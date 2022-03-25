"Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших інформаторів", - Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що в України дуже багато інформаторів в РФ, зокрема в Чечні.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The Nation, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є багато інформаторів у російській армії, не тільки в російській армії, але й у їхніх політичних колах та їхньому керівництві", - наголосив він.

Також, за словами Буданова, в України багато інформаторів у Чечні.

"У нас у Чечні багато інформаторів. Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших агентів. Коли почалася війна, Росія зазнала багато втрат. Водночас більшість окупантів навіть не встигли дістатися Києва", - додав глава ГУР МО.

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