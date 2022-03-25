YouTube та Instagram заблокували акаунти полку "Азов": Акт цензури збігся з публікуванням відео та новин з блокадного Маріуполя

YouTube заблокував канал полку "Азов", також заблоковано сторінку полку в Instagram.

Про це полк "Азов" повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Заблоковано наш YouTube-канал "Azov media", який існував ще з часів заснування батальйону "Азов". Також було заблоковано нашу нову сторінку в Інстаграм. Цей акт цензури збігся з публікуванням відео та новин з блокадного міста Маріуполь", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники закликають підписуватись на інші сторінки полку "Азов".

YouTube-канал "АЗОВ 4308".

Twitter "АЗОВ"

Рекрутингова сторінка

Та на акаунт для зв'язку.

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