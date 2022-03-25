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Джонсон провів "відверту" телефонну розмову із Сі Цзіньпінем, яка тривала майже годину: Обговорили ситуацію в Україні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та лідер КНР Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського уряду.
"Лідери обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема ситуацію в Україні. Це була щира і відверта розмова, яка тривала майже годину. Незабаром вони домовилися знову провести розмову", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Саша Пончик
показати весь коментар25.03.2022 21:22
+6 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар25.03.2022 21:22
+5 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар25.03.2022 21:26
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Будь ласка, зачекайте...
Напомним, недавно Владимир Зеленский просил (https://t.me/zerkalo_io/40622) Байдена не вводить санкции против Абрамовича, так как тот может быть посредником в переговорах с Россией. https://t.me/zerkalo_io/40818
https://www.wsj.com/articles/ukrainian-president-asked-biden-not-to-sanction-abramovich-to-facilitate-peace-talks-11648053860
И это как бы далеко не кацапский источник.
А вот информацию о том, что Абрамович задействован в переговорах с ****** подтвердили ОП и Письков, а американская разведка опровергла. Скорее всего кто-то лжет. И я полагаю, что это не американские разведчики. Кроме того, как я отметил выше, введение санкций никак не может отрицательно повлиять на договороспособность Абрамовича.
А теперь ответьте сами себе, зачем Ермак захотел вывести из-под санкций ********** кошелек?
Я бегло по английски читаю не самым лучшим образом, но понял что комментировать эту информацию все отказались
Я не исключаю привлечение Абрамовича к переговорам или другим действиям против путина, он действительно очень много знает и возможно может быть полезным. Снятие с него санкций глобально ничего не изменит, надо знать условия снятия (если это так) и тогда оценивать ситуацию.
PS при чем тут Ермак?
Абрамович не может знать ничего о вавке в голове *****. У него просто его финансы. Выводя Абрамовича из-под санкций, мы выводим из-под санкций самого *****. Понятно, что он что-то пообещал. Только скорей всего это обещание ничто иное, как обычное затягивание времени, что даст параше время и деньги на мобилизацию ресурсов для войны. Мне очень хотелось бы ошибаться, но это дело пахнет, мягко говоря, неприятно.
2. Абрамович был человеком Ельцина, а не путина у которого своих друзей хватает (тимченко, ролдугин,.... короче Озеро) Если Абрамович и является кошельком путина то точно не единственным
Всё остальное, уж извините, это Ваши фантазии
Почему из всех возможных вариантов Вы всегда выбираете вариант зрады?