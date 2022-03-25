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У Рубіжному та Попасній йдуть жорсткі бої з російськими окупантами, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У містах Рубіжне та Попасна на Луганщині йдуть жорсткі бої. Іноді населені пункти регіону зазнають ракетних ударів.
Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"В Рубіжному і Попасній йдуть жорсткі бої в межах міст відповідних. Іноді піддаються населені пункти ракетним ударам. Сьогодні в Лисичанськ був приліт. Поки що не знаємо наслідки, з'ясовують ще. Але, попередньо, без жертв. І застосовує декілька днів поспіль ворог авіацію. Вчора, до прикладу, працювали одразу 5 літакв", - зазначив він.
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