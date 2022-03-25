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Глава Міноборони Чехії Чернохова відмовилась їхати до Угорщини на зустріч Вишеградської четвірки: Для угорських політиків нафта РФ важливіша за українську кров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чернохова

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова відмовилась їхати в Угорщину на міністерську зустріч країн Вишеградської четвірки.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я особисто не поїду в Угорщину на зустріч міністрів оборони Вишеградської четвірки. Наступного тижня у них вибори, і мені не годиться брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала Вишеградську четвірку і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Час уже вирішувати, - Зеленський звернувся до Орбана із питанням визначитися на чиєму боці Угорщина

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+59
Молодчина Яна. Мадяры это срань поганая в составе Европы.
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25.03.2022 21:52
+43
женіть мадяр ссяним ганчір'ям з ЄС та НАТО!
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25.03.2022 21:53
+31
Молодець. По троху європейські політики починають називати все своїми іменами.
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25.03.2022 21:52
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катар готов поставить в европу 600 млн кубов газа.
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25.03.2022 21:50 Відповісти
только что. штаты готовят 3 млрд тонн скрапленого газа. 3 млрд карл! я не верю.
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25.03.2022 22:17 Відповісти
Кубів?
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25.03.2022 22:33 Відповісти
скрапленый газ идет по весу. в тоннах. но 3 млрд тонн это не реально. может фкйк. говорю что знаю.
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25.03.2022 22:42 Відповісти
Молодчина Яна. Мадяры это срань поганая в составе Европы.
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25.03.2022 21:52 Відповісти
индия готова заместить росийскую нефть странам, которым это нужно.
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25.03.2022 21:52 Відповісти
Молодець. По троху європейські політики починають називати все своїми іменами.
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25.03.2022 21:52 Відповісти
женіть мадяр ссяним ганчір'ям з ЄС та НАТО!
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25.03.2022 21:53 Відповісти
я б їх і з Європи би вигнав назад в ті *****, з яких вони виповзли
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25.03.2022 22:52 Відповісти
слідкуйте за абрамовичем.
там якись зелені рухи вже йдуть...
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25.03.2022 21:53 Відповісти
Героям слава! Файна панянка )
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25.03.2022 21:54 Відповісти
Бог їм суддя.
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25.03.2022 21:55 Відповісти
Respect, венгри вороги до скону, на закарпатті потрібна зачистка й заборона венгерського лайна.
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25.03.2022 21:58 Відповісти
Тот случай, когда у женщины есть "яйца". В отличие от Орбана с Сийярте...
Браво!
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25.03.2022 22:00 Відповісти
у орбана и сиярто - одно на двоих... и то в руках *****..)))
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25.03.2022 22:03 Відповісти
Дякуємо
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25.03.2022 22:05 Відповісти
Чехія останнім часом приємно дивує! Як і Словенія. Респект!
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25.03.2022 22:09 Відповісти
Просто майте на увазі, що Чехія - це не тільки їхній Президент-************!
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25.03.2022 22:46 Відповісти
Сіярту -обіС'ярто ?
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25.03.2022 22:11 Відповісти
Респект Чехам!
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25.03.2022 22:20 Відповісти
Вот это поворот!
Вот это плевок смачный *******.
Это даже не плевок, это такой конкретный зелёный харчок из самых трахей.
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25.03.2022 22:36 Відповісти
Все правильно, хороший рычаг давления на Мадяры. Им приодеться сделать выбор Россия или Украина.
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25.03.2022 22:41 Відповісти
насправді, мадяри найближчі генетичні родичі кацапів
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25.03.2022 22:54 Відповісти
В трудные времена узнаёшь, кто тебе действительно друг, а кто - лишь прикидывается.
Польша, Чехия, прибалты - респект.
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25.03.2022 23:28 Відповісти
Честь і хвала Міністру оборони Чехіі 👍🏼👍🏼👍🏼
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26.03.2022 00:31 Відповісти
Спасибо Вам Министр обороны Чехии - Яна Чернохова за поддержку Украины и всего украинского народа!!!
А Вы продажные венгры - думайте, есть над чем!!
Слава Украине!!!!!!
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26.03.2022 00:41 Відповісти
Яка гарна Яна!!!
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26.03.2022 00:43 Відповісти
Останні події показують, що жінка при владі більш адекватна і розумніша. Мабуть вона перш за все МАМА!
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26.03.2022 01:09 Відповісти
Дякуємо, Яна!!!
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26.03.2022 00:46 Відповісти
Чехи - взагалі локомотив антикацапського руху в ЄС.
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26.03.2022 09:15 Відповісти
 
 