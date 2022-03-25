УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15612 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
21 314 53
Буданов (351) війна (56581) Кадиров (481) розвідка (3621) Росія (47263) Чечня (264)

"Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших інформаторів", - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кадиров

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що в України дуже багато інформаторів в РФ, зокрема в Чечні.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The Nation, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є багато інформаторів у російській армії, не тільки в російській армії, але й у їхніх політичних колах та їхньому керівництві", - наголосив він.

Також, за словами Буданова, в України багато інформаторів у Чечні.

"У нас у Чечні багато інформаторів. Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших агентів. Коли почалася війна, Росія зазнала багато втрат. Водночас більшість окупантів навіть не встигли дістатися Києва", - додав глава ГУР МО.

Також читайте: Весна прийде, зазеленіють ліси і для окупантів розкриється справжнє пекло, - Буданов

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Як на голову розвідки забагато шоу.
Або ти розголошуєш інформацію і наражаєш на неприємності своїх інформаторів, або ти не голова гурт а простий фейк. Мильна бульбашка.
показати весь коментар
25.03.2022 23:23
+17
Дядюшка Шу


@*****

·
23 мар.



В Екатеринбурге полицейским запретили использовать служебные иномарки, потому что теперь их невозможно отремонтировать. Ждём аналогичный приказ про импортную туалетную бумагу, чтобы каждая гнида в погонах своей задницей прочувствовала цену верного служения спятившему Отечеству.

показати весь коментар
25.03.2022 23:24
+11
Буданов ти Буданов, навіщо це ти триндиш. Понабирають по Жовтій газеті прахвесионалов, ойойойой! "Молчание - золото"!
показати весь коментар
25.03.2022 23:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДаркаКадырка!этот свой польчик себе в ожопу засунь и поковыряй!овЦейоб!!!
показати весь коментар
25.03.2022 23:21 Відповісти
Обесчестит очередную овцу?
показати весь коментар
25.03.2022 23:22 Відповісти
он представит что это Степан Бандера, и обесчестит с особым чувством. После этого будет писать новые видосики
показати весь коментар
26.03.2022 01:00 Відповісти
Як на голову розвідки забагато шоу.
Або ти розголошуєш інформацію і наражаєш на неприємності своїх інформаторів, або ти не голова гурт а простий фейк. Мильна бульбашка.
показати весь коментар
25.03.2022 23:23 Відповісти
Все правильно, принцип павуків в банці.
показати весь коментар
25.03.2022 23:27 Відповісти
Іменно!
показати весь коментар
25.03.2022 23:28 Відповісти
Або хай іскают і стриляют самі себя. Норм.
показати весь коментар
25.03.2022 23:27 Відповісти
Або розвідка працює у США, а цей 'розвідник' отримує інформацію від США і не знає як злити своїм кураторам з москви. Щоб без палива.
Як би не було, але не професійно кричати по телебаченню, про свої канали в лігві ворога, це наражає навіть потенційних інформаторів на небезпеку. А справжні люди тричі подумають, перш ніж передати такому 'розвіднику' інформацію...
Тому діагноз - делетант.
показати весь коментар
25.03.2022 23:31 Відповісти
Так є. ні наглості, ні підлості, ні очковтератильства. Інакше б уже давно міністром був.
А талант є, читати вмію. Тільки це не актуально в Україні.
показати весь коментар
26.03.2022 00:31 Відповісти
Талант читати книги мають багато людей. А ось робити висновки з прочитаних книг, не так вже багато. Бажаю успіхів на цьому поприщі.
показати весь коментар
26.03.2022 00:41 Відповісти
Так при владі зараз всі шоумени, як це без медійності.
показати весь коментар
25.03.2022 23:28 Відповісти
Або ти робиш "вкиди" і з попкорном чекаєш шоу з посадками на пляшки і кучою овець.
показати весь коментар
25.03.2022 23:29 Відповісти
Це може робити Арестович. А не голова ГУР. Хоча у нашому суспільстві все навпаки...
показати весь коментар
25.03.2022 23:33 Відповісти
Такі заяви породжують в таборі ворога підозру і недовіру один до одного. Це інформаційна війна, яка підриває ворожі лави.
показати весь коментар
26.03.2022 00:07 Відповісти
Як і заява, що знали про війну, так чому людей не попередили?
В кремлядів ціну цьому чоловіку знають. Шкода, що не знають в Україні.
І ще хтось їсть ці дешеві фейки, розраховані на внутрішнього споживача.
показати весь коментар
26.03.2022 00:28 Відповісти
А що дає попередження мирного населення завчасно, крім паніки? Ти реально кацап або тупий по життю.
показати весь коментар
26.03.2022 13:02 Відповісти
Час на евакуацію. Те чого немає в Маріуполі.
Не знаю хто ти, але явно з проблемами з головою.
показати весь коментар
26.03.2022 13:49 Відповісти
Васілій, ти кацап чи шо? Кирило все правильно каже, нехай вони тепер підозрюють всіх - швидше замочать одне одного.
показати весь коментар
26.03.2022 13:01 Відповісти
Примітивні у вас думки. Вже побігли фсб і перестріляли росгвардію. А кадирка напав на гру. Рівень нашого Буданова і його розвідки 0. Інакше як мінімум за декілька днів до атаки мордору хоча б частину людей попередили.
А не кричали б по новинах, що розвідка США паніку розводить.
показати весь коментар
26.03.2022 13:53 Відповісти
Дядюшка Шу


@*****

·
23 мар.



В Екатеринбурге полицейским запретили использовать служебные иномарки, потому что теперь их невозможно отремонтировать. Ждём аналогичный приказ про импортную туалетную бумагу, чтобы каждая гнида в погонах своей задницей прочувствовала цену верного служения спятившему Отечеству.

показати весь коментар
25.03.2022 23:24 Відповісти
А судячи з того, що кричали наші політики за декілька днів до нападу... Таки - фейк.
показати весь коментар
25.03.2022 23:24 Відповісти
Головне своєму співмешканцю гогоішвілі про наші плани меньше пи...
показати весь коментар
25.03.2022 23:24 Відповісти
Цікаво де ці помічники були за день до нападу? Їх завербували пізніше по телепатичному зв'язку?
показати весь коментар
25.03.2022 23:25 Відповісти
Да какую операцию оно может готовить? Это уже не смешно.
показати весь коментар
25.03.2022 23:25 Відповісти
молю Бога щоб особисто кадирівців в полон не брали ...... ахмеджопа
показати весь коментар
25.03.2022 23:25 Відповісти
Буданов ти Буданов, навіщо це ти триндиш. Понабирають по Жовтій газеті прахвесионалов, ойойойой! "Молчание - золото"!
показати весь коментар
25.03.2022 23:26 Відповісти
от нащо про це свистіти???? шо за пахвальба????
скажеш "гоп" як перескочиш...
піар - ваше все !!!! (бл***!)
показати весь коментар
25.03.2022 23:26 Відповісти
Кадырову не говорите
показати весь коментар
25.03.2022 23:29 Відповісти
предлагаю сообщить ему адрес в Чернобаевке
показати весь коментар
25.03.2022 23:32 Відповісти
Ну у вас і чорний юмор. Дивіться щоб на Бутусова охоту не начали!
показати весь коментар
25.03.2022 23:51 Відповісти
Эрон дон дон
показати весь коментар
25.03.2022 23:30 Відповісти
Тут таке діло... Кадирова напряму зливає ФСБ. І це вже доказано.

Так що, ще не звісно, хо чий інформатор.
показати весь коментар
25.03.2022 23:33 Відповісти
Из инстаграма?
показати весь коментар
25.03.2022 23:36 Відповісти
Я так розумію це більше для росіян

В прості часи на таке було срати

Але зараз у них дупа. І на фоні цього в них розігралася параноя

А там може і стріляти почнуть один одного

показати весь коментар
25.03.2022 23:37 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2022 23:38 Відповісти
кадирівці - позор Чеченського народа!
показати весь коментар
25.03.2022 23:47 Відповісти
каДырка пугалка для кацапонаселения. На самом деле: ни танкистов, ни артиллеристов, ни летчиков у каДырки нет, т.е. это не воинская структура, а полицейская, которую кацап боится на подсознательном уровне... ну и звезду Тик-Тока никто не отменял...
показати весь коментар
25.03.2022 23:50 Відповісти
Та хай планує, його тут Земляки заждались, ну ті що наші!
показати весь коментар
25.03.2022 23:52 Відповісти
Смешно наблюдать как тут пыжатся в комментариях о якобы разглашении секретности.не парьтесь. это затравка для ******** дон в банке.настоящие информаторы в масквабаде .Таким способом они хотят ослабить и избавиться от этого гонДОНырова .
показати весь коментар
26.03.2022 00:05 Відповісти
***** така ******* під вас війни
показати весь коментар
26.03.2022 00:32 Відповісти
Мало нагадує розвідника . Навіть якщо забути про Гогіашвілі.
показати весь коментар
26.03.2022 01:20 Відповісти
зачем разведчику такое говорить?
показати весь коментар
26.03.2022 05:57 Відповісти
Зато успели побесчинствовать в Гостомеле и в Буче. У нас погиб сосед, осталась жена в положении, в доме напротив была ранена женщина 87 лет с плохой сворачиваемостью крови и ранен ее молодой родственник. Получается, д
для вас киевляне важнее. Печально.....
показати весь коментар
26.03.2022 06:58 Відповісти
Язик і дурна голова роблять багато лиха!
показати весь коментар
26.03.2022 07:35 Відповісти
А про початок війни чому не дізнались, бітумом торгували?
показати весь коментар
26.03.2022 07:42 Відповісти
Феєричний квартальний довбо-б! В любому випадку.
показати весь коментар
26.03.2022 08:32 Відповісти
А що дізнаються кацапи від своїх інформаторів в українських спецслужбах?
Чи є щось, чого не дізнаються, взагалі?
показати весь коментар
26.03.2022 09:34 Відповісти
Это замечательно. Только зачем пи..деть об этом в газете???
показати весь коментар
26.03.2022 10:00 Відповісти
 
 