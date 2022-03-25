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YouTube та Instagram заблокували акаунти полку "Азов": Акт цензури збігся з публікуванням відео та новин з блокадного Маріуполя
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
YouTube заблокував канал полку "Азов", також заблоковано сторінку полку в Instagram.
Про це полк "Азов" повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Заблоковано наш YouTube-канал "Azov media", який існував ще з часів заснування батальйону "Азов". Також було заблоковано нашу нову сторінку в Інстаграм. Цей акт цензури збігся з публікуванням відео та новин з блокадного міста Маріуполь", - йдеться в повідомленні.
Українські захисники закликають підписуватись на інші сторінки полку "Азов".
YouTube-канал "АЗОВ 4308".
Twitter "АЗОВ"
Та на акаунт для зв'язку.
Топ коментарі
+47 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар25.03.2022 22:52
+42 Solsky Wasyl
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+42 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар25.03.2022 22:56
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Азов извинится перед ютубом - камазом набитый кацапами)
Пришла мысль - вы вообще из какого региона *********??? И скока вам кг сахара платят за "заботу" о бойцах Украины?
Почитай мою відповідь для Valentin Sydnychuk
Є такий старий дитячий анекдот (напишу його на російській мові, щоб ти зрозумів суть):
" Кто-то написал на стене "Вова - дурак". Подошел Вова и подумал - кто? Наверное Вася. Вытер "Вова" и написал "Вася". Подошел Вася, - аналогично подумал и написал "Коля". Подошел Коля и написал "Саша". Пришел Саша и подумал - почему дурак? Вытер "дурак" и написал "Саша умный".
Шли прохожие и все удивлялись - "какой дурак это написал?".
От у твоєму первинному коменті в принципі є раціональне зерно. Але замість того, щоб у суперечці довести аргументовано раціональність того, що ти написав, ти "изощеренно" (як тобі здається) і вперто доводиш, що твій IQ захмарний у порівнянні з опонентом.
А в результаті тільки виставляєш себе отим "Сашою" із анекдоту.
"На протяжении последнего месяца российские войска неоднократно нарушали нормы международного гуманитарного права («законы войны»), систематически и беспорядочно атакуя, убивая и калеча мирное население, а также уничтожая дома, больницы, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.
Масштабы и последствия этой войны беспрецедентны в Европе с времён Второй мировой. Сотни, может быть, и тысячи мирных граждан были убиты или ранены в ходе нападения российской армии. "
https://eurasia.amnesty.org/2022/03/24/vse-v-ogne-rossijskoe-vtorzhenie-v-ukrainu-mesyacz-spustya/
Что вы видели? Конкретно.
А что выходящего за рамка Украинского законодательства на видео делали бойцы Азова?
и да высеры типа Милошевича за это вздернудли идут на***,ни он лично ни Хусейн людей не пытал,их судили з отдельное гандонство,а вот прямых исполнителей особо и не выбили
https://youtu.be/6ZrB3hjehmw
кто не узрел ссылку в новости
дублирую тут https://t.me/polkazov
Ну, і українську нацистську мову до купи теж можна заборонити.
Хайль Путлєр!
Про це заявив CEO SAP Крістіан Кляйн у розмові з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.
Позорище, панове дерьмоКрасти!!!
на фб за "***** вбивця" що безсумнівно є правда можуть забанити і таких прикладів маса
Місто руйнують, жителів вбивають яке ставлення до ціх підорі* може бути?