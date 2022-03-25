Механік Остапчук, який намагався потопити яхту російського олігарха, вступив до лав ЗСУ

Український моряк Тарас Остапчук 10 років був головним механіком на яхті російського олігарха Олександра Міхєєва. 26 лютого він намагався затопити яхту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Остапчук сказав журналістам, що спроба потопити яхту була його першим кроком у війні з Росією.

Він розповів, що попрямував до машинного відділення яхти "Леді Анастасія" та відкрив клапан, з'єднаний із корпусом корабля. Коли всередину ринула вода, він попрямував до каюти екіпажу, де відкрив ще один клапан.

Тарас Остапчук

"Крім мене на борту перебували ще три члени екіпажу. Я повідомив їм, що судно тоне, і вони мають піти", - сказав він.

Суд в Іспанії виправдав українського моряка, коли дізнався про обставини його вчинку.

Російський олігарх Олександр Міхєєв, якому належить яхта

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Остапчук повернувся до України та вступив до лав ЗСУ.

"Тепер я служу в армії і сподіваюся, що моя служба наблизить нашу перемогу", - каже він.





Остапчук у лавах ЗСУ