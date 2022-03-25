Окупанти вісім днів ґвалтували 18-річну дівчину. А правозахисники дорікають Україні "розголошенням персональних даних" російських полонених, - Тарута
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У Київській, Херсонській, Чернігівській областях російські окупанти скоюють сексуальні злочини проти українських жінок.
Про це у фейсбуці написав Сергій Тарута, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, про що важко говорити. Однак варто не просто говорити, а кричати! Хоча би для того, щоб відкрити очі таким, як [правозахисна організація] Human Rights Watch, які дорікають Україні "розголошенням персональних даних" російських полонених.
У Київській, Херсонській, Чернігівській областях зафіксовано сексуальні злочини, які вчиняють окупанти. Такі повідомлення надходять від українських жінок на гарячі лінії, зокрема до громадської організації La Strada.
На Київщині окупанти майже повністю знищили міста Ірпінь, Буча, Ворзель та Гостомель. Ті, кому вдалося звідти вирватися, розповідають про військові злочини, які вчиняють росіяни", - йдеться в дописі.
Так, пише Тарута, одна із волонтерок розповіла, що евакуйовані донесли факти масових зґвалтувань.
"Серед постраждалих 18-річна дівчина, яку окупанти ґвалтували вісім днів", - зазначає він.
Будь ласка, зачекайте...
Увага - список очолює США , потім (розумово) Ізраїль , потім Австралія ...
Іран, Сирія , Катар, Московія там , розумово , є , але десь у середині списку .
Й це не дивно , бо боростися за права людини в 10 раз комфортнійше в тих країнах де тобі за цю боротьбу нічого не погрожує , крім зіпсованного настрою .
Тобто HRW це не правозахистники , а організація охорони прав споживачів й комфорту життя .
Лучше тупыми ножницами, чтобы **** получил новые, незабываемые ощущения....
В плен эту мерзость брать только покалеченную-без рук(ног),что бы эта мразь больше воевать не могла.И то только для обменного фонда.Нельзя отдавать кацапским свиноматкам их здоровых *********.Они обязательно вернутся насиловать,грабить и убивать.