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Джонсон провів "відверту" телефонну розмову із Сі Цзіньпінем, яка тривала майже годину: Обговорили ситуацію в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та лідер КНР Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського уряду.

"Лідери обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, зокрема ситуацію в Україні. Це була щира і відверта розмова, яка тривала майже годину. Незабаром вони домовилися знову провести розмову", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Китай готовий відігравати "конструктивну роль" для відновлення миру в Україні, - Сі Цзіньпін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Джонсон друг а Си гнида
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25.03.2022 21:22
+6
Невже Байден дозволить відправити американські війська в Україну? Відповідний натяк він зробив під час свого звернення до військових. Президент США заявив, що "вони самі все побачать, коли опиняться ТАМ".
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25.03.2022 21:22
+5
Сейчас нет гнид. Все играют свою роль в утилизации козломордии. Просто нужно давать надежду на наличие союзников пока вода не закипела☝😁
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25.03.2022 21:26
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Невже Байден дозволить відправити американські війська в Україну? Відповідний натяк він зробив під час свого звернення до військових. Президент США заявив, що "вони самі все побачать, коли опиняться ТАМ".
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25.03.2022 21:22 Відповісти
А вони вже дійсно є в Україні (секрет, щоб вороги не читали) в якості добровольців, вони воюють за Україну і чудово бачать, що тут відбувається і передають інформацію на весь світ.
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25.03.2022 21:28 Відповісти
Джонсон друг а Си гнида
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25.03.2022 21:22 Відповісти
Сейчас нет гнид. Все играют свою роль в утилизации козломордии. Просто нужно давать надежду на наличие союзников пока вода не закипела☝😁
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25.03.2022 21:26 Відповісти
Российский олигарх Роман Абрамович прошлой ночью прибыл в Польшу на специальном поезде, сообщают (https://twitter.com/JakubKrupa/status/1507398797550362638) польские СМИ. Его поездка совпала с визитом в страну президента США Джо Байдена.

Напомним, недавно Владимир Зеленский просил (https://t.me/zerkalo_io/40622) Байдена не вводить санкции против Абрамовича, так как тот может быть посредником в переговорах с Россией. https://t.me/zerkalo_io/40818
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25.03.2022 21:24 Відповісти
поляки, завалить цю істоту...
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25.03.2022 21:39 Відповісти
Там мутная тема. Абрамович - кошелек *****. Почему наша ОП не хочет вводить против него санции - загадка. Я не верю, что он является организатором переговоров. К тому же введение санкций никак не повлияло бы на его переговорные способности - наоборот, был бы стимул быстрее договориться.
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25.03.2022 22:05 Відповісти
Вы действуюте точно по лекалам кремлёвской пропаганды - выдаёте ничем не подтвержденную информацию о Зеленском и Абрамовиче за якобы совершившийся факт
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25.03.2022 22:06 Відповісти
Информацию о том, что Зеленский просил Байдена не вводить санкции против Абрамовича предоставил американской прессе сам Байден.
https://www.wsj.com/articles/ukrainian-president-asked-biden-not-to-sanction-abramovich-to-facilitate-peace-talks-11648053860
И это как бы далеко не кацапский источник.
А вот информацию о том, что Абрамович задействован в переговорах с ****** подтвердили ОП и Письков, а американская разведка опровергла. Скорее всего кто-то лжет. И я полагаю, что это не американские разведчики. Кроме того, как я отметил выше, введение санкций никак не может отрицательно повлиять на договороспособность Абрамовича.
А теперь ответьте сами себе, зачем Ермак захотел вывести из-под санкций ********** кошелек?
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25.03.2022 23:52 Відповісти
Спасибо за аргументированный ответ (обычно здесь ограничиваются гомнометанием)
Я бегло по английски читаю не самым лучшим образом, но понял что комментировать эту информацию все отказались
Я не исключаю привлечение Абрамовича к переговорам или другим действиям против путина, он действительно очень много знает и возможно может быть полезным. Снятие с него санкций глобально ничего не изменит, надо знать условия снятия (если это так) и тогда оценивать ситуацию.
PS при чем тут Ермак?
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26.03.2022 10:00 Відповісти
Начнем с конца. Понятно, что Ермак - это только предположение. Но напрямую на Зеленского Абрамович никак не мог выйти, переговоры 100% велись через кого-то. Выберите сами любого человека из окружения Зеленского, на кого мог выйти Абрамович. И учитывайте, что до этого все переговоры, которые касаются рашки у нас вел Ермак. Так что для меня не вопрос, кто подсунул Абрамовича, как переговорщика. Вообще, когда Ермак первые две недели с начала войны не показывал свою рожу в СМИ, мне было спокойней.
Абрамович не может знать ничего о вавке в голове *****. У него просто его финансы. Выводя Абрамовича из-под санкций, мы выводим из-под санкций самого *****. Понятно, что он что-то пообещал. Только скорей всего это обещание ничто иное, как обычное затягивание времени, что даст параше время и деньги на мобилизацию ресурсов для войны. Мне очень хотелось бы ошибаться, но это дело пахнет, мягко говоря, неприятно.
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26.03.2022 16:12 Відповісти
1. Совершенно не важно на кого выходил (если выходил) Абрамович, важно с чем именно выходил
2. Абрамович был человеком Ельцина, а не путина у которого своих друзей хватает (тимченко, ролдугин,.... короче Озеро) Если Абрамович и является кошельком путина то точно не единственным
Всё остальное, уж извините, это Ваши фантазии
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26.03.2022 18:27 Відповісти
Еще раз для тех, кто в танке: Абрамович не может иметь никакого влияния на политику Кремля, кроме финансового. Эти финансы почему-то попросило не блокировать именно наше правительство. А вот дальше уже фантазируйте сами.
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26.03.2022 18:38 Відповісти
Мысли из танка: может Абрамович предложил именно деньги путина в обмен на свою безопасность?
Почему из всех возможных вариантов Вы всегда выбираете вариант зрады?
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26.03.2022 19:07 Відповісти
Может, потому, что я не вчера родился и обладаю критическим мышлением? Обе стороны (и Украина и параша) заявили, что он просто организовал переговоры. Он выступил только посредником, а не стороной договора.
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26.03.2022 19:27 Відповісти
Я стал сомневаться в вашей самооценке своего мышления
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26.03.2022 20:29 Відповісти
Вы лучше за своим мышлением следите. Теперь я просто понимаю, почему в разговоре с вами обычно ограничиваются говнометаниями. Дураку бесполезно объяснять, что он дурак - проще сразу послать.
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26.03.2022 20:33 Відповісти
Можете считать что я вас по вашей же просьбе и послал
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26.03.2022 20:40 Відповісти
Вот видите, вам бесполезно что-то объяснять - вы не воспринимаете даже простейшую информацию. Я не выложил даже десятой части того, что знаю я и источников, которые анализировал я - это долго и сложно, надеясь, что вам станет интересно самим разобраться в ситуации. Но увы - это не ваш случай. Больше метать бисер перед свиньями я не намерен. Главное, что я понял почему вас все нах посылают... Что ж, не буду больше вас задерживать.
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26.03.2022 20:57 Відповісти
Ермак должен был быть уволен еще после дела по вагнеровцам (хотя за это выгнать мало). А после его заверений, что параша не собирается нападать, а особенно после интервью, где он говорит "я до последнего не верил что рашка напала", его нужно повесить. Именно он постоянно держал связь с кацапской делегацией, он постоянно вел переговоры, он убедил Зелю, что войны не будет (хотя все союзники уже кричали, что она неизбежна). По сути он виноват в том, что Украина не подготовилась к обороне.
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26.03.2022 19:34 Відповісти
Здесь анализ. https://www.youtube.com/watch?v=vkjUx48Npkk. Правда, я пока еще сам не посмотрел.
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26.03.2022 18:45 Відповісти
А я посмотрел. Выходит что Байден дурачок, а Белый дом напичкан агентами кремля и Ермака.?)
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26.03.2022 20:25 Відповісти
Байден понимает, что сейчас нельзя воевать с руководством Украины, поэтому нельзя выбрасывать информацию, которой может воспользоваться параша. Это не значит, что он дурачок и ничего не понимает. Но я уверен, что после войны будет разбор полетов.
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26.03.2022 20:37 Відповісти
А оце дуже цікаво. Будуть мабуть малювати Сі картини щасливого майбутнього за рахунок Рузге. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНІЄ РОСІЙСКОГО ВОПРОСА. Дуже можливе.
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25.03.2022 22:14 Відповісти
Вони вже росію ділять
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25.03.2022 23:44 Відповісти
 
 