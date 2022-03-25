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США фіксують перекидання російських військ із окупованих районів Грузії - Абхазії та Південної Осетії до України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

армия,рф

Російські військові перекидають в Україну війська, дислоковані в окупованих регіонах Грузії, як підкріплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив високопосадовець Пентагону, інформує американський телеканал CNN.

"США спостерігали "переміщення деякої кількості військ з Грузії", – сказав він журналістам.

При цьому чиновник додав, що Пентагон не може назвати кількість військ, що перекидаються Москвою, і терміни їх перекидання, оскільки не відслідковував їх переміщення з повітря.

Американське оборонне відомство також не знає, куди попрямують війська з Грузії в Україні, сказав чиновник, зазначивши, що Кремль заявив про пріоритетність своєї діяльності в регіоні Донбасу.

За оцінками США, російські сили мають 22 кораблі в Чорному морі, і хоча 15 з них є "надводними бойовими кораблями", чиновник сказав, що "більшість інших – це амфібійні кораблі".

"Ми бачили, як вони переміщуються в Азовське море для проведення десанту, щоб спробувати поповнити запаси в Маріуполі, але ми не бачили, щоб вони рухалися до Одеси", – додав чиновник.

Зазначимо, що російські війська були розміщені у Грузії після того, як Росія вторглася до країни у 2008 році. Вони розташовані на територіях невизнаних "республік" Абхазія та Південна Осетія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Грузії упродовж останніх днів прибуло понад 20 тисяч росіян

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
Грузины, не спать, берите пример с азеров!!!
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25.03.2022 22:20
+28
Грузія проспить свій шанс , там зараз промосковська влада . А от Азербайджан молодці !
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25.03.2022 22:23
+17
Пошли резервы. Значит оголение флагов и тыла. Пора їбашити! Конає, гнидавець) Всё буде Україна!
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25.03.2022 22:22
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А шо с **@лом?
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25.03.2022 22:20 Відповісти
опрометчиво,разве нет?,рашистские куйло совсем растерялись,сдохни ,**** прогрессивно Деградирующая.Смерть ворогам.Слава Украине!
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25.03.2022 22:20 Відповісти
Быстро. Только месяц война идёт . Ху.йло просто лох чмыренный. Так обосратся нужно уметь . А наши красавы👍. Похоже сейчас происходит перелом ситуации🙃
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25.03.2022 22:35 Відповісти
Грузины, не спать, берите пример с азеров!!!
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25.03.2022 22:20 Відповісти
Грузія проспить свій шанс , там зараз промосковська влада . А от Азербайджан молодці !
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25.03.2022 22:23 Відповісти
так-то воно так, але у нас колись теж була промосковська влада. Промосковська влада відсувається.
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25.03.2022 22:55 Відповісти
Є підстави вважати, що москва допустила останні події у Карабаху з метою тиску на Вірменію, у зв'язку з її відмовою у надданні військ в Україну й припиненні авіаційного зв'язку з РФ.
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25.03.2022 23:00 Відповісти
Прокацапська влада обрана демократичним шляхом, тобто більшістю. Уточнюю
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26.03.2022 09:23 Відповісти
так в правительстве Грузии пророссийские руководители сидят, вы о чем
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25.03.2022 22:33 Відповісти
Пошли резервы. Значит оголение флагов и тыла. Пора їбашити! Конає, гнидавець) Всё буде Україна!
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25.03.2022 22:22 Відповісти
Американське оборонне відомство також не знає, куди попрямують війська з Грузії в Україні
===============
попрямують вслід за расійськім карабльом.
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25.03.2022 22:28 Відповісти
прямо в Чернобаевку

https://www.youtube.com/watch?v=DnZB95FLmsM
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25.03.2022 23:05 Відповісти
Проскочила інформація що потребує перевірки, ніби то россійска армія більше не контролює Херсон.
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25.03.2022 22:22 Відповісти
Я читав ,що вже не весь Херсон під окупацією.
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25.03.2022 22:24 Відповісти
Читав першоджерело! Опублікували американці. Там мова йшла, що не контролюють всю область. І дійсно маленький клаптик на мапі пожовтів. Але я був би радий помилитись
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25.03.2022 22:26 Відповісти
А що за карта??? Можна посилання на неї, будь ласка.
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25.03.2022 22:35 Відповісти
Дякую за оперативну відповідь.
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25.03.2022 23:12 Відповісти
Х..ло собирает всю шваль разбросанную по всей помойке.
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25.03.2022 22:22 Відповісти
Я худею...

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25.03.2022 22:22 Відповісти
Похоже на фейк. Хотя с кацапов станется ...
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25.03.2022 22:26 Відповісти
оне епнутые. Денуклеаризация неизбежна.

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25.03.2022 22:33 Відповісти
Я представляю, как на площадь по улице Тараса Шевченко (см. карту Хабаровска) пройдёт толпа народу с флагами и портретами Бандеры, псле чего станет требовать свой сахар.
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25.03.2022 22:28 Відповісти
За портрет Маргарет Тэтчер с надписью "Леся Украинка" (всё равно эти дебилы не знают, как она выглядит) - ещё 2 кг. Неплохо. Из комментов
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25.03.2022 22:37 Відповісти
Точно е**бонаты не только кальция, но и натрия.
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25.03.2022 22:29 Відповісти
Їм вже і в Хабаровську Бандера в бощ насрав. ) прапор совіцького союзу червоний, так само червний прапор в Китаю. вони навіть різниці не вкурять між тими прапорами... ось про що треба їм думати, а не Бандеру. імбецили..
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25.03.2022 22:36 Відповісти
Щось вони з Бандерою "продешевили"...
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25.03.2022 22:40 Відповісти
ха, і одразу запитання від фсб, де взяв, як зберігав, і вже не в килограмах а в бомбулях получать нагороду, якщо пощастить.
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25.03.2022 22:57 Відповісти
Та кажуть, що в примор'ї вже скупили всю жовту, голубу, синю, червону і чорну тканину. Навіть для костюмів і пальто.
Лихоманка охопила весь край - не сплять - шиють прапори.
Цукру явно не стане - буде бунт.
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26.03.2022 02:30 Відповісти
Там палатимуть дупи тих, хто давно знищив все таке безкоштовно та під оковитою.
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26.03.2022 06:35 Відповісти
пойдут вслед за кадыровцами.
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25.03.2022 22:23 Відповісти
Большого количества войск оттуда не вытащить. Стаскивают отовсюду.
Как они собираются ротацию проводить? Откуда Ванек и бурятов набрать?
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25.03.2022 22:24 Відповісти
Ротація для кацапського м"яса, то лишня розкіш. В чорноземі відпочинуть
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25.03.2022 22:28 Відповісти
Осталось только уложить ещё 2 тыс голодранцев 14 армии из Приднестровья.
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25.03.2022 22:25 Відповісти
2 дні роботи ЗСУ
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25.03.2022 22:30 Відповісти
Ну тут уже Молдоване сами справятся, если захотят.
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25.03.2022 22:30 Відповісти
Грузія, до зброї!
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25.03.2022 22:26 Відповісти
Там прихвостен *****,он и мертвого будет боятся.
Если только сам народ не пойдет в атаку.
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25.03.2022 22:32 Відповісти
Через порт Бердянска пойдут ? Счастливого пути !
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25.03.2022 22:29 Відповісти
Грузия, Азербаджан уже воспользовался ситуацией, можно повторить.
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25.03.2022 22:29 Відповісти
Необхідно! Суверенні землі
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25.03.2022 22:35 Відповісти
Ну бл.., Грузія, якщо не зараз, то коли??????
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25.03.2022 22:29 Відповісти
Не стоит забывать, что в рашке ещё не было мобилизации, а стягивают они и с Дальнего Востока, и с....
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25.03.2022 22:30 Відповісти
Грузини, не гальмуйте
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25.03.2022 22:33 Відповісти
Сомнения
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25.03.2022 22:35 Відповісти
Час Грузії Поаертати Своє!
НЕПРОГАЙТЕ
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25.03.2022 22:34 Відповісти
у них зараз проросійська влада яка переконує своїх громадян сидіти тихо і що треба змиритися з втратою своєї землі..
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25.03.2022 22:46 Відповісти
свежих непуганных ********* подвезли.
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25.03.2022 22:40 Відповісти
У пеклі місця вистачить на всіх.
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25.03.2022 22:41 Відповісти
Альо ГРУЗИНИ, НЕ ТУПІТЬ, СААКАШВІЛЛІ НЕ МОВЧИ!
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25.03.2022 22:56 Відповісти
Молдавани тоже не спіть, а то ми Придністровья заберемо, там більше українців ніж всих остальних!
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25.03.2022 22:57 Відповісти
Воно у нас так обісралося, що кидає з усієї рабсєї м'ясо в м'ясорубку, оголяючи свої кордони.
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25.03.2022 23:09 Відповісти
Грузины, ваш выход! Молдаванам - приготовиться.
Надо паРаше сделать несколько фронтов, чтоб они ******
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25.03.2022 23:17 Відповісти
Кадирівці вже закінчились?
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26.03.2022 09:33 Відповісти
 
 