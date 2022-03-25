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Обладміністраціям доручено швидко виділити землю під будівництво тимчасового житла для біженців, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Урядовці готують нову програму підтримки для переселенців із районів бойових дій.
Про це глава держави поіфнормував у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Обласні адміністрації отримали чітке завдання – швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити – це тимчасове житло. Після того як встановимо мир, ми почнемо негайну, масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім.
І краще – це дім в Україні, ніж десь за кордоном. Допомогу ми виплачуємо, роботу даємо. Люди свої. Країна своя", - наголосив президент.
За його словами, усі деталі цієї програми підтримки представить Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Будь ласка, зачекайте...
Тільки бажано роззосереджувати зараз все, особливо, людей. Тому що путінські терористи намагаються вбивати побільше людей своїми ракетами, бомбами, артилерією. Щоб знизити ризики, треба все цінне роззосереджувати, особливо, людей.
Є багато сіл де до містечка районного значення 10 - 20 - 30 кілометрів, це дуже близько! І в цих селах повно пристойних хат можна нето шо зняти за "просто пригледіти за хатою тільки за компослуги заплатити", а можна й купити за смішні гроші... Є школи діючі, школярики возять, можна город посадити, виростити щось, продати на базарі в тому ж таки місті, яке за 10 - 20 км... Продукти цього року, городина і садові плоди будуть дорогими, тай сім"ї вистачить. На перший початок вистачить! Все ж краще ніж в Польщі в бараку для біженців...
Я коли до батьків за Львів їду зараз, там такий спокій, повно людей повернулось з дітьми з гарячих точок... Життя у Львівській області у селах оживає, особливо у містечках, селищах та й у селах побільшало людей з дітьми. Нє, всі пруть у переселений і закоркований Львів, де вже 300 000 переселенців живе! Ціни космос на житло тай знайти неможна! Від"їдь на 20 - 30 км від Львова і легко знайдеш хороший варіант за смішні гроші, на старт саме то !