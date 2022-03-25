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Військовий журналіст Цаплієнко дістав осколкове поранення: "Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що зазнав осколкового поранення.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Дострибався. Маю невеличке осколкове. Лікар пообіцяв, що до перемоги заживе", - йдеться в повідомленні.
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