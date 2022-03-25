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евакуація (1928) гуманітарний коридор (168)

Сподіваємось, що 26 березня буде відкритий гуманітарний коридор на Херсон, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сподівається, що Російська Федерація дозволить у суботу автомобілям ООН проїхати гуманітарним коридором до Херсона.

"На завтра ООН обіцяє, що домовиться з росіянами про відкриття для машин ООН гуманітарного коридору і вони обіцяють завезти медикаменти та продукти. Подивимося, але нам поки що не вдавалося відкрити коридор на Херсон", - сказала Верещук під час національного телемарафону в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Вона наголосила на гострій необхідності у відкритті гуманітарних коридорів у Київській області в населені пункти, "куди ми ще не змогли потрапити", в Чернігівській області.

Верещук також розповіла, що російські окупанти не пускають машини до Маріуполя і охочі евакуюватися з міста змушені долати часто пішки десять і більше кілометрів, "що для хворих та літніх людей дуже важко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти пропустили гуманітарну колону в Мелітополь: з міста сьогодні можуть евакуювати 350 людей, - мер Федоров. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Зелена ху.ня! На Херсон треба не гумкоридор, який тобі русня ніколи не дасть, або збреше, а нах.й гнати москальню!
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25.03.2022 20:02
+5
не гуманітарний коридор, а танковий треба відкривати! час повертати Херсон, скільки люди мають терпіти окупацію?
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25.03.2022 20:10
+5
У Зе всі "талановиті".Клейма ніде ставити.Тільки ніхто з них не турбується про Україну,в них відстоюють інтереси виключно кацапів.
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25.03.2022 20:14
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Пані,так де ЧХ, і як виїхав мер Маріуполя....ООН не смішіть. До речі,хлопця з Золотоноші обміняли...
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25.03.2022 19:58 Відповісти
сволота мертвечуківська
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25.03.2022 20:01 Відповісти
После того, как продукты и медикаменты и кое-что еще сгорели в порту Бердянска, Верещук опять решила выручить партнеров по отработанной в Харькове схеме?
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25.03.2022 20:01 Відповісти
Зелена ху.ня! На Херсон треба не гумкоридор, який тобі русня ніколи не дасть, або збреше, а нах.й гнати москальню!
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25.03.2022 20:02 Відповісти
да продукты у нас еще есть мы ждем армию и оружие для нас, здесь много желающих их гнать до Крыма.
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25.03.2022 20:16 Відповісти
Захватили Украину, а что потом? Не знаем! ЛОГИКА ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА
Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:37

«Форсированию хода спецоперации на Украине в немалой степени препятствует неопределенный статус освобожденных территорий. Органы прежней власти в большинстве районов не действуют, новые администрации не созданы. Вследствие этого обостряются гуманитарные проблемы, фиксируется расцвет мародерства и националистической активности, нет условий, чтобы возобновить экономическую и социальную деятельность, обучение в школе, медицинское обслуживание», - сообщают российские аналитики.
Победный тон российских ура-патриотов, как видим, сильно меняется. Становится очевидным, что Россия оказалась не в состоянии даже продумать вопрос о том, как налаживать жизнь на оккупированных территориях Украины. И это главное фиаско, доказывающее, что претендующие на оккупацию суверенной страны силы оказались не в состоянии даже разработать план управления «покоренной страной». Понадеявшись только на авось.


Украину решили захватить и освоить, понадеявшись на авось

Логика примитивна и незатейлива. После начала «не-войны» украинская армия частично переходит на сторону России, частично - сдается, частично - просто растворяется. Население встречает оккупантов цветами. Местные власти во главе с Зеленским тут же становятся коллаборационистами и с энтузиазмом переходят на сторону армии пришельцев.
При таком примитивном планировании где уж было вспомнить о гении маршала СССР Николая Огаркова, который еще в конце 70-х - начале 80-х разработал технологию создания корпуса гражданских специалистов, идущих вслед за наступающими войсками. Нынешняя российская власть только на словах говорит о «трагедии распада Советского Союза». В реальности же она оказалась не в состоянии ни освоить его опыт, ни его теоретическое наследие.
Скажу больше - волны чисток 90-х и 2000-х полностью уничтожили интеллектуальную элиту спецслужб и армии, критически снизив потенциал этих ведомств. Умных сменили верные, интеллектуалы исчезли, их сменили бюрократы, не стеснявшиеся наличными платить СМИ за то, чтобы те превозносили их как новых «гигантов военной мысли», как это делал нынешний начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов, потолком которого в Советской армии была должность командира мотострелковой дивизии.


Кому в сегодняшней России нужно наследие маршала Николая Огаркова?..

Он оказался злопамятным - а потому гениальные наработки маршала Огаркова были им «сброшены с корабля современности» и исключены из учебных программ российских военно-учебных заведений.
А ведь еще в конце XX века гениальный маршал писал о необходимости создания корпуса гражданских специалистов, идущих вслед за наступающими войсками. В задачу корпуса должна была входить организация нормальной жизни на занятых территориях до создания на ней гражданских органов власти.
Эти разработки были использованы в армии США и впервые в массовом порядке применены во время второй войны в Заливе, где вслед за армией вторжения двигались именно такие специалисты, немедленно приступавшие к организации и налаживанию мирной жизни занятых городов. Более того: «террористы» ИГИЛ, костяк которого составляли офицеры армии Саддама Хусейна, обучавшиеся в том числе и в советских академиях, имели свои собственные группы и отряды, немедленно бравшие под контроль все гражданское хозяйство в занятых группировкой городах.


А между тем американцы восстанавливали покоренный Ирак по учебникам Огаркова

Но в России эти идеи маршала Огаркова, повторюсь, были полностью проигнорированы. Российская разработка, созданная около полувека назад и внедренная в большинстве крупных армий мира, сейчас отсутствует в армии страны, где она и появилась на свет. А потому в «обозе» российских сил, вторгшихся в Украину, сейчас нет ни альтернативы украинским властям, ни «образа будущего», который Россия несет украинцам. Хотя бы в таких элементарных вещах, как безопасность и нормальная жизнь.
Российская власть полностью устранилась от операционного политического управления в Ростове, что уж говорить о территории, которую она хочет оккупировать.
Российские военные не могут быть управленцами в Украине, для этого им не хватает ни образования, ни государственной традиции, как и российские чекисты, утратившие даже зачатки инициативы.
А потому совершенно неудивительно, что ни один крупный украинский город, куда рвались российские войска, толком не контролируется российской армией. А победные рапорты никак не отменяют проблемы контроля территории. Превращая Украину в руины и зачищая их кадыровцами - власть что-то сможет взять под свой контроль и лить молоко в уши электората о своих «победах». А что потом?
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25.03.2022 20:03 Відповісти
эту даму хотели втулить нам министром обороны,но шото пошло не так...ото вже наобороняла бы..
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25.03.2022 20:07 Відповісти
У Зе всі "талановиті".Клейма ніде ставити.Тільки ніхто з них не турбується про Україну,в них відстоюють інтереси виключно кацапів.
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25.03.2022 20:14 Відповісти
и полукацапив
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25.03.2022 20:17 Відповісти
Скотина
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25.03.2022 20:09 Відповісти
не гуманітарний коридор, а танковий треба відкривати! час повертати Херсон, скільки люди мають терпіти окупацію?
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25.03.2022 20:10 Відповісти
"Зрадниця, яку росіяни поставили в Мелітополі, привласнила українську гумдопомогу" - це з Телеграму.Скажіть Верещук,що досить вже постачати допомогу кацапам.Тільки дебіл повірить,що на окупованих територіях гуманітарка потрапляє до мирних.
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25.03.2022 20:11 Відповісти
не гоните. делает то может. вам виноватого найти? он в бункере. второй в канаве. третий в чили. опуститесь.
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25.03.2022 20:13 Відповісти
7 липня 2020 р. ·
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.
Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, котра ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
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25.03.2022 20:17 Відповісти
Біженці - це зброя путіна.
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25.03.2022 20:18 Відповісти
зачем нам коридор здесь. Продукты есть, нас не обстреливают. Мы ждем армию и оружие что бы гнать кацапню до Крыма, а потом и из него.
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25.03.2022 20:18 Відповісти
 
 