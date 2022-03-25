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Кривий Ріг (813) Суми (392) футбол (1303)

ФК "Кривбас" оголосив продаж квитків на віртуальний футбольний матч із командою з Сум для підтримки обложеного міста

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

футбол,кривбас

ФК "Кривбас" з благодійною метою відкрив продаж квитків на поєдинок проти "Альянсу" Суми, який мав відбутися 26 березня, проте через повномасштабну війну з боку Росії не відбудеться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ФК "Кривбас" Кривий Ріг.

Усі зібрані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу мешканцям Сум. До того ж, "Кривбас" подвоїть суму, отриману від продажу віртуальних перепусток.

Купуйте квитки за посиланням.

Поділіться цим дописом зі своїми знайомими в Україні та за кордоном. Закликаємо підтримати українців у цей скрутний час. Разом до Перемоги!

Нагадаємо, тиждень тому ФК "Кривбас" аналогічним чином продавав віртуальні квитки на матч ЖФК "Кривбас" - ЖФК "Маріуполь", аби зібрати кошти на допомогу героїчному місту Маріуполь.

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Автор: Роман Свиридович
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Та все у нас под контролем.Какая "блокада"?Нах такие заглавия?
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25.03.2022 21:37 Відповісти
дуже гарна 1дея,люди,поийм1ть участь,нащасття багато де на наш1й р1дн1й укра1нськ1й земл1 ми перебуваемо у в1дносному спокою,спимо у сво1х! Л1жках,1мо на сво1х!кухнях,не жал1йте грошей!Слава Велик1й укра1нськ1й нац11!Слава ЗСУ!
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25.03.2022 21:39 Відповісти
Тільки чому "1" замість "і"? Хіба так важко додати українську розкладку? Просто цікаво.
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25.03.2022 22:21 Відповісти
Щойно купив квиток на футбол за 100 гр Зона пуфів. ряд 4 м 2. Вся русня здохне. Слава Україні!
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25.03.2022 21:48 Відповісти
Права трибуна, Сектор B Ряд 5 м. 4. Слава Україні!
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25.03.2022 22:24 Відповісти
 
 