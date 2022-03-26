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оборона (1227) Славутич (20)

У Славутичі тривають бойові дії, тероборона протистоїть окупантам, - мер міста Фомічов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

славутич

У Славутичі сьогодні тривали бої з російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев.

"Сьогодні в Славутичі було важко! Наші захисники тримали оборону, мужньо і самовіддано! Але у нас точно не рівні сили! Наша ТрО протистоїть армії загарбника і наші хлопці справжні герої! Дякуємо ЗСУ за артилерійську підтримку!" - написав мер.

Також він повідомив, що в ході бої є загиблі, але кількість та імена уточнюються.

Крім того мер Славутича додав, що працює наразі дистанційно.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Ну як можна перемогти народ, у якого поліція тільки на Полтавщині з початку нападу орків вилучила у громадян 11 танків, 2 бронетранспортери, 4000 тисячі набоїв, 8 кулеметів, та іншої військової техніки.
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26.03.2022 00:18
+3
Тримайтесь, хлопці та дівчата.
Нетішин з Вами.
На жаль зараз допомогти не маємо змоги.
Все буде Україна!
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26.03.2022 01:37
+2
Можна , якщо поліція буде вилучати у громадян зброю
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26.03.2022 00:43
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Ну як можна перемогти народ, у якого поліція тільки на Полтавщині з початку нападу орків вилучила у громадян 11 танків, 2 бронетранспортери, 4000 тисячі набоїв, 8 кулеметів, та іншої військової техніки.
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26.03.2022 00:18 Відповісти
Можна , якщо поліція буде вилучати у громадян зброю
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26.03.2022 00:43 Відповісти
судя по числу танков/стрелкового, допускаю что орки основные железяки оставили и в бегах к границе
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26.03.2022 01:12 Відповісти
Потрібен закон, що якщо ти захопив ворожий танк, то він стає твоєю власністю.
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26.03.2022 01:25 Відповісти
схоже, що це з білорусії кацапи пруть. не справляються білоруські партизани з кацапською поганью. чекають сябри коли їх орки почнуть гасити.
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26.03.2022 00:18 Відповісти
Працює дистанційно - полагаю вместе с мэром Мариуполя в одном кабинете далеко от событий
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26.03.2022 00:27 Відповісти
23 держави-члени Європейської організація з ядерних досліджень (CERN) прийняли рішення про призупинення контактів із вченими та дослідницькими центрами РФ та Білорусі.Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву організації, це рішення прийняте у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.
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26.03.2022 00:35 Відповісти
Тримайтесь, хлопці та дівчата.
Нетішин з Вами.
На жаль зараз допомогти не маємо змоги.
Все буде Україна!
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26.03.2022 01:37 Відповісти
Щойно мені повідомили - кацапи зайняли Славутич
Сподіваюсь, що патріоти встигли відійти у ліси без втрат
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26.03.2022 09:26 Відповісти
От чому Чернігів та навіть невеличкий Славутич повністю відрізаний змогли, а Мелітополь та Енергодар - ні?..
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26.03.2022 09:42 Відповісти
 
 