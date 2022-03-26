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У Шойгу стався інфаркт після жорстких претензій Путіна через провал вторгнення в Україну, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу

У міністра оборони РФ Сергія Шойгу стався інфаркт. Саме тому він не з'являється на публіці з середини березня.

Про це у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Шойгу інфаркт. Тому він не з'являється на публіці із середини березня. Інфаркт у Шойгу стався після жорсткого пред'явлення з боку Путіна за повний провал вторгнення в Україну.

Наразі він проходить реабілітацію в Головному військовому клінічному шпиталі імені М. Н. Бурденка", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський про "зникнення" Шойгу: Напевно, він особисто захотів відвідати Чорнобаївку

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+54
союзмультфільм там попав а не шойгу ))))
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25.03.2022 23:53
+51
обширный ))) а у Герасимова сразу 2
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25.03.2022 23:51
+46
Профессор Талк


@SergejTalk

·
1 ч



ТАСС. Российская армия переходит ко второй фазе спецоперации. Теперь взятие городов будет происходить в подмосковном парке "Патриот", потому что с украинскими городами почему-то ничего не выходит.
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25.03.2022 23:54
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Після швабри ... не буду казати в якому місці. ..
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26.03.2022 01:53 Відповісти
Не інфаркт в нього, а понос.
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26.03.2022 04:48 Відповісти
Верю... Инфаркт... И сразу еще у двух типа синхронно - Герасимова и Лаврова. Тоже успешно типа лечатся в госпитале им. Бурденко. Только их никто не видит. И уже не увидит. Первых двух - с 11 марта, а последнего - со 2 марта.
Кстати, в госпитале их тоже никто не видел (инсайд).
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26.03.2022 06:46 Відповісти
А кто уполномачивал этого лизоблюда распространять такую информацию? Слишком его много везде где он нахер не нужен. Чем он вообще занимается во время войны, ********** компетентный?
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26.03.2022 06:52 Відповісти
- Нифаркт микарда. Отттакой рубец! (с)
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26.03.2022 07:44 Відповісти
Звідки ця муйня?
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26.03.2022 08:49 Відповісти
Это мы всё прекрасно понимаем. Как только назрел момент готовить очко - тут же на больничку, страдальца из себя корчить. По всей СНГовии распространенная практика. Во всем мире - обосрался, если офицер - пулю себе в голову, если гражданский - заява на увольнение. А в бывшей СССРии - на больницу, а может пронесет. За должность деньги плочены.
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26.03.2022 08:58 Відповісти
А шо такоє? 😲 Усьо ідьот па плану. Патєрєй нєт, а жслі єсть, то ані мінімальниє? Усьо зашібісь! Ілі нє зашібісь? 🤔
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26.03.2022 09:13 Відповісти
Геращенко тот еще сказочник.... Почти как Арестович.
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26.03.2022 09:23 Відповісти
Первая мысль по этому поводу : жаль что не подох.
А потом начинаешь понимнать, сколько бабла из бюджета лаптной орды украл этот оленевод и его генеральская братва, которая показывала ***** в мультиках, что орда лапотных репоедов - вторая в мире и все ее боятся, то за это прямо медаль хочется выдать оленеводу за развал армии орков. Ну ладно, не медаль, а грамоту.
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26.03.2022 09:31 Відповісти
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26.03.2022 09:34 Відповісти
ПРЕДСТАВЬТЕ КАКОЙ ЖЕ ПУТИН ГАД СМЕРТНЫЙ !!!
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26.03.2022 09:53 Відповісти
Коли Путін сердиться, там зазвичай не просто інфаркт, а ізбієніє, а потім вже інфаркт.
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26.03.2022 09:54 Відповісти
ЗСУ - Герої! - затрьохсотили міні-стра обсирона Мордора
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26.03.2022 09:56 Відповісти
Хреновое здоровье у аленя. Как бьі не бьіло разрьіва сердца прямо на скамье подсудимьіх на трибунале.
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26.03.2022 09:58 Відповісти
'Инфарт микарда,вот такой рубец.'
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26.03.2022 10:05 Відповісти
Вспоминается сериал:

-...хм, в Индии оползни унесли жизни 100 тыс людей... а мои бывшие все живут и живут.
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26.03.2022 10:14 Відповісти
сдохни
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26.03.2022 10:21 Відповісти
А була ж інформація, що Кужугет возив ***** в тайгу... до шаманів... ініціацію на безсмертя проводити... Мо', там щось пішло шкереберть?..

Аж експромт придумав:



Шойгу повіз ***** в тайгу

Про це кацапам ні гу-гу

А як привіз ***** Шойгу

Обом їм сич сказав - ПУГУ! 💀



(та ні, зуйня якась)
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26.03.2022 10:44 Відповісти
А якщо Габишев до справи взявся?.. Не даремно ********* разом зі свитою так затрусилися, лише коли правильний шаман ще тільки йшов на москву.
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26.03.2022 10:50 Відповісти
Фiлін.
Угу-угу-угу!
Павлiк Морозов (пiдходить до Учителя атеїзма,який веде загiн).
Я знаю,
Це фашист угука на соснi.
Склада вiн карти наших болотiв,
Щоб переслати їх Гудерiану.
Філін.
Угу-угу-угу!
Вчитель атеїзму.
От падла!
Шкода, маузер свiй дома я забув.
Філін (iронiчно).
Угу.
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26.03.2022 13:18 Відповісти
..за Жириком вали!!!
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26.03.2022 10:46 Відповісти
Так у них же все іде по плану, чи це теж було в планах ?
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26.03.2022 10:47 Відповісти
У них усе идет по плану даже не запланированное,это же орки.
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26.03.2022 13:16 Відповісти
Антонина так гладко метет словом, как вроде сам присутствовал при этом событии. Удивительно эрудированный человек даже со связями в высших эшелонах власти рузге. Или информ ему предоставил Ермак. Хочется попросить Антонину шире описывать события, не так как обписали известные двери в Офис Ермака, а потом когда все "подписанты" ушли или "добровольно сдались МВД приписали Аваков черт а обвинили вместе с Монастырским естественно Пороха, даже скабейчучка повелась. Тщательней надо ребятки со смачными подробностями как топили Муму в бункере.
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26.03.2022 11:00 Відповісти
жаль что не издох!
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26.03.2022 11:08 Відповісти
Хай вже швидше здохне разом з *****..., лавровим, пєсковим і всією кремлівською *******...
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26.03.2022 11:08 Відповісти
Щоб ти здох в муках паскуда
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26.03.2022 11:18 Відповісти
Інфарктний Шойгу це краще ніж здоровий,але гірше ніж мертвий
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26.03.2022 11:27 Відповісти
а потім оп і не відкачали)
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26.03.2022 11:54 Відповісти
Путин ищет кто слил Западу информацию о нападении на Украину Западу за месяц до начала агрессии. По видимому подозрение пало на Шойгу и Герасимова поскольку эти данные известны были только самому ближайшему кругу *****. Кстати Герасимов как раз отвечал за так называемую красную кнопку.
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26.03.2022 12:07 Відповісти
а если бы у него погнал от вовиного наезда понос ...а бумага кончилась и остановить процесс нету сил и мощи...жирика завалили ,шойгу в дупе,а пана атамана дзюдоиста и девка с косой брезгует...
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26.03.2022 12:39 Відповісти
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