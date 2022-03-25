Байден заявив солдатам США у Польщі, що вони "все побачать", коли будуть в Україні: в Білому домі запевнили, що американські війська не відправлятимуть до України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден під час візиту до Польщі зустрівся з американськими військовими 82-ї повітряно-десантної дивізії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Байден захоплювався діями українського народу, який за його словами, демонструє рішучість.
Звертаючись до військових президент США заявив, що "вони все побачать самі, коли будуть там".
"Жінки, молоді люди стоять перед бісовим танком і просто кажуть, що не підуть і стоятимуть на своєму. Вони неймовірні", - наголосив президент США.
Водночас журналіст Ендрю Фейнберг зробив офіційний запит до Білого дому з проханням прокоментувати заяву Байдена.
"Прессекретар Білого дому сказав мені: "Президент чітко сказав, що ми не посилаємо американські війська в Україну, і ця позиція не змінюється", - йдеться в повідомленні журналіста.
Будь ласка, зачекайте...
У відпустку поїдуть.
то была "странная война-2" когда "умиротворяли гитлера" и отдали кусочек
Чехслов... Грузии
Нєт штоби Украина просто капитулировала так еще и Омерика памагать будет.
Третя світова між ким і ким? Між НАТО і країною, яка Охтирку взяти не може?
Ой я забув - нє злітє путина, у нево ядернае аружиё.
Нєт
Будуть
для чего, для кого
что б не осталось орков здесь
никого, ничего ))
А если хотим вернуть Крым и Донбасс - тот тут уже помощь США потребуется.
https://www.facebook.com/newsmax/videos/1562382697480745
Ric Grenell (колишній посол в Німеччині): "We have a crisis right now in the United States because our leadership looks incredibly weak and is acting incredibly weak."
Що на прес-конф вчора він сказав, що це up to Ukraine вирішувати про rewriting своїх кордонів і що це є дуже поганий меседж. Який дає зелене світло х***лу забирати українські землі. Ведучий додав, що адміністрація деменційного "козачка" тисне на українську владу, щоб пристати на вимоги москалів.
Ще згадали, як "животворящий" ідол українців скасував санкції проти Норд-Стрім. І що х**ло забрало Крим саме за каденції Обамка-Бідон. І дивлячись на це деменційне шамкотіння з шпаргалками, забуваннями, перекручуваннями, фюрер вирішив: чому не скористатися такою ситуацією. Цей персонаж насправді дуже багато зробив для цієї війни і для того, щоб гинули наші люди. А тепер воно =захоплюється мужністю= українців.
Ім"я того ґая, який міністр оборони, вже хоч згадав, чи ні ...