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США готові виділити додатково мільярд доларів на гуманітарну допомогу та прийняти 100 тисяч біженців з України, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

США готові виділити 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українцям, які стали біженцями та постраждалими від війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

"Сьогодні вдень у Польщі я провів брифінг про гуманітарну відповідь на вторгнення Росії в Україну. Сполучені Штати готові надати додатково 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу та прийняти до 100 000 українців та інших, які рятуються від російської агресії", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці неймовірні, вони зупиняють ці "чортові танки", - Байден

Автор: Роман Свиридович
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Ого, какая диаспора намечается в США.
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25.03.2022 22:12 Відповісти
если не выключить Раша Тудей-то эту диаспору превратят в манкуртов за пару лет
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25.03.2022 22:18 Відповісти
Черговий респект Борису Джонсону: Британія надає Україні антибатарейні комплекси для знищення дальнобійної артилерії росіян, з якої вони розстрілюють Маріуполь. Ця британська артилерія зможе також знищувати російські кораблі на далекій відстані.
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25.03.2022 22:14 Відповісти
''Зьакройтє нєба зьакройтє нєба! НАТА нас нє любіт!''
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25.03.2022 22:16 Відповісти
Джонсон наш бандєравєц Пора оркам відправлятись на концерт Кабздона
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25.03.2022 23:00 Відповісти
Дякуємо
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25.03.2022 22:16 Відповісти
еще 2 корабля ушли по известному курсу.
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25.03.2022 22:19 Відповісти
Це все добре-прихисток, безпека. Але треба буде після війни по можливості повертатися до України. Хто ж буде відновлювати, відбудовувати державу як всі виїдуть ?
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25.03.2022 22:22 Відповісти
У нас беженци мамки с детьми, мужья которих воюют и прокурори с судьми. Кто окажется в США?
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25.03.2022 22:25 Відповісти
 
 