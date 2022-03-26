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Депутат КПРФ Савостьянов закликає провести "денацифікацію" країн Балтії, Молдови, Польщі та Казахстану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

савостьянов

Депутат КПРФ Сергій Савостьянов закликає розпочати військову агресію проти країн Балтії, Польщі, Молдови та Казахстану.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський депутат пропонує провести військову операцію в країнах Балтії, Молдові, Польщі та Казахстані

Депутат Сергій Савостьянов із КПРФ відкрито закликає не зупинятися на одній Україні та розширити межі військової операції з демілітаризації та денацифікації", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+86
Дайте ему автомат и пускай едет в Чорнобаевку
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26.03.2022 00:16
+64
Казахи слышали? Поэтому не сидите сиднем, а присоединяйтесь к борьбе, а то дождётесь у себя дома этот Z-мусор. Молдаван кстати тоже касается
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26.03.2022 00:17
+43
Столтенберг, ховайся !

І решта діячів.
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26.03.2022 00:15
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кацап, це генетичне сміття, яке навіть коментувати в лом і яке крім огиди, не викликає інших почуттів! Слава ЗСУ! Слава Нації!
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26.03.2022 06:55 Відповісти
Петушок из зюгановской бани с дырявым ртом и задницей. Но бредни этих полоумных надо широко распространять на Западе. Пусть держатся в тонусе. Депутат госдуры как-никак.
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26.03.2022 06:56 Відповісти
Пусть говорит...
Одно дело, когда о сущности этой выгребной ямы говорим мы, и совсем другой эффект когда лишнехромосомные это делают сами.
Это на западного обывателя будет воздействовать сильнее.
Пора им просыпаться...
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26.03.2022 10:54 Відповісти
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