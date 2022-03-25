Зеленський обговорив з Ердоганом підсумки саміту НАТО, загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй
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Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом підсумки минулого напередодні саміту НАТО, загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
"Поговорив із Реджепом Таїпом Ердоганом про підсумки саміту НАТО. Поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль. Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй. Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає", - написав президент.
Топ коментарі
+12 Ksenia VB
показати весь коментар25.03.2022 20:22
+7 Дмитрий Гайдарченко
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+6 Юрій Яцуляк
показати весь коментар25.03.2022 20:38
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Выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше и говоря об украинцах, Байден сказал: «Вы сами увидите, когда окажетесь ТАМ».
Что он имел ввиду - непонятно. Впрочем, это вполне можно списать на оговорку, учитывая, что Байден ранее неоднократно высказывался своеобразно, комментируя те или иные события.
Руцкій ізик, НАТО нєт...