У Рубіжному та Попасній йдуть жорсткі бої з російськими окупантами, - Гайдай

У містах Рубіжне та Попасна на Луганщині йдуть жорсткі бої. Іноді населені пункти регіону зазнають ракетних ударів.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В Рубіжному і Попасній йдуть жорсткі бої в межах міст відповідних. Іноді піддаються населені пункти ракетним ударам. Сьогодні в Лисичанськ був приліт. Поки що не знаємо наслідки, з'ясовують ще. Але, попередньо, без жертв. І застосовує декілька днів поспіль ворог авіацію. Вчора, до прикладу, працювали одразу 5 літакв", - зазначив він.

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