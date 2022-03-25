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YouTube та Instagram заблокували акаунти полку "Азов": Акт цензури збігся з публікуванням відео та новин з блокадного Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нацгвардия,азов

YouTube заблокував канал полку "Азов", також заблоковано сторінку полку в Instagram.

Про це полк "Азов" повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Заблоковано наш YouTube-канал "Azov media", який існував ще з часів заснування батальйону "Азов". Також було заблоковано нашу нову сторінку в Інстаграм. Цей акт цензури збігся з публікуванням відео та новин з блокадного міста Маріуполь", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники закликають підписуватись на інші сторінки полку "Азов".

YouTube-канал "АЗОВ 4308".

Twitter "АЗОВ"

Рекрутингова сторінка

Та на акаунт для зв'язку.

Читайте: Рашисти розстрілювали учителів та вихователів у Бучі, - соцмережі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
Отреагировали на прицеп с кацапами.
Азов извинится перед ютубом - камазом набитый кацапами)
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25.03.2022 22:52
+42
грьобаний ютубчик, знову правда в горло не пролазить!
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25.03.2022 22:52
+42
Москальські боти накляузнічали.
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25.03.2022 22:56
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грьобаний ютубчик, знову правда в горло не пролазить!
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25.03.2022 22:52 Відповісти
Москальські боти накляузнічали.
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25.03.2022 22:56 Відповісти
Зато на кацапсячих сайтах оХВиціально ********* пишуть, що в рєзультатьє спьєцопьєрациі в данбасє ВСУ панєсло патьєрі в 30000 жівой сіли і із ньіх 14000 бєзвозвратниє, шо снабжьєніє ракєтамі і топливом для украінской армии остановльєна, самальотав шо тіпа сбілі рашисти нарахували стільки шо в нас їх і до війни стільки не було
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25.03.2022 23:09 Відповісти
кстати мне часто ЮТУЮ на главной страничке периодически невзначай всучивает про кацапских авторов блогеров и всю гыдоту ставлю это то это это не убирают в жалобах пишу спам раз и исчез..
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25.03.2022 23:33 Відповісти
Отреагировали на прицеп с кацапами.
Азов извинится перед ютубом - камазом набитый кацапами)
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25.03.2022 22:52 Відповісти
Это вы сейчас выговор Азову делаете или себе за того что не на передке с оружием Украину защищаете?
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25.03.2022 23:04 Відповісти
Я думаю эти "патетические выговоры" уместны от таких же солдат, как и азовцы с передовой, а не от "диванного патриота". На войне своя правда. Не прячьтесь за экраном монитора пойдите в полк Азов и скажите чем вы недовольны в лицо.
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25.03.2022 23:23 Відповісти
Вам надо не извиняться, а нужно(настаиваю раз вы сами не понимаете) поблагодарить бойцов Азова за то что они вашу жопу спасают от рашистов.
Пришла мысль - вы вообще из какого региона *********??? И скока вам кг сахара платят за "заботу" о бойцах Украины?
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25.03.2022 23:48 Відповісти
Думается ты просто болтун демагог которому нечем заняться. И думаю никому из Азова ты ничего из написанного здесь не скажешь. Жаль что потратил на тебя свое время...
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26.03.2022 00:05 Відповісти
По большом счету тебя забанить за антиукраинские высказывания. Но администратора цензора сидят на порносайтах.
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26.03.2022 00:32 Відповісти
Ну і навіщо я старався? Взяли та й заспамили - це теж не метод боротьби - швидше голову в пісок.
Почитай мою відповідь для Valentin Sydnychuk
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26.03.2022 03:03 Відповісти
Valentin Sydnychuk Я тобі скажу так.
Є такий старий дитячий анекдот (напишу його на російській мові, щоб ти зрозумів суть):

" Кто-то написал на стене "Вова - дурак". Подошел Вова и подумал - кто? Наверное Вася. Вытер "Вова" и написал "Вася". Подошел Вася, - аналогично подумал и написал "Коля". Подошел Коля и написал "Саша". Пришел Саша и подумал - почему дурак? Вытер "дурак" и написал "Саша умный".
Шли прохожие и все удивлялись - "какой дурак это написал?".

От у твоєму первинному коменті в принципі є раціональне зерно. Але замість того, щоб у суперечці довести аргументовано раціональність того, що ти написав, ти "изощеренно" (як тобі здається) і вперто доводиш, що твій IQ захмарний у порівнянні з опонентом.
А в результаті тільки виставляєш себе отим "Сашою" із анекдоту.
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26.03.2022 03:00 Відповісти
Та організація, яка плаче про те, що публікують полонених, на зарплаті в РФ. Вони і в 2914р знаходили до чого причепитись.
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25.03.2022 23:23 Відповісти
Amnesty International? Они бывают неправы, но точно не сидят на зарплате в РФ:

"На протяжении последнего месяца российские войска неоднократно нарушали нормы международного гуманитарного права («законы войны»), систематически и беспорядочно атакуя, убивая и калеча мирное население, а также уничтожая дома, больницы, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Масштабы и последствия этой войны беспрецедентны в Европе с времён Второй мировой. Сотни, может быть, и тысячи мирных граждан были убиты или ранены в ходе нападения российской армии. "
https://eurasia.amnesty.org/2022/03/24/vse-v-ogne-rossijskoe-vtorzhenie-v-ukrainu-mesyacz-spustya/
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25.03.2022 23:36 Відповісти
пленный не святая корова, не расчленен значит жив,а то сопли эти уже ******,русне ***** на отношение к нашим пленнным и что то не слышу воя от всяких там хуман райтс
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25.03.2022 23:35 Відповісти
У вас есть понимание какое видео обсуждается?)
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25.03.2022 23:26 Відповісти
Вы не на собрании адвентистов седьмого дня - Я видел... Ряд статей... )))
Что вы видели? Конкретно.
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25.03.2022 23:39 Відповісти
Ваши домыслы и слова "возможно" у людей знакомых с юриспруденцией вызывают хохот. Что конкретно вы можете предъявить бойцам, без ваших влажных предположений и фантазий?
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25.03.2022 23:53 Відповісти
и да адвокатик херов а пленных ты где увидел? юридически русня войны не обьявляла,это террористы так шо русня сама себе в штаны насрла а ты возбудился борцун прям аж весь такой праведный
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26.03.2022 01:13 Відповісти
Ти там хоч не ридаєш від горя, як рузкіх мальчіков в трусіках, возможно ранених та обісраних, при температурі +10 поклали позасмагати та отримати вітамін Д?
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26.03.2022 00:00 Відповісти
может им было жарко и они решили раздеться? мы при чем?
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26.03.2022 01:05 Відповісти
дохлими?
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25.03.2022 23:09 Відповісти
Живехоньки.
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25.03.2022 23:11 Відповісти
На Западе и решение по MH 17 - табу.
А что выходящего за рамка Украинского законодательства на видео делали бойцы Азова?
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25.03.2022 23:30 Відповісти
запад ******* схавал как отрезали руки и головы нашим в Илловайске так что утрется и не пикнет
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25.03.2022 23:37 Відповісти
Птичку видно по полету, добра молодца - по соплям. Название Иловайск не имеет никакого отношения к Илларионову, от которого вы его образовали.
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26.03.2022 00:15 Відповісти
щас метнусь правописание подтяну)))
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26.03.2022 01:06 Відповісти
Не знаю кого вони тільки не блокують. Мене хотіли за коменти до z заблокувати, не вийшло, значить будемо спілкування проводити на іншому ресурсі. Азов,дякую за Маріуполь. Ви Рембо ******** України
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25.03.2022 22:54 Відповісти
До каких пор западные медиа будут следовать российским нарративам?
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25.03.2022 22:55 Відповісти
Поки їхні офіси не залишать московію.
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25.03.2022 22:57 Відповісти
где издевательство,их погрузили в кузовок и что? уже давно эту ***** под названием женевская конвенция редактировать,в ней нет НИКАКИХ рычагов на тех кто на нее *** ЛОЖИЛ,а русня ложила всегда и что ей за это было,ответ НИХУЯ
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25.03.2022 23:39 Відповісти
Скажи дякую, що залишили живими, а не пристрелили як диких псів.
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25.03.2022 23:54 Відповісти
поэтому я и говорю - пленных не брать. Нет тела -нет дела
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26.03.2022 01:07 Відповісти
за это даже судить не получится,так шо не скули
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26.03.2022 01:11 Відповісти
это где минус на улице сам придумал сам оскорбился,даже так и что где сказано сколько времени и куда их везут,почему голые тоже вопрос,может взяли тепленькими,че бежать им фуфайки искать
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26.03.2022 01:09 Відповісти
еще раз каких таких пленных? русня войны не обьявляла,официально они террористы
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26.03.2022 01:15 Відповісти
когда с тебя шкуру будут сдирать ори громче "конвенция,конвенция" и дам ***** не в любом
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26.03.2022 12:37 Відповісти
еще раз, ******* скажешь это амерам на гуантанамо или русне в хмеиме,не действует она практически уже нигде,террорист не является комбатантом
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26.03.2022 12:40 Відповісти
можешь верить в свою мифичечкую конвенцию хоть в розовых пони,но факт остается фактом практически все международные коллективные договоренности мертвы,что все эти постановления оон,что красного креста,что таже "конвенция" написанная с перепугу от гор трупов ВМВ,и НИГДЕ запомни НИГДЕ после ВМВ она не СРАБОТАЛА,может кто то вернул 25 тыс американских пленных с Вьетнама,может она в Афгане работала,о знаю ну в Чечне ж сработало,ой а вот ***,так что эта бумажка работает именно на тех кто ею подтирается,потому что знает что с его пленными будут обходиться гуманно
и да высеры типа Милошевича за это вздернудли идут на***,ни он лично ни Хусейн людей не пытал,их судили з отдельное гандонство,а вот прямых исполнителей особо и не выбили
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26.03.2022 12:54 Відповісти
Ольгінські боти...
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25.03.2022 22:55 Відповісти
кацапские боты маляв настрочили -суки.
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25.03.2022 22:58 Відповісти
Гугл (ютуб) відомі піххххси, хто стикався підтвердить.
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25.03.2022 22:58 Відповісти
іди *****, Азову ютуб до сраки
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25.03.2022 23:08 Відповісти
не истерике,Вячеслав,просто на кузове сдуло от быстрой езды тент.В следующий раз будем аккуратный.Слава народу Украины!!!!!
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25.03.2022 23:08 Відповісти
Иван - иди вслед росийскому кораблю...!
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25.03.2022 23:23 Відповісти
Постоянный читатель «Думской»(Одесса), известный под ником vatakaratel, который много лет защищает Украину, а сейчас находится где-то в степях на юге страны, прислал новое видео для всех нас с рассказом о ситуации на фронте:
https://youtu.be/6ZrB3hjehmw
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25.03.2022 23:00 Відповісти
смотрите Азов в телеге
кто не узрел ссылку в новости
дублирую тут https://t.me/polkazov
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25.03.2022 23:00 Відповісти
Там вон даже ВВС разродилось роликом на 10 минут, поясняя что Азов - ультра-правые, но не нацисты и не имеют никакого влияния на решения, принимаемые в стране, а Ютуб и Мордокнига .... в своем репертуаре
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25.03.2022 23:01 Відповісти
Ага. Також пропоную заборонити українську нацистську вишиванку.
Ну, і українську нацистську мову до купи теж можна заборонити.
Хайль Путлєр!

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26.03.2022 03:00 Відповісти
потому что за 8 лет войны мы так у Ютуба и не попросили своего офиса в Киеве. Мы присоединены к офису в рашке.
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25.03.2022 23:03 Відповісти
Просили и не раз.
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25.03.2022 23:14 Відповісти
Ревьюбомбинг, так званий. 100%
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25.03.2022 23:06 Відповісти
SAP розвиватиме цифрову блокаду росії та поступово розпочне зупинку підтримки своїх продуктів в банках, оборонних, нафтових та металургійних компаній окупанта. А після війни SAP відкриє в Україні R&D центр.

Про це заявив CEO SAP Крістіан Кляйн у розмові з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.
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25.03.2022 23:07 Відповісти
Як на мене, то відео з причіпом кацапів пречудове)) але з причіпом КамАЗу було б ще краще!!
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25.03.2022 23:07 Відповісти
Пронацистські угруповання працюючі на поширення кацапського нацизму
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25.03.2022 23:09 Відповісти
Ютуб, иди *****)
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25.03.2022 23:10 Відповісти
кацапи ще ютубом користуються, про шо мова
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25.03.2022 23:13 Відповісти
Соромно за таку цензуру від таких колективів продвинутих!!!
Позорище, панове дерьмоКрасти!!!
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25.03.2022 23:13 Відповісти
ой ***** порнухи на ютубе нема шо правда ню ню)))
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25.03.2022 23:42 Відповісти
у цукербергских поцифистов зрелище сегодняшнего Мариуполя вызывает душевный дискомфорт, и они не спят ночами, и даже кушать не могут, а некоторым неудержимый энурез мешает жить.
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25.03.2022 23:16 Відповісти
Западников поколениями кормили идеей что не всё так однозначно и существует несколько точек зрения, но когда в итоге их точек зрения получается группа трупов им как-то становится не по себе.
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25.03.2022 23:33 Відповісти
Все эти идеи про всё не так однозначно и что у палачей есть душа это всё пропихивала Россия со своей "сложной", а на самом деле сервильской культурой.
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25.03.2022 23:35 Відповісти
Скоро Азову молиться будете иблани.
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25.03.2022 23:21 Відповісти
Парашенський ютьюб і досі рулить. Не зважаючи на санкції - це факт.
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25.03.2022 23:27 Відповісти
Треба цю ютубну піздоту вивести на чисту воду, ось приклад - Rammstein DEUTSCHLAND, у кліпі відрізають голову людині, вішають євреїв, їбуть собаку (це не жарт 6:18 таймкод) і ютубу ***** на те - 240 000 000 переглядів!!! Хто знає добро німецьку та англійську - поширюйте, ні двійним стандартам в політиці цензури на ютубі!! Слава Україні!
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25.03.2022 23:30 Відповісти
там и порнухи хером,замаскированной под "обучающие материалы" и расчлененка так же идет типа анатомии,офигеть познавательние ролики,разве что студенту медику,а остальным оно нафиг, и ничего все нормально...
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25.03.2022 23:46 Відповісти
Це ботоферми працюють !

на фб за "***** вбивця" що безсумнівно є правда можуть забанити і таких прикладів маса
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26.03.2022 00:00 Відповісти
Брехня. Всё открыто. И видео расстрела фашистов в свободном доступе. Откуда цензор це взяв ?
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26.03.2022 00:26 Відповісти
жополизы кацапские !!!
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26.03.2022 00:28 Відповісти
Не нийте за " воєнопленіє" офіційно кацапи не об'явили війну, значіть це не військово полонені а терористи, у терористів немає права взагалі.
Місто руйнують, жителів вбивають яке ставлення до ціх підорі* може бути?
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26.03.2022 00:48 Відповісти
Доречі так, юридично кацапія не веде війну а значить то собаки терористи і вони не підпадпють під конвенцію , а наші військові підпадають
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26.03.2022 00:52 Відповісти
За чиїм запитом, єрмаківців?
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26.03.2022 09:27 Відповісти
 
 