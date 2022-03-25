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Механік Остапчук, який намагався потопити яхту російського олігарха, вступив до лав ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остапчук

Український моряк Тарас Остапчук 10 років був головним механіком на яхті російського олігарха Олександра Міхєєва. 26 лютого він намагався затопити яхту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Остапчук сказав журналістам, що спроба потопити яхту була його першим кроком у війні з Росією.

Він розповів, що попрямував до машинного відділення яхти "Леді Анастасія" та відкрив клапан, з'єднаний із корпусом корабля. Коли всередину ринула вода, він попрямував до каюти екіпажу, де відкрив ще один клапан.

Механік Остапчук, який намагався потопити яхту російського олігарха, вступив до лав ЗСУ 01

Тарас Остапчук

"Крім мене на борту перебували ще три члени екіпажу. Я повідомив їм, що судно тоне, і вони мають піти", - сказав він.

Суд в Іспанії виправдав українського моряка, коли дізнався про обставини його вчинку.

Механік Остапчук, який намагався потопити яхту російського олігарха, вступив до лав ЗСУ 02

Російський олігарх Олександр Міхєєв, якому належить яхта

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Остапчук повернувся до України та вступив до лав ЗСУ.

"Тепер я служу в армії і сподіваюся, що моя служба наблизить нашу перемогу", - каже він.

Механік Остапчук, який намагався потопити яхту російського олігарха, вступив до лав ЗСУ 03

Остапчук у лавах ЗСУ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+76
Механіку Остапчуку справжньому патріоту України-респект...
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25.03.2022 19:01
+44
Мужик!!!
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25.03.2022 19:01
+40
які ж у нас хлопці шикарні! ніде таких нема
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25.03.2022 19:02
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Механіку Остапчуку справжньому патріоту України-респект...
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25.03.2022 19:01 Відповісти
Мужик!!!
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25.03.2022 19:01 Відповісти
Чоловік. В Україні кажуть ЧОЛОВІК!
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25.03.2022 19:47 Відповісти
Мужики всі в Удмуртіі, деруть лико на лапті.
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25.03.2022 20:59 Відповісти
Его бы механиком на крейсер Мааац-Ква устроить...
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25.03.2022 19:02 Відповісти
які ж у нас хлопці шикарні! ніде таких нема
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25.03.2022 19:02 Відповісти
Испанский суд поразил не меньше, чем поступок Остапчука.
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25.03.2022 19:05 Відповісти
евреи облегченно вздохнули:

Не секрет, что в 20 веке консолидирующей идеологией определенной части граждан мира был антисемитизм. В веке 21 такой консолидирующей идеологией становится русофобия. В этой связи весьма точным является формулировка финала новой песни группировки «Ленинград», в которой Сергей Шнуров прочувствовал время, как русские классики:

«Европеец, ты как есть скажи,
Не молчи.
Русский для вас - это новый жид,
Сжечь бы нас ВАС всех в печи».

подумал испанский судья и отпустил украинского моряка патриота -
европеец европейча в руссофобии всегда поймет !
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25.03.2022 19:25 Відповісти
Лаптєкост?
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25.03.2022 19:55 Відповісти
разом 1 до к1нця!Слава Нац11!Слава Укра1н1!СлаваЗСУ!!!
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25.03.2022 19:05 Відповісти
З Богом, Тарасе !
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25.03.2022 19:05 Відповісти
Буде топить росіски кораблі
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25.03.2022 19:07 Відповісти
Піzдець черноморском флоту.
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25.03.2022 19:10 Відповісти
Эмоционально правильно сделал, что открыл кингстоны. Но если бы он знал что имущество олигархов пойдет на уплату урона украинцев, то лучше бы оставил как есть, на плаву. А так товар подпорченный изрядно. Но все равно поступок достойный очень и очень. Не побоялся на разрыв контракта и лишение своей зарплаты.
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25.03.2022 19:11 Відповісти
русня из Торостянця гор освобождён от орков https://twitter.com/i/status/1507404272899604482
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25.03.2022 19:17 Відповісти
...а це тільки мені прикро, що йому не знайшлося служби на морі?
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25.03.2022 19:24 Відповісти
Ну, то таке... Пеле також не завжди влучав по воротах...
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25.03.2022 19:57 Відповісти
 
 