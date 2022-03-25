УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14247 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
8 589 27
газ (2592) газові переговори (182) Євросоюз (7051)

Євросоюз прийняв рішення купувати газ на платформі спільних закупівель, аби Москва не могла маніпулювати окремими країнами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

газ

Держави-члени Європейського союзу працюватимуть разом над спільною закупівлею газу. Платформа спільних закупівель також буде відкрита для країн-членів Східного партнерства, серед яких і Україна.

Про це йдеться у висновках, ухвалених за підсумками засідання Європейської ради, яке відбулось 24-25 березня в Брюсселі. Таке доручення державам-членам та Європейській комісії прописано з метою позбавлення залежності постачання газу від Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

У висновках йдеться, що Європейська рада розглянула готовність ЄС на найближчу перспективу і доручила Раді "вивчити пропозиції Комісії щодо політики ЄС у галузі зберігання газу, належним чином беручи до уваги та враховуючи інтереси держав-членів, які мають значні потужності для зберігання, з метою гарантування справедливого балансу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа не дозволить РФ вимагати плату за газ та нафту у рублях, - фон дер Ляєн

"Заповнення сховищ газу в усьому Союзі має розпочатися якнайшвидше з повним урахуванням національних заходів щодо забезпечення готовності. Напередодні наступної зими держави-члени та Комісія терміново повинні: встановити необхідні механізми солідарності та компенсації; працювати разом над добровільною спільною закупівлею газу, зрідженого природного газу та водню, оптимально використовуючи колективну політичну та ринкову вагу Європейського Союзу та його держав-членів для зниження цін на переговорах. Платформа загальних закупівель також буде відкрита для країн Західних Балкан та трьох асоційованих Східних партнерів", - йдеться у висновках

Крім того, робота також буде спрямована на завершення та покращення газових і електричних з'єднань у всьому Європейському Союзі, включно з повною синхронізацією електричних мереж та працювати над гарантуванням безпеки поставок для всіх держав-членів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва панікує через відмову ЄС від російських енергоносіїв, - Шольц

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
русский Орбан, иди *****!
показати весь коментар
25.03.2022 22:00
+18
Голова Міністерства оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що відмовляється їхати до Будапешта на міністерську зустріч країн Вишеградської четвірки через те, що Угорщина відмовляється допомогти Україні у боротьбі проти російських загарбників.Про це міністр написала на своїй сторінці у Twitter у п'ятницю, 25 березня.
"Я особисто не поїду до Угорщини на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня вони мають вибори, і мені не слід брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні! - написала Чорнохова."
показати весь коментар
25.03.2022 22:09
+7

нарештi. ще декiлька рокiв це пропонували...потрiбно було дочекатися вiйни...
показати весь коментар
25.03.2022 22:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
русский Орбан, иди *****!
показати весь коментар
25.03.2022 22:00 Відповісти
за срублі?
показати весь коментар
25.03.2022 22:03 Відповісти
с какого буя?
показати весь коментар
25.03.2022 22:14 Відповісти
Ну то в них запитай
показати весь коментар
25.03.2022 23:42 Відповісти
Якби заборонити ще до тої платформи доступ росії.

А газ брати з ОАЕ, СА та Катару.
показати весь коментар
25.03.2022 22:07 Відповісти
Взять можно, вопрос - как доставить. Это самый больной вопрос - нехватка танкеров СПГ
показати весь коментар
25.03.2022 22:46 Відповісти
Pisali chto bolshaja problema zavodami gde iz zitkova v gazovoe sostajanie
показати весь коментар
25.03.2022 22:50 Відповісти
Не совсем так. Их в Европе хватает, но от них до сих пор не проложены трубы к европейской ГТС. Кажется сейчас чешут репы как ускорить прокладку.
показати весь коментар
25.03.2022 23:04 Відповісти
Так же ж Baltic Pipe вже скоро буде готовий, нє?
показати весь коментар
25.03.2022 23:20 Відповісти
Tankerov rodibi xvataet.
показати весь коментар
25.03.2022 22:52 Відповісти
газопровод построить

показати весь коментар
25.03.2022 23:21 Відповісти
Вы думаете почему орки пасут Иран и почему влезли в Сирию.............
показати весь коментар
25.03.2022 23:31 Відповісти
Ирак есть. А там, вроде бы, все хорошо сейчас.
показати весь коментар
26.03.2022 14:15 Відповісти
Ирак под влиянием Ирана, там вообще всё сложно.Лучше более надёжные поставщики, включая саудитов. И кажется Алжир сейчас нвращивает добычу. Там вообще магрибский газопровод до Испании+Португалия. Выкрутятся, найдут способ. Германия уже с катарцами заключили соглашения по СПГ.
показати весь коментар
26.03.2022 15:06 Відповісти
Дерев'яний перетворюється у труху!
показати весь коментар
25.03.2022 22:08 Відповісти
Вообще-то при таких санкциях курс рубля уже не будет играть никакой роли. Будет что-то вроде "зачем вам деньги, если вы все равно ничего купить не можете?"
показати весь коментар
25.03.2022 22:37 Відповісти
Нічо-нічо, як показує досвід Зімбабве -- ще є куди падати тому курсу... Тачки, потім тєлєжкі, потім вагонетки упакованого паперу.
показати весь коментар
25.03.2022 22:40 Відповісти
Есть-то есть, но это не будет иметь смысла. Будет как в СССР: один доллар 60 копеек, но нигде не купишь ни доллары, ни нормальные товары.
показати весь коментар
25.03.2022 22:55 Відповісти
Коли немає шпалер та туалетного паперу, пачки на тачці набувають нового сенсу!
показати весь коментар
25.03.2022 22:58 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2022 23:31 Відповісти
Голова Міністерства оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що відмовляється їхати до Будапешта на міністерську зустріч країн Вишеградської четвірки через те, що Угорщина відмовляється допомогти Україні у боротьбі проти російських загарбників.Про це міністр написала на своїй сторінці у Twitter у п'ятницю, 25 березня.
"Я особисто не поїду до Угорщини на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня вони мають вибори, і мені не слід брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. Слава Україні! - написала Чорнохова."
показати весь коментар
25.03.2022 22:09 Відповісти

нарештi. ще декiлька рокiв це пропонували...потрiбно було дочекатися вiйни...
показати весь коментар
25.03.2022 22:15 Відповісти
Германія та Хранція раніше цього не хотіли - путін їм надавав найбільшу знижку.
Чим ближче була країна до Московії, тим більшою була ціна на газ для неї.
Україна платила найбільшу ціну.
показати весь коментар
25.03.2022 22:19 Відповісти
Jesli uze nemozet otkazatsia ot gaza s raski ,tak nado xotiabi etu stranu postavit posledniju ocered po prodaze gaza.Tam sperva idiot norgi,alzyr,azery,zyzeni gaz ,Tut ne cena dolzno byt glavnoje
показати весь коментар
25.03.2022 22:28 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2022 23:35 Відповісти
Дуже важливий крок у стриманні цін на газ та позбавлення кацапів будь-яких переваг у торгівлв газом.
Залишилось іще перенести місце покупки газу на кордон з бензоколонкою.
показати весь коментар
26.03.2022 09:20 Відповісти
 
 