Механік Остапчук, який намагався потопити яхту російського олігарха, вступив до лав ЗСУ
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Український моряк Тарас Остапчук 10 років був головним механіком на яхті російського олігарха Олександра Міхєєва. 26 лютого він намагався затопити яхту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
Остапчук сказав журналістам, що спроба потопити яхту була його першим кроком у війні з Росією.
Він розповів, що попрямував до машинного відділення яхти "Леді Анастасія" та відкрив клапан, з'єднаний із корпусом корабля. Коли всередину ринула вода, він попрямував до каюти екіпажу, де відкрив ще один клапан.
Тарас Остапчук
"Крім мене на борту перебували ще три члени екіпажу. Я повідомив їм, що судно тоне, і вони мають піти", - сказав він.
Суд в Іспанії виправдав українського моряка, коли дізнався про обставини його вчинку.
Російський олігарх Олександр Міхєєв, якому належить яхта
Остапчук повернувся до України та вступив до лав ЗСУ.
"Тепер я служу в армії і сподіваюся, що моя служба наблизить нашу перемогу", - каже він.
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Не секрет, что в 20 веке консолидирующей идеологией определенной части граждан мира был антисемитизм. В веке 21 такой консолидирующей идеологией становится русофобия. В этой связи весьма точным является формулировка финала новой песни группировки «Ленинград», в которой Сергей Шнуров прочувствовал время, как русские классики:
«Европеец, ты как есть скажи,
Не молчи.
Русский для вас - это новый жид,
Сжечь бы
насВАС всех в печи».
подумал испанский судья и отпустил украинского моряка патриота -
европеец европейча в руссофобии всегда поймет !