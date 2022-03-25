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У Рубіжному та Попасній йдуть жорсткі бої з російськими окупантами, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

У містах Рубіжне та Попасна на Луганщині йдуть жорсткі бої. Іноді населені пункти регіону зазнають ракетних ударів.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В Рубіжному і Попасній йдуть жорсткі бої в межах міст відповідних. Іноді піддаються населені пункти ракетним ударам. Сьогодні в Лисичанськ був приліт. Поки що не знаємо наслідки, з'ясовують ще. Але, попередньо, без жертв. І застосовує декілька днів поспіль ворог авіацію. Вчора, до прикладу, працювали одразу 5 літакв", - зазначив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Хотя, по моему, израильские HAROP намного лучше.
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25.03.2022 20:31 Відповісти
Надіюсь Ізраїль не поставить симетрично HAROP для рашки
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25.03.2022 22:03 Відповісти
Никогда никто ничего не будет поставлять в рашку. Им даже прокладки запретили, какой HAROP??
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26.03.2022 05:52 Відповісти
Може я помиляюсь, але Україна взагалі нічого не використовує з військового виробництва Ізраїля, це їхня стабільна офіційна позиція, на відміну від рашки.
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26.03.2022 11:04 Відповісти
убили негра. на обочине полиция обнаружила труп москаля с перерезанным горлом. ненависть к оркам походу не избежна.
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25.03.2022 20:31 Відповісти
Ну дайте им подмогу! Это ведь не Мариуполь, к которому не подойти. Пару сотен человек, десяток Джавелинов и Стингеров и побегут орки.... Зачем доводить до такого, когда города кровью захлебываться начинают????
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25.03.2022 20:56 Відповісти
 
 