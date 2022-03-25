У Генштабі РФ нафантазували, що захопили 93% Луганщини. Брехня! Головні міста під українським прапором, - Гайдай
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Генштаб РФ доповів, нібито окупаційні війська наразі встановили контроль над 93% території Луганщини. Ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомив у фейсбуці очільник регіону Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Вбивці і брехуни. Росіяни нафантазували, що захопили 93% Луганської області. БРЕХНЯ!!! Генштаб РФ у своїх рожевих мріях, або щоб гітлер у бункері був задоволений - доповів, що захопили ВСЕ и ВСІХ. Країна-фейк", - обурюється Гайдай.
За його словами, головні міста під українським прапором, і їх ніхто не захопить.
"А скоро повернемо і НАШІ тимчасово окуповані - і їх аж ніяк не 93%", - впевнений він.
"Всі ваші мрії, фантазії, намагання, ваші солдати-одноденки будуть там, де російський корабль, де понад 15 тисяч ваших вбивць-орків, яких, я впевнений, навіть, до пекла не взяли…До зустрічі в українському Сєверодонецьку!", - додає Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
"Фантазують на разі з обох сторін."
ага, дуже відома пісня від "нєтакіх руЦьких"
Гайдай знає, що у нього в регіоні відбувається,
а фантазує тут тільки Pavel Preobrazhenskiy, причому від цих фантазій тхне расєйськими онучами.
Черговий вЯлікій ексПерд намалювався?
У мене нема догадок та припущень, тільки факти, що випливають з твого "тексту", не помітило недолуге?
"інформативних потоках"
дебілоід, потоки - ІФОРМАЦІЙНІ.
Доречі, навчись, вЯлікій ексПерд, для початку, писати без помилок, на рівень трієчника середніх класів не тягнеш - П'ЯТЬ помилок на ДВА рядка.
Доречі, вЯлікій ексПерд, знаходиться на Луганщині?
Щось мені підказує, що значно західніше.
Твоя "лінгвістика" та "аргУменти" свідчить, що ти недалеко відійшов від інтелеХтуального рівня та "грамотності" расєянців.
"не так страшні московські воші, як страшні українські гниди" - це саме про таких, як ти.