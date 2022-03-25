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війна (56581) окупація (5847) Тарута (54) воєнні злочини (1567)

Окупанти вісім днів ґвалтували 18-річну дівчину. А правозахисники дорікають Україні "розголошенням персональних даних" російських полонених, - Тарута

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

насилие

У Київській, Херсонській, Чернігівській областях російські окупанти скоюють сексуальні злочини проти українських жінок.

Про це у фейсбуці написав Сергій Тарута, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, про що важко говорити. Однак варто не просто говорити, а кричати! Хоча би для того, щоб відкрити очі таким, як [правозахисна організація] Human Rights Watch, які дорікають Україні "розголошенням персональних даних" російських полонених.

У Київській, Херсонській, Чернігівській областях зафіксовано сексуальні злочини, які вчиняють окупанти. Такі повідомлення надходять від українських жінок на гарячі лінії, зокрема до громадської організації La Strada.

На Київщині окупанти майже повністю знищили міста Ірпінь, Буча, Ворзель та Гостомель. Ті, кому вдалося звідти вирватися, розповідають про військові злочини, які вчиняють росіяни", - йдеться в дописі.

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Так, пише Тарута, одна із волонтерок розповіла, що евакуйовані донесли факти масових зґвалтувань.

"Серед постраждалих 18-річна дівчина, яку окупанти ґвалтували вісім днів", - зазначає він.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+174
Твари должны быть только в таком виде

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25.03.2022 18:56
+97
путін не оголошував Україні війну, а тому нема в нас ніяких російських військовополонених, а є звичайні терористи, які підлягають знищенню без суду та слідства.
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25.03.2022 19:02
+87
Казнить, тварей. Это должно быть не просто уничтожение врага, это должна быть казнь. Тут не рассматриваются варианты
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25.03.2022 18:58
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эти "толерасти хумансрайтс" совсем офигели. как достала уже эта кучка дармоедов - кучка безполезных но крикливых "организаций"
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25.03.2022 20:33 Відповісти
А какого х*я об этом говорит тарута? он кто ?
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25.03.2022 21:03 Відповісти
Немає ніяких військовополонених, є російські окупанти-бандити.
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25.03.2022 21:34 Відповісти
Бідна дівчина. Жіночий організм так побудований, що ці 8 днів згвалтування після перших 5 недоторканих днів циклу можуть дати запліднення. І що з цим потім робити? Це моральна травма на все життя.
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25.03.2022 22:24 Відповісти
Мифепристон пити.
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26.03.2022 01:29 Відповісти
Скотину рашистскую в плен не брать!
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25.03.2022 22:43 Відповісти
ПУТАЕТ !!!
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25.03.2022 23:03 Відповісти
Пригостити їх смаколиками з їх власних статевих органів... а після тієї смачної їжі всіх на палі!
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26.03.2022 00:14 Відповісти
Що б зрозуміти , що таке Human Rights Watch (HRW) достатньо переглянути їх список країн , не с їх розуму більше всього порушуються права люди !
Увага - список очолює США , потім (розумово) Ізраїль , потім Австралія ...
Іран, Сирія , Катар, Московія там , розумово , є , але десь у середині списку .

Й це не дивно , бо боростися за права людини в 10 раз комфортнійше в тих країнах де тобі за цю боротьбу нічого не погрожує , крім зіпсованного настрою .

Тобто HRW це не правозахистники , а організація охорони прав споживачів й комфорту життя .
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26.03.2022 00:49 Відповісти
поганий перекладач: розумово замініть на зрозуміло.
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26.03.2022 06:21 Відповісти
Кастрировать без наркоза...

Лучше тупыми ножницами, чтобы **** получил новые, незабываемые ощущения....
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26.03.2022 03:36 Відповісти
Згвалтування це найогидніший злочин. Навіть злочинці зневажають гвалтівників. В мирний час таких потрібно присипляти як безнадійно хворих тварин. А у воєнний просто розстрілювати. Кацап це генетичний збоченець. Тому не беріть в полон! Кожний кацап зі зброєю це гвалтівник який повернеться в ********* і наплодить таких самих як він і буде розповідати діткам як він "відтянувся до нємагу на хахлушках"... Мені довелось в 70-і підслухати спогади сусідів ветеранів Другої Світової про їх статеві "подвиги" в Європі... як вони тужили за тими часами і як смакували подробиці. Сідоров і Пєтов. В кацапщину по війні вони навіть не думали повертатись і осіли тут... Полоненні тварюки теж не захочуть... і наплодять тут знову прокацаплене падло...
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26.03.2022 06:26 Відповісти
Я надеюсь больше ни у кого не возникнет желания покормить пленного "сникерсом"?Ведь ани же совсем дети и их абманули,отправив на "учения".
В плен эту мерзость брать только покалеченную-без рук(ног),что бы эта мразь больше воевать не могла.И то только для обменного фонда.Нельзя отдавать кацапским свиноматкам их здоровых *********.Они обязательно вернутся насиловать,грабить и убивать.
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26.03.2022 07:48 Відповісти
Правозахисників-підарів, які оберігають права катів рф посилати на ***. Тупо НА ***!!!
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26.03.2022 08:04 Відповісти
Больше никих пленных,расстрел
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26.03.2022 08:15 Відповісти
И пора уже правому сектору вмешаться в это дело
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26.03.2022 08:16 Відповісти
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