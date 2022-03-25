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Китай готовий відігравати "конструктивну роль" для відновлення миру в Україні, - Сі Цзіньпін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

цзиньпин

Сі Цзіньпін наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Сі Цзіньпін також наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори, щоб створити умови для політичного вирішення українського питання.

Раніше міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Китай відкидає всі обвинувачення, що лунають від інших країн на його адресу, й не піддаватиметься тиску, який міжнародна спільнота намагається чинити на Пекін. У Китаї кажуть, що республіка сприятиме переговорам між Україною і Росією, аби якнайшвидше припинити бойові дії.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
а як буде кітайською-"иди на х-й"?
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25.03.2022 18:53
+6
дзинь ти бачів тей кацапський корабель?
то мабуть знаешь маршрут...
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25.03.2022 18:55
+6
Азербайджан пошел в наступление в Карабахе. Армения просит помощи у "миротворцев РФ"
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25.03.2022 19:02
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25.03.2022 18:52 Відповісти
а як буде кітайською-"иди на х-й"?
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25.03.2022 18:53 Відповісти
Пуйло куйло,ла-ла-оа
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25.03.2022 19:07 Відповісти
Дело в том, что китайцам и туркам выгодно поражение пуйловцев. Поэтому они динамят, дают типа надежду, а по сути тянут время. Нужно обустроить х.у.йло. И все произойдёт, так как нужно 👍. Слава Украине!
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25.03.2022 19:10 Відповісти
去坐在雞巴上
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26.03.2022 09:48 Відповісти
дзинь ти бачів тей кацапський корабель?
то мабуть знаешь маршрут...
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25.03.2022 18:55 Відповісти
да нет уж... нахер это чмо с борта... а если шмаркля после окончания войны скажут, что китай партнер - то и шмарклю с трахамонией на дыбу...
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25.03.2022 18:58 Відповісти
Найбільш конструктивно б було вдарити кацап в тил або як кажу куйло-ніж в спину
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25.03.2022 18:59 Відповісти
Сі Цзіньпін наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори.

Како-тако просувати?... Всунуть нужно кацапскому Вове поглубже.
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25.03.2022 19:01 Відповісти
Ещё одну "говорильню" откроют, только теперь на китайском...
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25.03.2022 19:01 Відповісти
может китайским комунистам, которые захватили власть в Китае и ущурпировали власть, лучше озаботиться проблемами своих граждан, а не совать свою носопырку куда не звали?
короче, китайские комуняки. идите на ***
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25.03.2022 19:01 Відповісти
Китай панически боится потерять единственного потенциального союзника в борьбе с США,понимая,что Штаты станут главенствующей страной после уничтожения засРашки.
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25.03.2022 19:02 Відповісти
Штаты и так страна номер один. Все намного проще, Китаю нужно куда-то сплавлять свои товары и где-то покупать зерновые в больших количествах. Они надеялись что после блицкрига в Украине поменяется власть и торговля наладится снова, теперь они будут давить на Путина и скорее всего дадут ему срок для заморозки военных действий и возобновления работы портов иначе Рашке прийдёт жопа, и устроят ее именно китайцы
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25.03.2022 20:04 Відповісти
Как то в Таиланде уже во время пандемии, то есть понять кто такой ху.й.л о и вообще политику роиси уже мог бы даже даун. Я общался с пенсионером с Камчатки. Я ему говорю: если под дверь ср.ать всем соседям, то рано или поздно они все начнут с.р.ать под дверь тебе.
Так он мне сказал, что моё видение ситуации это позиция слабых и что россия всем показует, чего она стоит
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25.03.2022 19:02 Відповісти
Чума вузькоглаза болотяна, будеш зі своїм ковідом домовлятися.
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25.03.2022 19:04 Відповісти
Китай міг би хоч завтра цю війну припинити. Якщо стане гарантом безпеки України. Китай на відміну від РФ дотримується угод. Але вимоги дуже болючі будуть для нас... Для початку Китай хоче зняти усі санкції з РФ. Далі, знову повернутись до стану, який передував вторгненю (себто без Криму та Донбасу). А далі нам доведеться демілітарізацію зробити. Проте під таке діло Зе мусить злітати до Китаю (БЕЗ ЄРМАКА!!!). А вже в Пекині йому доведеться укласти купу безпекових угод. Мета усього цього болісного процесу - 1) змусити Пуйла вивести війська, 2) фактично Китай офіційно зробить РФ своїм вассалом. Але тут ще хитріша гра. Бо Китай свідомий того, що Пуйло неодмінно порушить безпекові гарантії Китаю які той надасть Україні. А це вже наїзд на Китай. Тоді вже Китай буде мати всі законні підстави оголосити війну РФ! Пуйлу залишиться тоді застрелитись у своєму бункері!
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25.03.2022 19:07 Відповісти
Мені здається, що після ітогу будапештського меморандуму вірити в якісь там безпекові гарантії може лише на всю голову кінчене *******, вибачте за мій французський.
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25.03.2022 19:12 Відповісти
По-перше, Меморандум ніс за суттю декларативний зміст, максимум передбачаючи "заклопотані" та "стурбовані" консультації країн підписантів. Фактично то не документ. А ось у випадку із Китаєм та його гарантіями безпеки, вийде повноцінний, потужний ДОКУМЕНТ. По-друге, сам документ буде дуже грунтовним із купою механізмів та положень. По-третє, зупинивші війну Китай реально втре носа імпотентам та невдахам із НАТО та ЄС! Більше того, під цю процедуру Пуйлу доведеться їхати в Китай та зустрічатись із Зе ))) А отже Зе отримає легитимність куди вищу, аніж зараз, де йому доводиться виглядати невдахою. Після Пекінських угод невдахою стане Пуйло, будь який крок якого щодо подальшого зазіхання на Україну призведе до війни із Китаєм. За цим діло точно не стане, бо зазіхання відбудеться одразу після того як висохнуть чорнила на угодах
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25.03.2022 19:42 Відповісти
Ваше діло. Я все вище написав, що хотів сказати. "Окончательная бумажка! Броня!", як писав булгаков в Собачому серці - це все одно всього на всього шматок паперу. Ніхто і ніколи не буде нами "опікуватися", всім насправді насрать. Абсолютно. Хіба мало народів, що не мають своєї держави? Курди, баски, каталонці... В чому полягає різниця між ними і нами? Ми відстояли свою державу і продовжуємо її відстоювати. В тому числі і шаленою ціною... А вони просто сидять і чекають змін. Яких ніколи не буде, поки вони не відвоюють своє.
Отже, що хотів донести: папір добрий у туалеті і в принтері, а найкращий гарант безпеки країни - своя боєздатна, тренована, добре екіпійована технічно і технологічно контрактна армія, та солідний тренований тил, що має право зберігати та володіти автоматичною зброєю і може в разі чого приєднатися до лав захисників. От з таким гарантом гарантовано можна не тільки спати спокійно, а й приєднуватися до інших оборонних блоків і боронити інші країни, звичайно, не безкоштовно
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25.03.2022 20:15 Відповісти
Як китай голосує в ООН ми всі бачимо. Китай, "ізраіль", австрія, угорщина недружні країни.
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25.03.2022 19:57 Відповісти
Всі ці ******** готові на нашому горбу в рай заїхати особливо автократи, тирани, обнульоні та вічні президенти-прим'єри.
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25.03.2022 19:08 Відповісти
комуняки всіх стран, гоп до кучі!
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25.03.2022 19:08 Відповісти
А хто це нам підсовує таких посередників, як Ізраїль, Туреччину, Китай, які відмовляються від санкцій проти россії? вже мали білоруссію.
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25.03.2022 19:09 Відповісти
не мона критикі на САМОГО...
херак і пішка пройшла в дамки....
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25.03.2022 19:12 Відповісти
Цікаво, які тут можуть бути переговори...

Янголи з небес: валіть на йух з нашої територіїї, покидьки, і своє бидло вивозьте!
Пекельна нечисть: нєт хахли, пака ви всє ні здохнітє да аканчятельнава решенія украінскава вапроса ми нікуда нє пайдьом.
Міжнародна спільнота: переговори йдуть непросто і зайшли в тупік.
Угорщина: *як завжди, кончені підараси*
Німеччина: што би не праізашло, нє атказиваємся ат масковскіх нєфтєдоларов.
Великобританія: наші предки - Бандери! Бий кацапів *****!
Франція: а ми шо? ми нішо. лягушок не чіпаєте, так шо це не наше діло.
Нідерланди: *звук затяжки запаленого косяка* *звук видоху*
Іспанія: українці, чого ви не хочете просто здатися, ми не розуміємо вас (реальна історія, отаке питають іспанські люди)
Італія: гнать кацапів в три шиї, дармоїдів кончених!
США: настамнєт і не будет, ето прінципіальная пазіция!
ООН: ми очєнь стурбовані, виражаєм максимальную озабоченість з приводу того што народи афрікі будут голодать єщо больше в етот год! (да-да, на трупи украінскіх дєтєй і цивільних нам ващє насрать, ето афіциальная пазіция, ані же нє нєгри, іх нєльзя жалєть, іначє HRW грантов нідаст)
Еритрея: *хто це взагалі і кого їбе шо воно там патякає?*
Ізраїль: астанавітес, у нас ламаєтса гєшефт! нужна проста перестать стрелять пасєрєдіне!
Китай: глупая узкая цилавека, нит стрилять, лушше покупать моя телефон скидка 99% али базар!
Польша, Латвія, Словаччина, країни Балтії: гнать кацапа, гнать на *** за узкім ваєнним карабльом на марс а краще до кінця Всесвіту!
Туреччина: зря ви вот ето все затеялі, опять моі отелі будут стоять пустие весь сезон *** і кстаті, гаспада, ну кагда уже мєня прімут в ЄС???
Північна корея: 내가 뉴스 1위가 아니야, 쇼잔?
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25.03.2022 19:09 Відповісти
Бляха, та набридли ці "Готові". Всі ви бляха готові. Не треба нам про це повідомляти. Просто робіть.
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25.03.2022 19:09 Відповісти
Хитро ви,,,ний Китай вже відіграв "конструктивну роль " ву війні в Україні,пообіцявши куйлу.що у випадку війни в Україні він не буде вмішуватися,а то і ще допоможе рашисту ,якщо буде потрібно
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25.03.2022 19:11 Відповісти
Хто-небудь бачив Арахамію останнім часом?
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25.03.2022 19:13 Відповісти
Конструктивну роль може відігравати тільки та країна, яка скаже мордору повернути своє військо в свої кордони. Не тільки з України, але й з Біларусі.
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25.03.2022 19:13 Відповісти
Якби оці взважені спостерігачі з "конструктивної" піднебесної своїми очами побачили, що дієься в містах та селах України, в них беньки стали б круглими.
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25.03.2022 19:16 Відповісти
Расскажи об этом уйгурам... Пусть посмеются.
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25.03.2022 19:25 Відповісти
Давай скачала Украину освободим. Чтобы оркам не пришло в голове где-то заморозится. Потом можно будет о мире говорить.
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25.03.2022 19:21 Відповісти
Этим узкоглазым п@дарасам идите туда же за кораблём подонки.
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25.03.2022 19:22 Відповісти
На цей момент Китай буде багато розмовляти "мудрствуя лукаво" . Так їх план провалився ,(ослаблення та розвал НАТО, великий політичний хаос у Європі . Натомість зміцнення НАТО та підвищення ролі США у НАТО). Тепер єдине що лишається Китаю отримати профіт на ослабленні та руйнації Росії. І цей профіт буде дуже великий....
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25.03.2022 19:23 Відповісти
Китай гандоны ещё те...
Так пусть скажет, что РФ должна вывести свои войска с территории Украины, что в Украине нет нацистов есть только украинцы и русские фашисты которые хотят их уничтожить.
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25.03.2022 19:28 Відповісти
Конечно. они там у себя крутят по "государственным" каналам все кацапские нарративы и пропаганду. ихние журналисты и корреспонденты работают с кацапами.где они находятся и освещают сторону оккупанта .показывают как кацапы раздают гуманитарку.продукты и т.д. украинцам. на временно оккупированных территориях Украины.
Как оккупант и убийца помогает и спасает украинцев от захвативших их украинских нацистах.
Смотрел на разных зарубежных ресурсах эти видео..разных стран. где китайская пресса работает с лаптеногими.на тех территориях где они временно оккупировали
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25.03.2022 19:42 Відповісти
Нигде не видел ни одного видео где Китайская пресса освещала эту оккупационную. .захватническую войну против Украины на стороне Украины.
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25.03.2022 19:45 Відповісти
Сунь ******* йде вслід за "Оркськом".
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25.03.2022 19:34 Відповісти
китайські конструктури миру-хренові
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25.03.2022 20:48 Відповісти
відігравати "конструктивну роль" для відновлення миру в Україні
Для цього йому необхідно захопити свої споконвічно-китайські території від далекого сходу до Уралу
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25.03.2022 22:15 Відповісти
没有伏特加，走开
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26.03.2022 06:07 Відповісти
 
 