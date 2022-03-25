У верхівці РФ зараз конфлікти, всі доводять, що у провалі плану "взяти Київ за три дні" винні не вони, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У вищому військово-політичному керівництві РФ наразі з'ясовують стосунки.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз триває з'ясування стосунків всередині військово-політичного керівництва російської федерації. Зараз там доволі напружена ситуація, всі доводять, що не вони винні в тому, що за три дні не взяли Київ", - розповів він.
За словами Данілова, в РФ вже звільнили частину генералів, а іншу частину наші ЗСУ "звільняють вантажем "200".
Водночас секретар РНБО наголосив, що російська загроза не зникла, оскільки окупанти не склали руки і не підняли білий прапор.
"Ми чітко усвідомлюємо, що перемога буде за нами, бо люди світла завжди перемагають, а ми і є люди світла", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Так ***** й перекажіть. Хай застрелиться.
-Просто половину свастики ********.
- Бо повну свастику тупий москаль навіть малювати не вміє і виходять якісь закарлючки.
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@newkc14
Русские оккупанты объявили что якобы убили аж 30 000 украинских солдат, уничтожили больше 1500 танков и сбили 35 "Байрактаров"
Барон Мюнхгаузен жалкий сказочник по сравнению с русскими генералами. Но видимо именно эти цифры докладывают Путину в бункер, чтобы ублажить крысеныша
короче традици Совинформбюро))