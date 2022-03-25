До комунальних підприємств Маріуполя напередодні війни були впроваджені диверсійні групи, - мер Маріуполя Бойченко

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про те, що напередодні російського вторгнення у комунальні підприємства були впроваджені диверсійні групи рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю LB.

Він підкреслив: "Російсько-фашистські війська - інакше я їх не назву - діють за методичкою пана Геббельса. Їхнє завдання – створити гуманітарну кризу. Як я розумію, до лав комунальних підприємств та приватних компаній було впроваджено диверсійні групи. Так окупанти отримали критично важливу інформацію з погляду інфраструктури. Тому що перші п'ять днів вони системно працювали за 15 електричними вводами, які забезпечують електропостачання міста. У результаті знищили всі – місто залишилося без електрики. Лігла система оповіщення населення. Лігли теплогенеруючі підприємства та станції. Ми залишилися без тепла у морозі 11 градусів.

Ще до війни вони знали, скільки у нас є джерел водопостачання. Буквально за кілька днів до початку тієї "операції", яка називається війною та геноцидом (просто пан Путін неправильно інтерпретує свої дії, але ми точно розуміємо, що він робить) було перебито основний канал подачі води – канал Сіверський Донець. Маріуполь отримував із нього 70% води. Коли перебили електронасосні станції, які перекачують воду, ми втратили джерело води. Ми перейшли на резервний – нам би вистачило його на рік. Але хтось і туди навів ворожу артилерію, вона розбомбила і це джерело. Ми залишилися без води.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія заявляє, що Маріуполь "зруйнували націоналісти, які відступали". ВIДЕО