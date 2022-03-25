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Зеленський (17463) НАТО (5144) Ердоган (754)

Зеленський обговорив з Ердоганом підсумки саміту НАТО, загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом підсумки минулого напередодні саміту НАТО, загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Поговорив із Реджепом Таїпом Ердоганом про підсумки саміту НАТО. Поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль. Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй. Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає", - написав президент.

Також читайте: Туреччина підтримує дипломатичні контакти з Україною та РФ, - Ердоган

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Знову мирні угоди з кацапами піднімали?
Руцкій ізик, НАТО нєт...
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25.03.2022 20:22
+7
❗️Байден сделал довольно неоднозначное заявление во время выступления перед американскими десантниками

Выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше и говоря об украинцах, Байден сказал: «Вы сами увидите, когда окажетесь ТАМ».

Что он имел ввиду - непонятно. Впрочем, это вполне можно списать на оговорку, учитывая, что Байден ранее неоднократно высказывался своеобразно, комментируя те или иные события.
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25.03.2022 20:18
+6
Як на мене, у бубочки проблеми не з язиком - а з "сірою речовиною" в черепі.
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25.03.2022 20:38
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❗️Байден сделал довольно неоднозначное заявление во время выступления перед американскими десантниками

Выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше и говоря об украинцах, Байден сказал: «Вы сами увидите, когда окажетесь ТАМ».

Что он имел ввиду - непонятно. Впрочем, это вполне можно списать на оговорку, учитывая, что Байден ранее неоднократно высказывался своеобразно, комментируя те или иные события.
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25.03.2022 20:18 Відповісти
заговаривается дедушка,бувайе..
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25.03.2022 20:20 Відповісти
Та норм сказал. Его десантникі будуть в ****, токо в кіно таке бачили.
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25.03.2022 20:31 Відповісти
Знову мирні угоди з кацапами піднімали?
Руцкій ізик, НАТО нєт...
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25.03.2022 20:22 Відповісти
та шепчуться...
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25.03.2022 20:26 Відповісти
А про довгий і дурний язик Ердогана говорили?
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25.03.2022 20:28 Відповісти
а тобі не здається шо то в бубочки довгий та дурний езік?

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25.03.2022 20:30 Відповісти
Як на мене, у бубочки проблеми не з язиком - а з "сірою речовиною" в черепі.
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25.03.2022 20:38 Відповісти
як вона там є та сіра речовина...
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25.03.2022 21:19 Відповісти
Ну ти хоч пару байрактарів випросив?
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25.03.2022 20:33 Відповісти
Байрактарів побільше і буде вам запобігання голоду. Що там ото триндіть зря.
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25.03.2022 20:34 Відповісти
И все? Только об этом поболтали? Не верю!
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25.03.2022 20:35 Відповісти
Турок Ердоган - оглу получив "зелених люлєй" ,за те,що без попередження проговорився ,що Україна згідна на чотири рашистсько- окупаційні позиції
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25.03.2022 20:37 Відповісти
Ну звісно, а с ким же іще в НАТО розмовляти...
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25.03.2022 20:39 Відповісти
Подзвонив Ердогану попередити, щоб той більше не розпатякував, на яку ще капітуляцію згоден Зеленський.
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25.03.2022 20:43 Відповісти
ставимо пріорітети! - Мова, Армія, Віра, дороги
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25.03.2022 21:13 Відповісти
 
 