Військовий журналіст Цаплієнко дістав осколкове поранення: "Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе"

Український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що зазнав осколкового поранення.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дострибався. Маю невеличке осколкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе", - йдеться в повідомленні.

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