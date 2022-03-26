У Шойгу стався інфаркт після жорстких претензій Путіна через провал вторгнення в Україну, - Геращенко

У міністра оборони РФ Сергія Шойгу стався інфаркт. Саме тому він не з'являється на публіці з середини березня.

Про це у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Шойгу інфаркт. Тому він не з'являється на публіці із середини березня. Інфаркт у Шойгу стався після жорсткого пред'явлення з боку Путіна за повний провал вторгнення в Україну.

Наразі він проходить реабілітацію в Головному військовому клінічному шпиталі імені М. Н. Бурденка", - йдеться в повідомленні.

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