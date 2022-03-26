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армія РФ (13505) танк (1665) Цимбалюк Роман (51)

Через провали в Україні знято з посади командувача 1-ю танковою армією окупантів Киселя, - Цимбалюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,рф,трофей

Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію що командувача першої танкової армії РФ генерал-лейтенанта Сергія Киселя зняли з посади через великі втрати рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Цимбалюк зазначив: "У зв'язку з провалом операції та нездатністю досягти поставлених цілей, залучення до бойових дій в Україні військовослужбовців строкової служби, а також наявність величезних втрат серед особового складу, було знято з посади командувача 1 танкової армії (в/ч 11161, Баківка) Західного військового округу генерал -лейтенант Кисіля Сергія Олександровича.

Нагадаємо, що раніше також було знято з посади заступника командувача 1 танкової армії".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19


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26.03.2022 00:40
+14
Манкурти.
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26.03.2022 01:02
+13
Кисель - українське призвище, і загалом чи не кожний другий рашист за призвищем етнічний українець, але чого ж вони так подуріли в кацапії ?
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26.03.2022 01:01
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Можливо то була його ініціатива встановити мангали на танках?
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26.03.2022 00:35 Відповісти
оті білі будівельні мішки на мангалах набиті гранітним щебнем - по задумці інженерних геніїв тундряного рейху кварц граніту - найкащий захист від Джави
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26.03.2022 00:59 Відповісти
То не щебінь а мішках, то вони намагались вивезти своїм тупим самкам цукор...
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26.03.2022 01:13 Відповісти
На заміну присилайте Кампотова.
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26.03.2022 00:36 Відповісти
Кисель - українське призвище, і загалом чи не кожний другий рашист за призвищем етнічний українець, але чого ж вони так подуріли в кацапії ?
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26.03.2022 01:01 Відповісти
Манкурти.
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26.03.2022 01:02 Відповісти
То був мутант
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26.03.2022 01:03 Відповісти
Там клініка конкретна . Ото що по телевізору кажуть -це для них свята правда. Сестра двоюр там живе
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26.03.2022 05:57 Відповісти
Я так розумію він теж кудись зникне як і начальник штабу

Який після звільнення теж кудись зник

І можливо вже мертвий. Якщо не втік
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26.03.2022 00:37 Відповісти
Бігти нікуди. Санкції
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26.03.2022 01:07 Відповісти
В тайгу в землянку
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26.03.2022 01:12 Відповісти
Гвардейская 1я танковая армия, ЗГВ, питоры украли и приписали подвиги наших дедов. Боинг сбила их 53 бригада г.Курск.
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26.03.2022 00:37 Відповісти
Легко отделался. А мог бы и червей кормить.
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26.03.2022 00:38 Відповісти


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26.03.2022 00:40 Відповісти
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главою непокорной. Александрийского столпа.
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26.03.2022 01:19 Відповісти
Счастливчик! Не успел до Чорнобаївки доехать...
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26.03.2022 00:54 Відповісти
У него скоро начнется жжение области сердца.
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26.03.2022 00:58 Відповісти
Україна вже сімох звільнила. Одного прямо в Чорнобаївці за взяття Чорнобаївки
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26.03.2022 01:05 Відповісти
Двоих...
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26.03.2022 02:19 Відповісти
Рогозин не очень-то и ошибался о достижениях России в космосе. На днях под Ахтыркой башня Т-72 взлетела более чем на 330 метров после встречи с ракетой Стугна. Это мировой рекорд, на секундочку
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26.03.2022 02:15 Відповісти
якби не ото перше фото вище, де башта як жук стирчить на узбіччі на стволі, то не повірив би Вам

взагалі ні в 14-му, ні в 15-му таких розірваних та вигорілих вщент танків якось не було
чому так у цей раз ?
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26.03.2022 04:13 Відповісти
думаю, Стугна, FGM-148 и NLAW работают несколько эффективнее, чем Фагот и РПГ
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26.03.2022 11:38 Відповісти
компоту повезло... не успех уехать на концерт кобздона... вовремя остановили... а с другой стороны - жаль... пусть бы ехай и ехай...
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26.03.2022 05:26 Відповісти
вся эта шваль по окончанию войны будет прятаться в тайге и тендере,когда пофамильно объявят военных преступников.Если за их гнилые брошки объявят денежное вознаграждение,то процесс посадки значительно ускорится.Смерть ворогам!Слава Укра1н1!!!!
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26.03.2022 08:08 Відповісти
повезло киселю - живой останется
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26.03.2022 08:12 Відповісти
Не очень хорошая новость для нас. Они поняли, что чесченско-сирійський подход нееффекивен. Они будут его менять. Нас ждёт долгая и упорная борьба...
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17.09.2022 10:17 Відповісти
 
 