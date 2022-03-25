На Східному напрямку відбито 6 ворожих атак, знищено до 100 окупантів, 8 танків, - ОТУ "Схід"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Зокрема, 25 березня, українські захисники відбили 6 ворожих атак. Наші воїни знищили: особового складу – до 100; танки – 8; БТР – 7 (з них пошкоджено – 1); БМП – 7; ББМ – 1; АТ – 8; БПЛА – 2; УР-77 – 1
Стійкість та хоробрість українських воїнів увійде в історію, майбутні покоління не одне десятиліття будуть виховуватись на прикладах сучасних героїв, які сьогодні захищають нашу країну від вторгнення рашистської орди".
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