У Пентагоні заявили, що Росія більше не має повного контролю над Херсоном, - The New York Times

Російські війська більше не мають повного контролю над Херсоном.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

За його словами, українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні та відкидають там російських окупантів.

"Це суперечить оприлюдненій у п’ятницю заяві начальника Головного оперативного управління Генштабу російських військових генерал-майора Сергія Рудського, який стверджував, що Херсонська область "під повним контролем", - пише видання.

Будь-який успіх України у поверненні Херсона був би величезним ударом для військових зусиль Путіна, що ускладнить для Росії виконання будь-яких планів щодо захоплення контролю над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси, заявили представники оборони. Втрата Херсона також поставить під загрозу російські війська, які воюють у сусідньому Миколаєві, сказав представник Пентагону.

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