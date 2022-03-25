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Жителі Чернігівщини на колінах провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ Віталія Скорика, який повернувся боронити Україну з Чехії. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Чернігівській області провели в останню путь Віталія Скорика, який загинув 18 березня на сході України, захищаючи рідну землю від російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Високий Вал.
"На колінах проводжали в останню путь Героя сотні людей з Харитонівки, навколишніх сіл та зі Срібного.
Війна застала Віталія в Чехії, у безпечній країні, яка приймала українських біженців. Та він, залишивши роботу, вирушив у протилежний бік, до України. Він вже мав бойовий досвід, захищав Україну в зоні АТО у 2014-2015 роках", - йдеться у повідомленні.
У травні Віталію Скорику мало б виповнитись 36 років.
Топ коментарі
+52 Ksenia VB
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показати весь коментар25.03.2022 18:28
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