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У Пентагоні заявили, що Росія більше не має повного контролю над Херсоном, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,рф,війна,окупанти

Російські війська більше не мають повного контролю над Херсоном.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

За його словами, українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні та відкидають там російських окупантів.

"Це суперечить оприлюдненій у п’ятницю заяві начальника Головного оперативного управління Генштабу російських військових генерал-майора Сергія Рудського, який стверджував, що Херсонська область "під повним контролем", - пише видання.

Будь-який успіх України у поверненні Херсона був би величезним ударом для військових зусиль Путіна, що ускладнить для Росії виконання будь-яких планів щодо захоплення контролю над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси, заявили представники оборони. Втрата Херсона також поставить під загрозу російські війська, які воюють у сусідньому Миколаєві, сказав представник Пентагону.

Також читайте: У Рубіжному та Попасній йдуть жорсткі бої з російськими окупантами, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+113
Молимось за ЗСУ! Все буде Україна!
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25.03.2022 20:32
+59
Не слушайте кацапов -- они врут, и это легко определить. Когда кацап врет, у него губы шевелятся.
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25.03.2022 20:34
+55
Слава Україні!!!
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25.03.2022 20:32
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Орки покинули Снігурівку.
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25.03.2022 20:51 Відповісти
Откуда инфа ?
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25.03.2022 20:58 Відповісти
https://novosti-n.org/news/Okkupanti-otoshly-ot-Snygyrevky-Kym-238189
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25.03.2022 20:59 Відповісти
Зрадо...бы активизировались, хорошо, что паскудники страшно?
Очень мощный ход будет вернуть Херсон, тем более бежать с него можно только через Антоновский мост, а он узкий и подкрепления подкинуть тяжко.
Бои в Херсоне реально помогут Мариуполю.
Сейчас рашисты все резервы туда кинут.
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25.03.2022 20:51 Відповісти
там напротив Ж/Д мост - раз цапы взяли вокзал, то сей мост не разрушен (предположительно) . мост сразу за Антоновкой. с.Антоновка дефакто пригород, авто-мост к ним через Днепр. еще второй путь наХерСон это Каховская ГЕС, кромкаверхушка дамбы является мостом
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25.03.2022 20:59 Відповісти




AS74


@AS7404542949



Херсон. По нашей информации, ВСУ уже очень близко. Российскую армию постепенно начинают выдавливать из города. Мы не можем рассказывать всех деталей, но скоро Херсон будет зачищен от русни. Контроля над городом у российских военных уже нет, а вскоре он будет усеян их трупами.
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25.03.2022 20:52 Відповісти
просто не верится, было бы прекрасно!
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25.03.2022 21:42 Відповісти
Скоріш за все мається на увазі область. Телеграми херсонські мовчать.
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25.03.2022 20:52 Відповісти
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25.03.2022 20:52 Відповісти
Реально?!
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25.03.2022 20:54 Відповісти
Джохар Дудаєв ,колись служив на Полтавщині при ссср .В 1997 році він в книзі написав : ніколи не трогайте українців , всеодно вони повернуться і повернуть собі своє ,але потім їх вже не спинити ..Я думаю що Джохар добре знав історію і порівняв росіян з нами ..Про росіян він казав що вони просто оскаженілі раби і їм подобається бути рабами
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25.03.2022 20:58 Відповісти
Я долго изучал от куда взялась всем известные фразы Дудаева, разочарую вас но это написал Герман Садулаев, но там про русских имелось введу.
Так же Дудаев в своих интервью не говорил про «Россия умрет, когда взойдет Украинское солнце » , если искать эту фразу в гугле по годам, появилась она только в марту 2014.
---
Хоть и Дудаев этого и не говорил, факта это не отменяет что "Россия умрет, когда взойдет Украинское солнце"
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25.03.2022 21:46 Відповісти
" Герман Садулаев, но там про русских имелось введу"

а кто такие "русские"? уточни - кто именно - чмыри, чудь, мокша, мордва - о каких русских? или буряты?
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25.03.2022 22:20 Відповісти
Это вопрос нужно к Петру первому задать. он же их и создал, этих русских, и только ему известно, кого он имел введу когда их придумал))
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25.03.2022 22:46 Відповісти
Ось це він дуже точно передбачив:
https://youtu.be/fPZzZNDz9Fk?list=PLSgHubWU1yYeaoUu2ZdseL5OD8DOyigVY&t=80
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25.03.2022 22:49 Відповісти
Может наши диверсанты изнутри, а войска с запада! В любом случае успехов Вам и берегите себя
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25.03.2022 20:59 Відповісти
кстати, на карте вторжения кусочек левобережья напротив Херсона наш! обратили внимания? там за Голую Пристань, в ту степь кудато
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25.03.2022 21:12 Відповісти
Це скоріш дипломатичний натяк українському генштабу, що вони мають зараз зробити.
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25.03.2022 22:08 Відповісти
Ага, и тут же другое сообщение: "ООН обещает на завтра договориться с рф об открытии гуманитарного коридора в Херсон, чтобы завезти туда медикаменты и продукты. - вице-премьер-министр Верещук." Следите за своими предателями.
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25.03.2022 21:06 Відповісти
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25.03.2022 22:25 Відповісти
Це було б дуже добре, але американці не завжди кажуть точну інформацію. Вони ще давно казали що Ізюм під контролем кацарилих, а воно не так.
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25.03.2022 21:15 Відповісти
по Изюму - почти правы
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26.03.2022 01:36 Відповісти
Помогай Боже!!!
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25.03.2022 21:16 Відповісти
Да нет, до тех пор пока ВСУ не зайдет в Херсон и не проведет там зачистку - руссня будет прятаться в плавнях и камышах - ни о каком контроле не может быть и речи.
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25.03.2022 21:34 Відповісти
без еды долго не попрячешься в камышах.
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25.03.2022 21:42 Відповісти
нехай жаб жрут
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25.03.2022 22:12 Відповісти
да вот незадача, почти везде комыши вдруг повыгорали. Да и там где комыш - там водичка да болота. Болота. Ну и в уцелевших участках, одной спичкой выкуриваются аж бегом.
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25.03.2022 21:45 Відповісти
Нет в херсонских плавнях болот. И камыш не везде палят - потому, что там на воде лодочные причалы и гаражи рядом на берегу. И там есть оде спрятаться и надолго. Кроме того, не забывайте про минирование - орки раскидывают мины повсюду.
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25.03.2022 22:06 Відповісти
Я не знаю звідки ти. А я , коли було років 12, вже в тих плавнях косив "батламу" так у нас називалась помісь очерету, рогози, осоки, папоритнику та хрін його знає що там ще росте, та вязав мати.. На канікулах заробляючи по тому часу достатню суму коштів (до 200 рублів). А взимку ловив андатр та єнотів, модні були шапки з них. Ті плавні, в трикутнику Гола Пристань, Білозерка, Херсон облазив багаторазово. Плавнів випалив в дитинстві , тобі стільки не снилося, щоб бити сандолями щуку, коропів та карасів. І якщо ти не знаєш ті плавні, то булькнути ти можеш навіть там де ти й не гадаєш. А викурити з плавнів, (а скоріше всього підкоптити) при невеличкому вітерцю, тих хто не знає шо робити коли на тебе несеться стіна полумя по плавні, то дуже просто. І до речі на днях багато горіло комишів. А лаву полумя зробити просто, береш палку, накручуєш пакетів целофанових, чи плівку целофанову, а цього добра щас завались, підпалюєш і коли починає капати, бистро пробігаєш по краю комиша, по березі, з підвітреної сторони.
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25.03.2022 23:22 Відповісти
Я оттуда родом. Более того, при Совке нас заставляли выполнять «продовольственную программу» - мы косили комбайном камыши в плавнях на островах по Днепру и возили их на баржах в Херсон. Не рассказывай мне свои детские воспоминания и приключения. В самом Херсоне плавни только в Нефтегавани и на Острове в русле притока Конки - и там нет никаких болот. Там палят камыш только по берегам, где рыбаки тусуются - дальше через речку кругом вода и деревья - можно прятаться. И зачем ты приплел сюда к Херсону Гопри?
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26.03.2022 10:33 Відповісти
Комбайн - баржа с привареною "косаркою", бачив таке "чьудо", фігня а не "комбайн"? А по поводу "нема болот" ну так перейдіть з вулиці 7-ма Вірьовчина Херсона до вулиці Лугова Куйбишового через "нет никаких болот". Та Ви ще й не місцевий, судячи з того що приписали "плавни только в Нефтегавани и на Острове в русле притока Конки".
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26.03.2022 11:01 Відповісти
У громадян США з географією завжди було дуже погано, отже чекаємо підтверджень.
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25.03.2022 21:45 Відповісти
Друзі, я в Херсоні від початку війни. Бої зараз ведуться на Херсонщині, в області, але в місті зсу немає, воно повністю під контролем російських військових. Невідомо, хто невірно висловився - журналіст чи джерело з Пентагону - але це неправда, на жаль. Нам у місто навіть гуманітарку завезти не можуть. Про що мова взагалі ..
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25.03.2022 22:22 Відповісти
пентагон туфту несет...
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26.03.2022 01:38 Відповісти
Мається на увазі що рашисти не зможуть захищати Херсон і покинуть його як тільки наша арта буде досягати Антонівського моста 20 км.
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26.03.2022 05:31 Відповісти
пентагон туфту несет...
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26.03.2022 01:39 Відповісти
могут освободить, а могут не освободить...
Охренеть новость.
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26.03.2022 17:52 Відповісти
То виходить, що ти в своєму пості 26.03.2022 01:39 збрехав. А міг би не брехати.
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26.03.2022 18:31 Відповісти
вы больной...лечитесь
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26.03.2022 18:47 Відповісти
Я до порад брехунів не дослухаюся.
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26.03.2022 19:23 Відповісти
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