У Генштабі РФ нафантазували, що захопили 93% Луганщини. Брехня! Головні міста під українським прапором, - Гайдай

Генштаб РФ доповів, нібито окупаційні війська наразі встановили контроль над 93% території Луганщини. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомив у фейсбуці очільник регіону Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вбивці і брехуни. Росіяни нафантазували, що захопили 93% Луганської області. БРЕХНЯ!!! Генштаб РФ у своїх рожевих мріях, або щоб гітлер у бункері був задоволений - доповів, що захопили ВСЕ и ВСІХ. Країна-фейк", - обурюється Гайдай.

За його словами, головні міста під українським прапором, і їх ніхто не захопить.

"А скоро повернемо і НАШІ тимчасово окуповані - і їх аж ніяк не 93%", - впевнений він.

"Всі ваші мрії, фантазії, намагання, ваші солдати-одноденки будуть там, де російський корабль, де понад 15 тисяч ваших вбивць-орків, яких, я впевнений, навіть, до пекла не взяли…До зустрічі в українському Сєверодонецьку!", - додає Гайдай.

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