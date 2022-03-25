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Обладміністраціям доручено швидко виділити землю під будівництво тимчасового житла для біженців, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Урядовці готують нову програму підтримки для переселенців із районів бойових дій.

Про це глава держави поіфнормував у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Обласні адміністрації отримали чітке завдання – швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити – це тимчасове житло. Після того як встановимо мир, ми почнемо негайну, масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім.

І краще – це дім в Україні, ніж десь за кордоном. Допомогу ми виплачуємо, роботу даємо. Люди свої. Країна своя", - наголосив президент.

За його словами, усі деталі цієї програми підтримки представить Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Дуже правильне і потрібне рішення.

Тільки бажано роззосереджувати зараз все, особливо, людей. Тому що путінські терористи намагаються вбивати побільше людей своїми ракетами, бомбами, артилерією. Щоб знизити ризики, треба все цінне роззосереджувати, особливо, людей.
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25.03.2022 22:39 Відповісти
не знаю,як у кого,а у нас навіть бомбосховища ніхто не готував,бо що?бо "шашлычки на майские"!щоб там не тринділи про "какойзеленскиймолодецнесбежал",а по факту на ньому тисячи життів...
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25.03.2022 22:57 Відповісти
У областных администраций есть земля? Чтобы ее выделять...
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25.03.2022 22:58 Відповісти
У нас всі пруть до Львова, в селах повно хат пустих і достойних, перед війною в селах школи закривали, тому що мало дітей, хоча школи в пристойному вигляді........... Нехочуть біженці в село, хочуть до Львова в пентхауз.....
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25.03.2022 23:08 Відповісти
Кстати есть маленькая проблемка такая малый процент.Носом крутят ванную с джакузи подавай и т.д.Реально не понимают.В Поляндии работать не хотят.То ли реально до людей не доходит ещё.
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25.03.2022 23:18 Відповісти
Львівська область густозаселена і відстані між селами і містечками невеликі!
Є багато сіл де до містечка районного значення 10 - 20 - 30 кілометрів, це дуже близько! І в цих селах повно пристойних хат можна нето шо зняти за "просто пригледіти за хатою тільки за компослуги заплатити", а можна й купити за смішні гроші... Є школи діючі, школярики возять, можна город посадити, виростити щось, продати на базарі в тому ж таки місті, яке за 10 - 20 км... Продукти цього року, городина і садові плоди будуть дорогими, тай сім"ї вистачить. На перший початок вистачить! Все ж краще ніж в Польщі в бараку для біженців...
Я коли до батьків за Львів їду зараз, там такий спокій, повно людей повернулось з дітьми з гарячих точок... Життя у Львівській області у селах оживає, особливо у містечках, селищах та й у селах побільшало людей з дітьми. Нє, всі пруть у переселений і закоркований Львів, де вже 300 000 переселенців живе! Ціни космос на житло тай знайти неможна! Від"їдь на 20 - 30 км від Львова і легко знайдеш хороший варіант за смішні гроші, на старт саме то !
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25.03.2022 23:38 Відповісти
 
 