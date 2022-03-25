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Маріуполь (2821) диверсія (275) Бойченко (86)

До комунальних підприємств Маріуполя напередодні війни були впроваджені диверсійні групи, - мер Маріуполя Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вадим,бойченко

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про те, що напередодні російського вторгнення у комунальні підприємства були впроваджені диверсійні групи рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю LB.

Він підкреслив: "Російсько-фашистські війська - інакше я їх не назву - діють за методичкою пана Геббельса. Їхнє завдання – створити гуманітарну кризу. Як я розумію, до лав комунальних підприємств та приватних компаній було впроваджено диверсійні групи. Так окупанти отримали критично важливу інформацію з погляду інфраструктури. Тому що перші п'ять днів вони системно працювали за 15 електричними вводами, які забезпечують електропостачання міста. У результаті знищили всі – місто залишилося без електрики. Лігла система оповіщення населення. Лігли теплогенеруючі підприємства та станції. Ми залишилися без тепла у морозі 11 градусів.

Ще до війни вони знали, скільки у нас є джерел водопостачання. Буквально за кілька днів до початку тієї "операції", яка називається війною та геноцидом (просто пан Путін неправильно інтерпретує свої дії, але ми точно розуміємо, що він робить) було перебито основний канал подачі води – канал Сіверський Донець. Маріуполь отримував із нього 70% води. Коли перебили електронасосні станції, які перекачують воду, ми втратили джерело води. Ми перейшли на резервний – нам би вистачило його на рік. Але хтось і туди навів ворожу артилерію, вона розбомбила і це джерело. Ми залишилися без води.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія заявляє, що Маріуполь "зруйнували націоналісти, які відступали". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
Очень дорого обошлась Украине и украинцам *дружба* и торговые отношения с РФ. Результат не ввода визового режима, не перекрытия границ, не разрыва дип. отношений налицо
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25.03.2022 20:41
+11
Бойченко- главный диверсант Марика, сваливший оттуда в первые дни войны
народный мэр, бляха
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25.03.2022 20:39
+9
Виглядає як зізнання, особливо якщо тільки заголовок почитати.
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25.03.2022 20:45
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Бойченко- главный диверсант Марика, сваливший оттуда в первые дни войны
народный мэр, бляха
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25.03.2022 20:39 Відповісти
В какие первые? А бы сказать.
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25.03.2022 20:51 Відповісти
Там завжди було повно власних любителів "рускага міра". Не факт, що туди когось вводили.
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25.03.2022 22:01 Відповісти
Очень дорого обошлась Украине и украинцам *дружба* и торговые отношения с РФ. Результат не ввода визового режима, не перекрытия границ, не разрыва дип. отношений налицо
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25.03.2022 20:41 Відповісти
Еліти щороку бізнес нарощували, отмазуючи безвіз та не розрив дип.стосунків: "как ми можем, там же наши зарабитчане".
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25.03.2022 22:04 Відповісти
Ой-ой-ой. А як же так сталось?
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25.03.2022 20:44 Відповісти
Виглядає як зізнання, особливо якщо тільки заголовок почитати.
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25.03.2022 20:45 Відповісти
всплыл...
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25.03.2022 20:46 Відповісти
человек даже не знает, что в Украине электронные трудовые....
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25.03.2022 20:49 Відповісти
Этого дерьма во всех крупных городах до утра. и в разных структурах управления
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25.03.2022 20:53 Відповісти
Так вроде мер нанимает персонал в коммунальные службы. И сам город их контролирует. Это первый крупный город возле линии разграничения, где была проверка людей на работу в критическую инфраструктуру ? Думаю, ье кто в городе работал на паРашу, многи сдохли, в все остальные вот к сожалению приняли этот страшный урок, как дружить с паРашей...

Вечная память погибшим.

Слава Украине. Слава ЗСУ !
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25.03.2022 21:05 Відповісти
Там усе місцеве керівництво - суцільне ДРГ. Це одна з причин ситуації в місті.
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25.03.2022 21:46 Відповісти
В Одесі теж може таке трапитись. Сценарій катастрофи ще в ІІ світову випробуваний. Зараз може бути щось набагато масштабніше.
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26.03.2022 02:04 Відповісти
 
 