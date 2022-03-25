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Військовий журналіст Цаплієнко дістав осколкове поранення: "Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

цаплієнко

Український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що зазнав осколкового поранення.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дострибався. Маю невеличке осколкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Мужні люди
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25.03.2022 20:42 Відповісти
Тримаймося, такі часи.
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25.03.2022 20:44 Відповісти
https://gazeta.ua/.../_za-pershij-tizhden-vijni.../1078314



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25.03.2022 20:44 Відповісти
яка сумна новина)))
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25.03.2022 21:28 Відповісти
Читаю його постійно . Швидкого виздоровлення )!
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25.03.2022 20:45 Відповісти
Тримайся Друже , Перемога за нами !
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25.03.2022 20:46 Відповісти
Хай живе В1льна Укра1на!Слава ЗСУ!
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25.03.2022 20:50 Відповісти
выздоравливайте! будем жить!
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25.03.2022 21:39 Відповісти
 
 