Євросоюз прийняв рішення купувати газ на платформі спільних закупівель, аби Москва не могла маніпулювати окремими країнами
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Держави-члени Європейського союзу працюватимуть разом над спільною закупівлею газу. Платформа спільних закупівель також буде відкрита для країн-членів Східного партнерства, серед яких і Україна.
Про це йдеться у висновках, ухвалених за підсумками засідання Європейської ради, яке відбулось 24-25 березня в Брюсселі. Таке доручення державам-членам та Європейській комісії прописано з метою позбавлення залежності постачання газу від Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У висновках йдеться, що Європейська рада розглянула готовність ЄС на найближчу перспективу і доручила Раді "вивчити пропозиції Комісії щодо політики ЄС у галузі зберігання газу, належним чином беручи до уваги та враховуючи інтереси держав-членів, які мають значні потужності для зберігання, з метою гарантування справедливого балансу".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа не дозволить РФ вимагати плату за газ та нафту у рублях, - фон дер Ляєн
"Заповнення сховищ газу в усьому Союзі має розпочатися якнайшвидше з повним урахуванням національних заходів щодо забезпечення готовності. Напередодні наступної зими держави-члени та Комісія терміново повинні: встановити необхідні механізми солідарності та компенсації; працювати разом над добровільною спільною закупівлею газу, зрідженого природного газу та водню, оптимально використовуючи колективну політичну та ринкову вагу Європейського Союзу та його держав-членів для зниження цін на переговорах. Платформа загальних закупівель також буде відкрита для країн Західних Балкан та трьох асоційованих Східних партнерів", - йдеться у висновках
Крім того, робота також буде спрямована на завершення та покращення газових і електричних з'єднань у всьому Європейському Союзі, включно з повною синхронізацією електричних мереж та працювати над гарантуванням безпеки поставок для всіх держав-членів.
Будь ласка, зачекайте...
А газ брати з ОАЕ, СА та Катару.
"Я особисто не поїду до Угорщини на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня вони мають вибори, і мені не слід брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні! - написала Чорнохова."
нарештi. ще декiлька рокiв це пропонували...потрiбно було дочекатися вiйни...
Чим ближче була країна до Московії, тим більшою була ціна на газ для неї.
Україна платила найбільшу ціну.
Залишилось іще перенести місце покупки газу на кордон з бензоколонкою.