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Жителі Чернігівщини на колінах провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ Віталія Скорика, який повернувся боронити Україну з Чехії. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Чернігівській області провели в останню путь Віталія Скорика, який загинув 18 березня на сході України, захищаючи рідну землю від російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Високий Вал.

Жителі Чернігівщини на колінах провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ Віталія Скорика, який повернувся боронити Україну з Чехії 01

"На колінах проводжали в останню путь Героя сотні людей з Харитонівки, навколишніх сіл та зі Срібного. 

Жителі Чернігівщини на колінах провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ Віталія Скорика, який повернувся боронити Україну з Чехії 02

Війна застала Віталія в Чехії, у безпечній країні, яка приймала українських біженців. Та він, залишивши роботу, вирушив у протилежний бік, до України. Він вже мав бойовий досвід, захищав Україну в зоні АТО у 2014-2015 роках", - йдеться у повідомленні.

Жителі Чернігівщини на колінах провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ Віталія Скорика, який повернувся боронити Україну з Чехії 03

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У травні Віталію Скорику мало б виповнитись 36 років.

Жителі Чернігівщини на колінах провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ Віталія Скорика, який повернувся боронити Україну з Чехії 04

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+52
Спи спокійно, Український Соколе....
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25.03.2022 18:28
+32
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25.03.2022 18:28
+29
Щоб ординські діти не побачили завтрішнього сонця .
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25.03.2022 18:28
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Спи спокійно, Український Соколе....
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25.03.2022 18:28 Відповісти
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25.03.2022 18:28 Відповісти
🇺🇦🙏
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25.03.2022 18:28 Відповісти
Щоб ординські діти не побачили завтрішнього сонця .
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25.03.2022 18:28 Відповісти
Вічна пам'ять,Героям Слава.
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25.03.2022 18:31 Відповісти
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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25.03.2022 18:32 Відповісти
Дякую тобі,ВОЇНЕ.Спи спокійно.
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25.03.2022 18:33 Відповісти
Герої не вмирають..
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25.03.2022 18:34 Відповісти
Господь бог прими невинную душу в чертоги своя молю тебя Господи.
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25.03.2022 18:41 Відповісти
Смерть кацапії!
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25.03.2022 18:44 Відповісти
Герої не вмирають...
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25.03.2022 18:44 Відповісти
Низький уклін Захисникам України!!!
Смерть московітам в Україні!!
Кари, москалям, тяжкої кари!!
Слава Україні!
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25.03.2022 18:48 Відповісти
Слава Воїну!
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25.03.2022 18:49 Відповісти
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25.03.2022 18:52 Відповісти
Вічна шана живим і полеглим захисникам на цій священно-визвольній війні
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25.03.2022 18:53 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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25.03.2022 19:01 Відповісти
дякую тоб1,Славний во1не,Спочивай любий в р1дн1й земл1,не пробачим,не забудем о!Смерть рашиськ1й нац11 раб1в 1 деградант1в!Слава в1льному народу Укра1ни!
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25.03.2022 19:13 Відповісти
Герої не вмирають..
Здохни кацапська наволоч
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25.03.2022 19:16 Відповісти
а кацапское дохлое гавно никому в рашке не нужно!
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25.03.2022 20:06 Відповісти
Вот так провожают НАШИХ , а кацапских быдло-орков хоронят в неизвестных могилах. ГЕРОЇ не вмирають.
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25.03.2022 21:07 Відповісти
 
 