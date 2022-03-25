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ЗСУ на Харківщині знищили ворожий комплекс РЕБ, розвідгрупу російських окупантів та вертоліт РФ, - Синєугбов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Українські захисники на Харківщині знищили комплекс, що глушив зв’язок, розвідгрупу та вертоліт російських окупантів.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Наші мужні захисники знищили потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби! Завдяки цьому комплексу окупанти "глушили" наш зв'язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи. Це потужна операція! За яку ми всі вдячні нашим непереможним бійцям. Бо разом із ворожим комплексом, ЗСУ знищили близько 50 ворогів, які безпосередньо працювали з технікою", - йдеться в повідомленні.

Також, додав Синєгубов, в Харківському районі 92-га механізована бригада та військовослужбовці харківського гарнізону знищили ворожих розвідників, зокрема і командира роти. Бійці цієї ж 92-ї бригади узяли в полон 17 окупантів, 15 з яких мобілізовані з так званих "ЛДНР".

"У тому ж Харківському районі мобільні підрозділи ЗСУ артилерією знищили ворожий вертоліт противника, який стояв просто на землі. Росіяни останнім часом дають все більше приводів для їхніх ганебних поразок", - підсумував очільник ОВА.

Також читайте: Окупанти знову обстріляли людей у черзі по гумдопомогу в Харкові, 4 людини загинуло, - Синєгубов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Всех пленых на минные поля или к стенке это биомусор
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25.03.2022 19:30
+4
На своїх міняти
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25.03.2022 19:42
+3
Зразково!
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25.03.2022 19:30
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Хтось знає шо за аварія з інтернетом? Як пропало в 14.30 так і досі немає.
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25.03.2022 19:28 Відповісти
закінчився.
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25.03.2022 19:45 Відповісти
Всех пленых на минные поля или к стенке это биомусор
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25.03.2022 19:30 Відповісти
А наших на що з полону міняти? Чи кинути їх там?
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25.03.2022 19:54 Відповісти
Зразково!
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25.03.2022 19:30 Відповісти
Респект мужикам ! Разом до перемоги .
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25.03.2022 19:31 Відповісти
ЯКА СУМНА НОВИНА
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25.03.2022 19:33 Відповісти
I слава Богу...
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25.03.2022 19:34 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
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25.03.2022 19:39 Відповісти
І нащо ті полонені здались? Валити всіх без жалю!
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25.03.2022 19:41 Відповісти
На своїх міняти
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25.03.2022 19:42 Відповісти
РЕБовців потрібно прирівняти до артилеристів та в полон не брати.
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25.03.2022 19:47 Відповісти
Слава ЗСУ ! Слава Украіні!
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25.03.2022 20:56 Відповісти
 
 