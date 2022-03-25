16 065 12
Ракета рашистів вцілили по військовій частині в Житомирі. Після того затримали двох диверсантів, - Сухомлин
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мер міста Житомира Сергій Сухомлин оприлюднив інформацію щодо ракетного обстрілу військової частини у місті.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у своєму зверненні.
Топ коментарі
+5 Иван Сирко 69da2360
показати весь коментар25.03.2022 23:53
+2 Совестно за Брата
показати весь коментар25.03.2022 23:51
+2 Сергій Осадчий
показати весь коментар26.03.2022 03:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Просто мовчки робити без фото і коментів.