Китай готовий відігравати "конструктивну роль" для відновлення миру в Україні, - Сі Цзіньпін
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Сі Цзіньпін наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Сі Цзіньпін також наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори, щоб створити умови для політичного вирішення українського питання.
Раніше міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Китай відкидає всі обвинувачення, що лунають від інших країн на його адресу, й не піддаватиметься тиску, який міжнародна спільнота намагається чинити на Пекін. У Китаї кажуть, що республіка сприятиме переговорам між Україною і Росією, аби якнайшвидше припинити бойові дії.
Топ коментарі
+10 юрий П cf937564
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+6 Roman Rjevskiy
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Будь ласка, зачекайте...
то мабуть знаешь маршрут...
Како-тако просувати?... Всунуть нужно кацапскому Вове поглубже.
короче, китайские комуняки. идите на ***
Так он мне сказал, что моё видение ситуации это позиция слабых и что россия всем показует, чего она стоит
Отже, що хотів донести: папір добрий у туалеті і в принтері, а найкращий гарант безпеки країни - своя боєздатна, тренована, добре екіпійована технічно і технологічно контрактна армія, та солідний тренований тил, що має право зберігати та володіти автоматичною зброєю і може в разі чого приєднатися до лав захисників. От з таким гарантом гарантовано можна не тільки спати спокійно, а й приєднуватися до інших оборонних блоків і боронити інші країни, звичайно, не безкоштовно
херак і пішка пройшла в дамки....
Янголи з небес: валіть на йух з нашої територіїї, покидьки, і своє бидло вивозьте!
Пекельна нечисть: нєт хахли,
пака ви всє ні здохнітєда аканчятельнава решенія украінскава вапроса ми нікуда нє пайдьом.
Міжнародна спільнота: переговори йдуть непросто і зайшли в тупік.
Угорщина: *як завжди, кончені підараси*
Німеччина: што би не праізашло, нє атказиваємся ат масковскіх нєфтєдоларов.
Великобританія: наші предки - Бандери! Бий кацапів *****!
Франція: а ми шо? ми нішо. лягушок не чіпаєте, так шо це не наше діло.
Нідерланди: *звук затяжки запаленого косяка* *звук видоху*
Іспанія: українці, чого ви не хочете просто здатися, ми не розуміємо вас (реальна історія, отаке питають іспанські люди)
Італія: гнать кацапів в три шиї, дармоїдів кончених!
США: настамнєт і не будет, ето прінципіальная пазіция!
ООН: ми очєнь стурбовані, виражаєм максимальную озабоченість з приводу того што народи афрікі будут голодать єщо больше в етот год! (да-да, на трупи украінскіх дєтєй і цивільних нам ващє насрать, ето афіциальная пазіция, ані же нє нєгри, іх нєльзя жалєть, іначє HRW грантов нідаст)
Еритрея: *хто це взагалі і кого їбе шо воно там патякає?*
Ізраїль: астанавітес, у нас ламаєтса гєшефт! нужна проста перестать стрелять пасєрєдіне!
Китай: глупая узкая цилавека, нит стрилять, лушше покупать моя телефон скидка 99% али базар!
Польша, Латвія, Словаччина, країни Балтії: гнать кацапа, гнать на *** за узкім ваєнним карабльом на марс а краще до кінця Всесвіту!
Туреччина: зря ви вот ето все затеялі, опять моі отелі будут стоять пустие весь сезон *** і кстаті, гаспада, ну кагда уже мєня прімут в ЄС???
Північна корея: 내가 뉴스 1위가 아니야, 쇼잔?
Так пусть скажет, что РФ должна вывести свои войска с территории Украины, что в Украине нет нацистов есть только украинцы и русские фашисты которые хотят их уничтожить.
Как оккупант и убийца помогает и спасает украинцев от захвативших их украинских нацистах.
Смотрел на разных зарубежных ресурсах эти видео..разных стран. где китайская пресса работает с лаптеногими.на тех территориях где они временно оккупировали
Для цього йому необхідно захопити свої споконвічно-китайські території від далекого сходу до Уралу