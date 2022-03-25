У Пентагоні заявили, що Росія більше не має повного контролю над Херсоном, - The New York Times
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Російські війська більше не мають повного контролю над Херсоном.
Про це повідомив високопоставлений чиновник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
За його словами, українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні та відкидають там російських окупантів.
"Це суперечить оприлюдненій у п’ятницю заяві начальника Головного оперативного управління Генштабу російських військових генерал-майора Сергія Рудського, який стверджував, що Херсонська область "під повним контролем", - пише видання.
Будь-який успіх України у поверненні Херсона був би величезним ударом для військових зусиль Путіна, що ускладнить для Росії виконання будь-яких планів щодо захоплення контролю над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси, заявили представники оборони. Втрата Херсона також поставить під загрозу російські війська, які воюють у сусідньому Миколаєві, сказав представник Пентагону.
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Очень мощный ход будет вернуть Херсон, тем более бежать с него можно только через Антоновский мост, а он узкий и подкрепления подкинуть тяжко.
Бои в Херсоне реально помогут Мариуполю.
Сейчас рашисты все резервы туда кинут.
AS74
@AS7404542949
Херсон. По нашей информации, ВСУ уже очень близко. Российскую армию постепенно начинают выдавливать из города. Мы не можем рассказывать всех деталей, но скоро Херсон будет зачищен от русни. Контроля над городом у российских военных уже нет, а вскоре он будет усеян их трупами.
Так же Дудаев в своих интервью не говорил про «Россия умрет, когда взойдет Украинское солнце » , если искать эту фразу в гугле по годам, появилась она только в марту 2014.
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Хоть и Дудаев этого и не говорил, факта это не отменяет что "Россия умрет, когда взойдет Украинское солнце"
а кто такие "русские"? уточни - кто именно - чмыри, чудь, мокша, мордва - о каких русских? или буряты?
https://youtu.be/fPZzZNDz9Fk?list=PLSgHubWU1yYeaoUu2ZdseL5OD8DOyigVY&t=80
Охренеть новость.