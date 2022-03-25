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У Генштабі РФ нафантазували, що захопили 93% Луганщини. Брехня! Головні міста під українським прапором, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина,гайдай

Генштаб РФ доповів, нібито окупаційні війська наразі встановили контроль над 93% території Луганщини. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомив у фейсбуці очільник регіону Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вбивці і брехуни. Росіяни нафантазували, що захопили 93% Луганської області. БРЕХНЯ!!! Генштаб РФ у своїх рожевих мріях, або щоб гітлер у бункері був задоволений - доповів, що захопили ВСЕ и ВСІХ. Країна-фейк", - обурюється Гайдай.

За його словами, головні міста під українським прапором, і їх ніхто не захопить.

"А скоро повернемо і НАШІ тимчасово окуповані - і їх аж ніяк не 93%", - впевнений він.

"Всі ваші мрії, фантазії, намагання, ваші солдати-одноденки будуть там, де російський корабль, де понад 15 тисяч ваших вбивць-орків, яких, я впевнений, навіть, до пекла не взяли…До зустрічі в українському Сєверодонецьку!", - додає Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ накрили Золоте "Градами". Кількість жертв і руйнувань уточнюється, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Мэчтатели ****** ...*** в рот ,чтобы голова ни качалась а ни земельку Украинскую ...
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25.03.2022 18:02
+4
я расийский ваенный карабль... ну дальше вы знаете.
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25.03.2022 17:57
+2
Фантазують на разі з обох сторін.
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25.03.2022 18:25
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я расийский ваенный карабль... ну дальше вы знаете.
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25.03.2022 17:57 Відповісти
Мэчтатели ****** ...*** в рот ,чтобы голова ни качалась а ни земельку Украинскую ...
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25.03.2022 18:02 Відповісти
Ну точно. Сейчас начнут вдалбливать скоту про "великую победу" попутно петляя огородами из Украины. Думают,что на этом всё закончится? Щас.
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25.03.2022 18:03 Відповісти
Щонайменше кацапи читають Вікіпедію. Там на мапці дійсно близько 90% Луганської і 50% Донецької областей в окупації. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022)
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25.03.2022 18:15 Відповісти
А скільки насправді захоплено Гайдай так і не розповів. Так і не сказав що контролюють ЗСУ, а що орки.
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25.03.2022 18:20 Відповісти
Хто хоче знати, той дивиться мапи. А міста орки захоплювати не планували. В них стратегія такая - обходити міста, залишая їх в облозі. На початку війни це мало спрацьовувати, бо міста без постачання ззовні довго не витримують. І орки планували взяти їх без серйозного спротиву з боку захисників. Але ... раптово... зовсім неочікувано... на рашкостан посипалися санкції зі всіх боків і у неосяжній кількості. І тепер в облозі сама рашка, і білорашка теж. Тому окуповані орками території будуть скорочуватися як шагренева шкіра, а наші міста позбавлятися облог. На жаль, це само не станеться, треба буде багато зусиль і жертв від нашої армії і нашого народа.
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26.03.2022 00:05 Відповісти
Фантазують на разі з обох сторін.
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25.03.2022 18:25 Відповісти
Pavel Preobrazhenskiy

"Фантазують на разі з обох сторін."
ага, дуже відома пісня від "нєтакіх руЦьких"

Гайдай знає, що у нього в регіоні відбувається,
а фантазує тут тільки Pavel Preobrazhenskiy, причому від цих фантазій тхне расєйськими онучами.
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25.03.2022 18:56 Відповісти
Збери до купи свої тупі догадки і припущення і слийся з ними в унітаз. Не розбираєшся в інформативних потоках? не розумієш що, і для чого повідомляють? То чого пхаєшся зі своїм фе?
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25.03.2022 20:13 Відповісти
Pavel Preobrazhenskiy

Черговий вЯлікій ексПерд намалювався?
У мене нема догадок та припущень, тільки факти, що випливають з твого "тексту", не помітило недолуге?

"інформативних потоках"
дебілоід, потоки - ІФОРМАЦІЙНІ.

Доречі, навчись, вЯлікій ексПерд, для початку, писати без помилок, на рівень трієчника середніх класів не тягнеш - П'ЯТЬ помилок на ДВА рядка.
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25.03.2022 22:13 Відповісти
Все що, з тебе виливається, це лише якась срань недолуга яка грунтується на твоєму імхо. Розумного ти ще нічого не сказав. Можеш бути вільний.
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25.03.2022 22:54 Відповісти
Дебілоід, розумного ти нічього не сказало, моя критика грунтується на твоєму твердженні, що очільник Луганщини фантазує, ти навіть не взмозі зрозуміти що тобі і чому написали.
Доречі, вЯлікій ексПерд, знаходиться на Луганщині?
Щось мені підказує, що значно західніше.
Твоя "лінгвістика" та "аргУменти" свідчить, що ти недалеко відійшов від інтелеХтуального рівня та "грамотності" расєянців.
"не так страшні московські воші, як страшні українські гниди" - це саме про таких, як ти.
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26.03.2022 08:27 Відповісти
Чи ти ох*іїв чорт дурний чи як? Ти, куди йде русский корабель знаєш? От тобі туда саме. Інтелектуал дивись вишукався! Ти рагуль можеш відривати мордяку лише до собі подібних, а до мене ні. Бракує драйву?, Встав і пішов у ТРО, або в чергу до во вєнкому! Так ні, гнида в нас тут ти, замість кацпів десь ганяти, херой сидиш українців кошмариш! Згинь нечисть і зроби так, щоб я тебе тут більше не бачив.
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26.03.2022 16:07 Відповісти
Лугандийские орки уже обречены потому что их кремлевскую матку начали уничтожать.Без нее они не то что на Донбассе,а и в своих свинарниках под названием лднр не смогут остаться.
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25.03.2022 18:27 Відповісти
 
 