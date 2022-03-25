Фермер з Чернігівщини розповів про злочини окупантів: Російський БТР їздив по селу і стріляв по цивільних з кулемета
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Фермер з села Іванівка на Чернігівщині Вадим Міневський врятувався від окупантів і тепер живе на Тернопільщіні. Він розповів про воєнні злочини російських загарбників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Чоловік розповідає, в село, де він вирощував свиней, окупанти зайшли 5 березня. Каже, тоді вперше побачив у колоні російських військових бронетранспортер, який розстрілював мирне населення.
"Екіпаж цього БТР-а я для себе назвав "розстрільний екіпаж СС". 5 числа він в основному просто прикривав переміщення своїх військ. А от вже 6 він їздив по селу і я пам’ятаю ці незабутні постріли саме його кулемета, вбили, наскільки потім вже повідомляли, багато цивільних жителів села Іванівка. Нам повідомляли про трупи жінок та дітей, які просто лежали по вулицях", — розповідає Міневський.
Вже 7 березня російські військові приїхали на господарський двір Вадима. Там, каже чоловік, почали стріляти в ті місця, де могли заховатися люди. В той час він заховався на горищі однієї з будівель. Коли зрозумів, що окупанти залишаться у його дворі – вирішив тікати.
"Я знаходився прямо над танками. Коли вони вилазили, то головами бились об стелю, на якій був я. І я мав проповзти по металопрофілю 100 метрів так, щоб мене ніхто не побачив і не почув. Була вже ніч, тишина. Вони почали різати свиней, знущались над нашим псом і стріляли постійно з гаубиці і під ці звуки, які, фактично, боронили мене, я вже десь 3 години ці сто метрів повз. Потім було досить безпечно пройти по території, де гуляли свині в топінамбурі. Вони їх якось боялись, бо свині за ними бігали, хрюкали і були не задоволені однозначно цим вторгненням", — каже фермер.
Чоловік каже, коли він тікав полем, російській військові запустили дрон.
"Я почав бігти. Бігти дуже багато. Це однозначно були десятки кілометрів, вони переслідували мене, задіяли багато техніки. Пояснити, чому мене не спіймали і чому не вбили - я не можу. В якийсь момент я просто зарився в рівчаку в землю і деякий час вони мене шукали. Навіть десь дістали собаку, не знаю де. Коротше, я потім відключився і все цікаве проспав".
З собою чоловік не мав ані їжі, ані речей. "Перша моя їжа – це три ягоди калини. Я просто не сподівався на них натрапити і цей кущ, так перед очима ці три ягідки і я ж кажу, що це було для мене найсмачніше".
Згодом Міневський дістався до позицій українських військових. Вони затримали його, але потім дали зателефонувати дружині, яка на той час вже була на Тернопільщині.
Будь ласка, зачекайте...
@aktroitsky
· 4 ч
Это не фейк. Это из телеграм-паблика НАШИ ХАБАРОVСК. Русский нацизм в чистом виде.
По факту унитожать путинцев не жалея.Это фашиская наволочь
20:42
Посол Украины в Азербайджан Владислав Каневский в своей эксклюзивной статье для haqqin.az подводит итоги вторжения российской армии в Украину. Представляем вниманию наших читателей статью посла В.Каневского. Редакция издания haqqin.az, которая в своей деятельности строго придерживается плюралистических принципов и свободы мнений, выражает готовность предоставить трибуну и представителям российской дипломатической миссии в Азербайджане.
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Посол Владислав Каневский
Прошел месяц после широкомасштабного вторжения России в Украину. Весь мир наконец-то увидел, что настоящей целью дерзкого врага является тотальное уничтожение Украины, ее народа, истории, культуры, традиций. Почему? Потому что Украина не такая, какой бы нас хотела видеть Россия.
Украина стремится к свободе, к мирному и эффективному хозяйствованию на собственной земле, к развитию демократических ценностей, к тому, чтобы наши потомки гордились тем, что они являются украинцами и полноправными членами единой европейской семьи.
В то же время сегодняшняя Россия - это монстр, который много лет рос на мусорнике недоразваленного СССР, чувствуя свою неполноценность, накапливая злобу и зависть по отношению к тем, кто сумел измениться ментально, кто нашел в себе силу и мужество выбраться из оставшейся в наследство от советской тоталитарной грязи системы.
Именно поэтому российское руководство сознательно пытается насильно навязать идеологию выдуманного ею нарратива о «Русском мире», отдавая ежедневно команды на безжалостное разрушение украинских городов и промышленности, на циничный обстрел мирного населения, школ, детских садов, больниц и роддомов.
Щупальцами монстра стал русский солдат как символ отсутствия какой-либо морали, человечности, чести и достоинств
Нынешняя Россия - это государство-террорист, которое захватывает украинские атомные электростанции, чтобы шантажировать весь мир, которое держит в заложниках сотни тысяч мирных граждан Украины, которое не стесняется воровства и принудительного вывоза из Украины в РФ украинских женщин и детей.
Щупальцами этого монстра стал русский солдат как символ отсутствия какой-либо морали, человечности, чести и достоинства, получивший сегодня четкую характеристику: захватчик, агрессор, фашист, преступник и насильник.
Несмотря на это, в течение месяца войны Украина полностью развенчала миф о современной и профессиональной «второй армии в мире». Эта армия уже фактически потерпела поражение от Вооруженных Сил Украины и Украинского Народа.
Частично осознавая провал своей бестолковой и бессмысленной «военной операции», Кремль поднимает ставки. Используя свой последний козырь, российские власти начали пугать мир возможным применением химического, биологического и ядерного оружия. Цель - попытка посеять панику и протестные настроения в обществе. В ответ РФ получает еще большее сопротивление цивилизованного мира, еще более прочную поддержку Украины со стороны наших друзей, еще более глубокую консолидацию украинского общества в противостоянии российской агрессии.
Посол бьет в колокола... и предупреждает о новой угрозе Голодомора!
В то же время Украина находится сейчас на грани гуманитарной катастрофы. Уничтожая Украину, В.Путин пытается не только перекроить всю систему миропорядка, сложившуюся после Второй мировой войны, но и создать предпосылки к новому Голодомору в 21 веке, а также нанести сокрушительный удар по продовольственной безопасности других стран.
Украина является одним из ведущих мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции. Сегодня существуют реальные опасения, что военные действия на территории нашего государства могут подвергнуть сомнению проведение полноценной посевной кампании в 2022 году. Результатом этого станет то, что украинские аграрии не смогут полноценно реализовать полевые работы в зонах боевых действий. Как следствие, будет значительно ограничен украинский экспорт отдельных продовольственных групп (пшеница, овес, гречка, сахар, рожь).
Прогнозируется, что от 20% до 30% посевных полей для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине не будут засеяны или останутся несобранными в течение сезона 2022-2023 годов. Таким образом, из-за российской военной агрессии мировые цены на пищевые продукты и корма могут возрасти более чем на 20%.
Вооруженные Силы Украины и весь Украинский Народ продолжают сопротивляться противнику! Украина сплотила вокруг себя весь цивилизованный мир.
Мы благодарны каждому, кто не безразличен и протянул нам руку помощи: военной и гуманитарной. Мы ощущаем вашу поддержку. Она приближает нас к победе - к нашей общей победе!
Слава Украине!