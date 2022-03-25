За перший тиждень вторгнення в Росії видали 5 тисяч посмертних нагород, що відповідає українським даним, - InformNapalm

Попри те, що українська сторона заявляє про понад 16 тисяч вбитих російських військових на території України, російське Міноборони сьогодні вдруге за 30 днів повномасштабної війни повідомило про втратили у війні проти України 1351 військового.

Однак як повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm, лише за перший тиждень війни в Росії видали понад п'ять тисяч нагород для військових із припискою "посмертно", передає Цензор.НЕТ.

Журналісти-розслідувачі зазначають, що всі загиблі в Україні отримують посмертно "Орден Мужества". Іноді цей орден отримують важко поранені старші офіцери та окремі військові за звитягу – але це поодинокі випадки.

Окремим вищим офіцерам за важкі поранення чи посмертно видають зірку Героя Росії. Так "героєм" став поранений при штурмі Каховки командир 11-ї гв.ДШБр ВДВ Денис Шишов. Його "подвиг" був 25-го лютого, а новини про нагородження з’явилися лише через два тижні.

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Розслідувачі вказують, що частина російських солдатів чи журналістів оприлюднили фотографії нагородних документів, де можна роздивитись номера нагород та день підпису наказу про нагородження.

"Відразу впадає в очі те, що велика кількість нагороджень стосується указу президента РФ підписаного 3-го березня – це приблизно тиждень після початку повномасштабної війни проти України. Тобто, в цей список нагороджених потрапили ті, хто загинув в перші дні. Саме в цей день росіяни вперше повідомили про свої втрати", - йдеться в розслідуванні.

Мінімальний номер "посмертного" "Ордену Мужества" за наказом від 3-го березня 2022, який змогли знайти журналісти, 78487, а максимальний 83281.

"Різниця між ними 4794 ордени. Це дуже загальна оцінка, адже кожен день ми знаходимо нові номери, і ці показники будуть коректуватись у бік збільшення російських нагород за наказом від 3-го березня. Більшість нагород за цей день видано "посмертно", - вказують журналісти.

Показник виписаних посмертно нагород приблизно збігається з даними, що опублікувала Україна 2 березня, заявивши про російські втрати на рівні 5840 військових за перший тиждень війни.

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