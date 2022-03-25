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Глава Міноборони Чехії Чернохова відмовилась їхати до Угорщини на зустріч Вишеградської четвірки: Для угорських політиків нафта РФ важливіша за українську кров
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Міністр оборони Чехії Яна Чернохова відмовилась їхати в Угорщину на міністерську зустріч країн Вишеградської четвірки.
Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я особисто не поїду в Угорщину на зустріч міністрів оборони Вишеградської четвірки. Наступного тижня у них вибори, і мені не годиться брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала Вишеградську четвірку і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+59 Саша Пончик
показати весь коментар25.03.2022 21:52
+43 Палєо Мустьє
показати весь коментар25.03.2022 21:53
+31 Энди Мир
показати весь коментар25.03.2022 21:52
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Будь ласка, зачекайте...
там якись зелені рухи вже йдуть...
Браво!
Вот это плевок смачный *******.
Это даже не плевок, это такой конкретный зелёный харчок из самых трахей.
Польша, Чехия, прибалты - респект.
А Вы продажные венгры - думайте, есть над чем!!
Слава Украине!!!!!!