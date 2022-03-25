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У верхівці РФ зараз конфлікти, всі доводять, що у провалі плану "взяти Київ за три дні" винні не вони, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У вищому військово-політичному керівництві РФ наразі з'ясовують стосунки.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз триває з'ясування стосунків всередині військово-політичного керівництва російської федерації. Зараз там доволі напружена ситуація, всі доводять, що не вони винні в тому, що за три дні не взяли Київ", - розповів він.

За словами Данілова, в РФ вже звільнили частину генералів, а іншу частину наші ЗСУ "звільняють вантажем "200". 

Водночас секретар РНБО наголосив, що російська загроза не зникла, оскільки окупанти не склали руки і не підняли білий прапор.

"Ми чітко усвідомлюємо, що перемога буде за нами, бо люди світла завжди перемагають, а ми і є люди світла", - підсумував він.

Також читайте: В РФ з'ясовують стосунки, ФСБ "тикає пальцем" на військових, а військові - на інші структури, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Винні українці, що не дали взяти Київ ні за три дні, ні за тиждень, ані за місяць. ))))
Так ***** й перекажіть. Хай застрелиться.
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25.03.2022 21:15
+19
Відповідати перед судом Божим і людським вони всі будуть
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25.03.2022 21:11
+12
-Всё-таки, ну, почему буква Z?

-Просто половину свастики ********.
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25.03.2022 21:16
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Відповідати перед судом Божим і людським вони всі будуть
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25.03.2022 21:11 Відповісти
им бы всем стишок Чуковского-- Тараканище перечитать а потом посмотреть на меленькое ничтожество Вовочку **********...
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25.03.2022 22:32 Відповісти
У них що, вже зброї не залишилося щоб перестріляти друг друга, нам би легше було.
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25.03.2022 21:12 Відповісти
Могу им по большому секрету рассказать кто виноват - Украинцы.
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25.03.2022 21:14 Відповісти
Какая разница, кто виноват? Все получат свою дозу, чтобы в Гааге было меньше свидетелей... им лучше купить туда билеты уже сейчас...
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25.03.2022 21:15 Відповісти
Винні українці, що не дали взяти Київ ні за три дні, ні за тиждень, ані за місяць. ))))
Так ***** й перекажіть. Хай застрелиться.
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25.03.2022 21:15 Відповісти
-Всё-таки, ну, почему буква Z?

-Просто половину свастики ********.
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25.03.2022 21:16 Відповісти
- А чому тільки половину?

- Бо повну свастику тупий москаль навіть малювати не вміє і виходять якісь закарлючки.

https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/abzr3n9_460swp.webp
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25.03.2022 21:22 Відповісти
Z - это была эмблема 4-й полицай панцергренадер дивизии ss..
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25.03.2022 21:32 Відповісти
пачіму Z? штоб ніхто нє дагадался...
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25.03.2022 21:53 Відповісти
Ответ Есть!
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25.03.2022 22:17 Відповісти
План «взяти Київ» був приречений за визначенням , тому шо був вигаданий хворою головою психічно хворої істоти.
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25.03.2022 21:17 Відповісти
А коли вони вже стріляти одне в одного почнуть?
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25.03.2022 21:21 Відповісти
Пий вже яд, х*йло!
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25.03.2022 21:22 Відповісти
Виновен вовочка путлерок. Дайте иму по жопе. Но по-мойму лучше подвесить его за горло шоб не смог говорить. И все будет у вас путьом.
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25.03.2022 21:26 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Русские оккупанты объявили что якобы убили аж 30 000 украинских солдат, уничтожили больше 1500 танков и сбили 35 "Байрактаров"

Барон Мюнхгаузен жалкий сказочник по сравнению с русскими генералами. Но видимо именно эти цифры докладывают Путину в бункер, чтобы ублажить крысеныша
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25.03.2022 21:29 Відповісти
а у нас танкой всего 800 )) и то почти все еще даже в бой не вступали))

короче традици Совинформбюро))
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25.03.2022 21:34 Відповісти
взяли защеку? хватит воевать!! убирайтесь на рассею. нефиг шастать!
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25.03.2022 21:33 Відповісти
Что это за непозволительная мягкотелость - "освободили часть генералов" ? Расстрелять перед строем этих мерзавцев и пендосовских прихвостней , которые нагло саботируют поимку Степана Бандеры !
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25.03.2022 21:41 Відповісти
Це правда, що росіяни в Україні воюють без російської символіки?...бо якось не звертав уваги через ці Z, V...
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25.03.2022 21:41 Відповісти
Mail.ru, "вкантакте" "одноклассники" яндекс и озон на грані банкрутства.
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25.03.2022 21:42 Відповісти
 
 