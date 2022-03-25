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"Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших інформаторів", - Буданов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що в України дуже багато інформаторів в РФ, зокрема в Чечні.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню The Nation, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас є багато інформаторів у російській армії, не тільки в російській армії, але й у їхніх політичних колах та їхньому керівництві", - наголосив він.
Також, за словами Буданова, в України багато інформаторів у Чечні.
"У нас у Чечні багато інформаторів. Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших агентів. Коли почалася війна, Росія зазнала багато втрат. Водночас більшість окупантів навіть не встигли дістатися Києва", - додав глава ГУР МО.
Топ коментарі
+18 Василий Перминов
показати весь коментар25.03.2022 23:23
+17 Перехватчик
показати весь коментар25.03.2022 23:24
+11 chishichka kivi
показати весь коментар25.03.2022 23:26
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Будь ласка, зачекайте...
Або ти розголошуєш інформацію і наражаєш на неприємності своїх інформаторів, або ти не голова гурт а простий фейк. Мильна бульбашка.
Як би не було, але не професійно кричати по телебаченню, про свої канали в лігві ворога, це наражає навіть потенційних інформаторів на небезпеку. А справжні люди тричі подумають, перш ніж передати такому 'розвіднику' інформацію...
Тому діагноз - делетант.
А талант є, читати вмію. Тільки це не актуально в Україні.
В кремлядів ціну цьому чоловіку знають. Шкода, що не знають в Україні.
І ще хтось їсть ці дешеві фейки, розраховані на внутрішнього споживача.
Не знаю хто ти, але явно з проблемами з головою.
А не кричали б по новинах, що розвідка США паніку розводить.
@*****
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23 мар.
В Екатеринбурге полицейским запретили использовать служебные иномарки, потому что теперь их невозможно отремонтировать. Ждём аналогичный приказ про импортную туалетную бумагу, чтобы каждая гнида в погонах своей задницей прочувствовала цену верного служения спятившему Отечеству.
скажеш "гоп" як перескочиш...
піар - ваше все !!!! (бл***!)
Так що, ще не звісно, хо чий інформатор.
В прості часи на таке було срати
Але зараз у них дупа. І на фоні цього в них розігралася параноя
А там може і стріляти почнуть один одного
для вас киевляне важнее. Печально.....
Чи є щось, чого не дізнаються, взагалі?