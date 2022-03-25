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Оперативна інформація Генштабу щодо російського вторгнення станом на 18:00 25 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформації щодо ситуації на фронті станом на 18:00 25 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомлені зазначається: "Триває тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Протягом поточної доби ворог продовжував здійснювати перегрупування військ з метою нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій. На окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії, не полишає спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має.

Ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у визначених районах, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони.

Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 25 березня

Продовжується фіксація фактів злочинної діяльності російського військово-політичного керівництва, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм щодо гуманного ставлення під час війни.

На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, здійснюють примусове вивезення людей на територію російської федерації. З метою залякування місцевого населення російські загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, вилучають автомобільну техніку та особисті речі.

У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями російської федерації. Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв’язку з тим, що місцеві морги є перевантаженими.

Противник продовжує зазнавати втрат серед керівного складу. Так, 25 березня, українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,1 тис. осіб, 115 літаків, 125 гелікоптерів, 561 танк і понад 1,6 тис. броньованих машин

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
останнім часом зведення генштабу досить розпливчасті та неконкретні

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25.03.2022 19:31
+7
До Тростянця увійшли ЗСУ ! Ворог тікає за захоплених автівках та скутерах.
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25.03.2022 19:34
+7
сегодня 7 танков, 400 ублюдков, 2 самолета, 2 цистерны, 2 камаза с провиантом. Слава Украине!
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25.03.2022 19:41
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Читаю про звірства, це страшно, а як страшно це переживать. Просто сказати тримайтесь, мало. Наступайте, бо люди гинуть,звільняйте села,містечка,міста....люди вмирають, діти вмирають. Слава Україні
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25.03.2022 19:31 Відповісти
останнім часом зведення генштабу досить розпливчасті та неконкретні

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25.03.2022 19:31 Відповісти
Мілота! Лелека сів прямо на капот автомобіля на дорозі .
Власник машини вийшов, і годує крилатого мандрівника.
https://twitter.com/KharkivKherson/status/1507333499518439441

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25.03.2022 19:32 Відповісти
До Тростянця увійшли ЗСУ ! Ворог тікає за захоплених автівках та скутерах.
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25.03.2022 19:34 Відповісти
Это фейковый рейтинг. Мьянма на 13 месте! Ржунимагу.
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25.03.2022 19:44 Відповісти
Це рейтинг не за "силою армії", а за кількістю солдат і офіцерів в ній - придивіться нафіга таке постити, там Індія і Кітай вище за США
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25.03.2022 19:57 Відповісти
Удаляю. Ошибся
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25.03.2022 20:04 Відповісти
сегодня 7 танков, 400 ублюдков, 2 самолета, 2 цистерны, 2 камаза с провиантом. Слава Украине!
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25.03.2022 19:41 Відповісти
нема левітана в Україні
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25.03.2022 19:43 Відповісти
Про Славутич, про його захоплення ворогом - нічого?
Це другий Марик, ідуть вуличні бої (ЗСУ там нема, одна тероборона), мер здриснув, з сім'єю ще позавчора...
Це повідомлено навіть по "об'єднаному пулу", і тільки завдяки тому стало відомо про втрату Славутича, що це були квота-години Суспільного...
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25.03.2022 19:59 Відповісти
Чим більше кляті москалі втягують нас у позиційну війну, тим гірше не тільки для нашого війська, а й для всієї України. Не давати їм буду3вати укріпленні позиції, постійно жалити клятих атаками, чіткими обстрілами. Давно щось застосовували БПЛА та Джавеліни ... Всюди, по всьому фронту не давати клятим фашистам - рашистам спокою, повні штани вони повинні мати від кожного пострілу. Таке враження, що вони вже очухалися, кляті ! Цього допускати ніяк не слід !!!
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25.03.2022 20:38 Відповісти
 
 