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На Східному напрямку відбито 6 ворожих атак, знищено до 100 окупантів, 8 танків, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Зокрема, 25 березня, українські захисники відбили 6 ворожих атак. Наші воїни знищили: особового складу – до 100; танки – 8; БТР – 7 (з них пошкоджено – 1);  БМП – 7; ББМ – 1; АТ – 8; БПЛА – 2; УР-77 – 1

Стійкість та хоробрість українських воїнів увійде в історію, майбутні покоління не одне десятиліття будуть виховуватись на прикладах сучасних героїв, які сьогодні захищають нашу країну від вторгнення рашистської орди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на сході країни відбито 6 атак, знищено 100 окупантів, 4 танки, 9 САУ та гармат, 1 РСЗВ, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Добра новина ,Слава нашим героям ! Слава ЗСУ ! Слава Украіні !
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25.03.2022 22:41
+15
Так держать. Ватоскот должен быть втоптан в Украинскую землю.
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25.03.2022 22:38
+15
На прикладі ЗСУ мають виховуватись армії всього світу.
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25.03.2022 22:41
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Так держать. Ватоскот должен быть втоптан в Украинскую землю.
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25.03.2022 22:38 Відповісти
На прикладі ЗСУ мають виховуватись армії всього світу.
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25.03.2022 22:41 Відповісти
Добра новина ,Слава нашим героям ! Слава ЗСУ ! Слава Украіні !
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25.03.2022 22:41 Відповісти
Что такое УР-77 ?
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25.03.2022 22:42 Відповісти
Машина розмінування.
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25.03.2022 22:44 Відповісти
Машина розмінування на базі сау
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25.03.2022 22:44 Відповісти
Гусеничная машина которая стреляет шлангом набитым взрывчаткой по минному полю, а потом его подрывает, в итоге от ударной волны взрываются мины и получается проход в минном поле.
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25.03.2022 22:56 Відповісти
Ще хороші новини на ніч. ))
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25.03.2022 22:43 Відповісти
Це харківський напрямок?
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25.03.2022 22:43 Відповісти
Так
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25.03.2022 22:46 Відповісти
Тільки вогонь очистить нашу землю від цієї мерзоти. Героям Слава!
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25.03.2022 22:44 Відповісти
три варіанти було..захват України..другий коридор-придністровя-одеса-крим. і до ордло...третій крим-ордло
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25.03.2022 22:44 Відповісти
а как понимать "БТР - 7 (з них пошкоджено - 1) ? Выходит шесть затрофеили? Или шесть - в говно, а один повреждён??
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25.03.2022 22:45 Відповісти
удрал наверное поврежденным
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25.03.2022 23:04 Відповісти
шість в гівно
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25.03.2022 23:04 Відповісти
Долбоёбы. А могли бы продать по 5 тысяч за штуку и переброску в лесистую часть росийской границы.
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25.03.2022 23:21 Відповісти
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25.03.2022 23:06 Відповісти
«Франция совместно с Турцией и Грецией проведет гуманитарную операцию по эвакуации из Мариуполя «всех желающих». Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции.
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25.03.2022 23:28 Відповісти
 
 