Обладміністраціям доручено швидко виділити землю під будівництво тимчасового житла для біженців, - Зеленський

Урядовці готують нову програму підтримки для переселенців із районів бойових дій.

Про це глава держави поіфнормував у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Обласні адміністрації отримали чітке завдання – швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити – це тимчасове житло. Після того як встановимо мир, ми почнемо негайну, масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім.

І краще – це дім в Україні, ніж десь за кордоном. Допомогу ми виплачуємо, роботу даємо. Люди свої. Країна своя", - наголосив президент.

За його словами, усі деталі цієї програми підтримки представить Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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