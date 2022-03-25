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Новини Війна в Україні
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Житомир (399) обстріл (21149) Сухомлин (42)

Ракета рашистів вцілили по військовій частині в Житомирі. Після того затримали двох диверсантів, - Сухомлин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сухомлин

Мер міста Житомира Сергій Сухомлин оприлюднив інформацію щодо ракетного обстрілу військової частини у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у своєму зверненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бомба влучила до теплокомуненерго, яке забезпечує теплом 30% Житомира, - мер Сухомлин

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
рашиSSька погань розстрілює за татуювання і за участь в АТО? цим вони провокують нас на дзеркальну відповідь!
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25.03.2022 23:53
+2
Гуд... Фото не выкладываем!!!
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25.03.2022 23:51
+2
Це не потрібно нігде афішувати навіть на одне слово.
Просто мовчки робити без фото і коментів.
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26.03.2022 03:08
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Гуд... Фото не выкладываем!!!
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25.03.2022 23:51 Відповісти
рашиSSька погань розстрілює за татуювання і за участь в АТО? цим вони провокують нас на дзеркальну відповідь!
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25.03.2022 23:53 Відповісти
Це не потрібно нігде афішувати навіть на одне слово.
Просто мовчки робити без фото і коментів.
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26.03.2022 03:08 Відповісти
Щось немає інформації по військ.частині в Дніпрі,якатам ситуація?!
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25.03.2022 23:58 Відповісти
Много будешь знать - скоро состаришься.
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26.03.2022 00:05 Відповісти
Після війни напишуть. Але не одразу. За кілька років
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26.03.2022 07:57 Відповісти
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26.03.2022 00:31 Відповісти
Знову військових по частинах тримають? Чорнобаївка по-українськи мабуть?
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26.03.2022 03:54 Відповісти
 
 