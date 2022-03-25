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Байден заявив солдатам США у Польщі, що вони "все побачать", коли будуть в Україні: в Білому домі запевнили, що американські війська не відправлятимуть до України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден під час візиту до Польщі зустрівся з американськими військовими 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Байден захоплювався діями українського народу, який за його словами, демонструє рішучість.

Звертаючись до військових президент США заявив, що "вони все побачать самі, коли будуть там".

"Жінки, молоді люди стоять перед бісовим танком і просто кажуть, що не підуть і стоятимуть на своєму. Вони неймовірні", - наголосив президент США.

Водночас журналіст Ендрю Фейнберг зробив офіційний запит до Білого дому з проханням прокоментувати заяву Байдена.

"Прессекретар Білого дому сказав мені: "Президент чітко сказав, що ми не посилаємо американські війська в Україну, і ця позиція не змінюється", - йдеться в повідомленні журналіста.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Все-таки варто визнати, що підарашка інколи може генерувати хороші ідеї - поняття "відпускників", наприклад)
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25.03.2022 21:02
+23
Наверно американцы знают больше чем мы про планы бункерного шизофреника. Похоже к сожалению, что третьей мировой не избежать. Кстати у нас как-то не акцентировали в новостях, но в Европе уже находится 100 тысяч военных США.
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25.03.2022 21:03
+22
Воно і ясно.
У відпустку поїдуть.
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25.03.2022 21:02
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Так их там нет, будут
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25.03.2022 21:00 Відповісти
Говорить по американски, можно купить в любом центре переводов в Украине.
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25.03.2022 21:01 Відповісти
Воно і ясно.
У відпустку поїдуть.
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25.03.2022 21:02 Відповісти
Все-таки варто визнати, що підарашка інколи може генерувати хороші ідеї - поняття "відпускників", наприклад)
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25.03.2022 21:02 Відповісти
Ихтамнет
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25.03.2022 21:02 Відповісти
короче кажеться мне что "ихтамнет" будет со стороні америки,и более мощное оружие тоже,тот же ПРО тед и F-35 можно будет купить в фастовском военторге по скидке за 1000 грн вместо 3 млрд долларов)
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25.03.2022 21:03 Відповісти
Наверно американцы знают больше чем мы про планы бункерного шизофреника. Похоже к сожалению, что третьей мировой не избежать. Кстати у нас как-то не акцентировали в новостях, но в Европе уже находится 100 тысяч военных США.
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25.03.2022 21:03 Відповісти
она идет с 2008 года!

то была "странная война-2" когда "умиротворяли гитлера" и отдали кусочек Чехслов... Грузии
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25.03.2022 21:19 Відповісти
К сожалению, да.
Нєт штоби Украина просто капитулировала так еще и Омерика памагать будет.

Третя світова між ким і ким? Між НАТО і країною, яка Охтирку взяти не може?
Ой я забув - нє злітє путина, у нево ядернае аружиё.
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25.03.2022 21:45 Відповісти
Самі розберемося ! Давайте більше ******** високоточної зброї. Засобів захисту та дронів !
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25.03.2022 21:04 Відповісти
Лёгкая оговорка найдена и кто-то уже не такой борзый. Да? Александр Григорьевич?
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25.03.2022 21:06 Відповісти
Да уж, картофельнфюрер точно попал, как кур в ощип…
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25.03.2022 21:15 Відповісти
У вас на стройкє несчастниєслучаі билі?
Нєт
Будуть
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25.03.2022 21:15 Відповісти
мы начинаем Военторг
для чего, для кого
что б не осталось орков здесь
никого, ничего ))
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25.03.2022 21:18 Відповісти
Да что ж тут не понятного, с дронов будут их *******
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25.03.2022 21:19 Відповісти
И списать все на кару небесную
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25.03.2022 21:40 Відповісти
Якби було навмисно сказано з метою ляканути орди то не було би миттєвого спростування.
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25.03.2022 21:26 Відповісти
► Можливо (і скоріше всього так і є), для того саме так і сказано, і для того саме так і спростовано: хай тепер думають, якщо ще лишилось чим, з якого саме боку тут гібридна інформаційна війна.
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25.03.2022 22:03 Відповісти
дед тролит рашанацистов
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25.03.2022 21:27 Відповісти
Омериканские ихтамнєти
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25.03.2022 22:12 Відповісти
Сами мы сможем только выйти на границы, которые на 23 февраля были.

А если хотим вернуть Крым и Донбасс - тот тут уже помощь США потребуется.
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25.03.2022 22:24 Відповісти
А вообще, всё это - это один большой шанс развалить рашку.
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25.03.2022 22:24 Відповісти
Американці розказують зовсім інші речі про немічного старця.
https://www.facebook.com/newsmax/videos/1562382697480745

Ric Grenell (колишній посол в Німеччині): "We have a crisis right now in the United States because our leadership looks incredibly weak and is acting incredibly weak."

Що на прес-конф вчора він сказав, що це up to Ukraine вирішувати про rewriting своїх кордонів і що це є дуже поганий меседж. Який дає зелене світло х***лу забирати українські землі. Ведучий додав, що адміністрація деменційного "козачка" тисне на українську владу, щоб пристати на вимоги москалів.

Ще згадали, як "животворящий" ідол українців скасував санкції проти Норд-Стрім. І що х**ло забрало Крим саме за каденції Обамка-Бідон. І дивлячись на це деменційне шамкотіння з шпаргалками, забуваннями, перекручуваннями, фюрер вирішив: чому не скористатися такою ситуацією. Цей персонаж насправді дуже багато зробив для цієї війни і для того, щоб гинули наші люди. А тепер воно =захоплюється мужністю= українців.

Ім"я того ґая, який міністр оборони, вже хоч згадав, чи ні ...
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25.03.2022 23:18 Відповісти
Байден, возможно, подтролливает *****.
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25.03.2022 23:34 Відповісти
Eighty-second all the way!
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26.03.2022 00:56 Відповісти
оговорка по фрейду?
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26.03.2022 01:35 Відповісти
 
 