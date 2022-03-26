Через провали в Україні знято з посади командувача 1-ю танковою армією окупантів Киселя, - Цимбалюк

Журналіст Роман Цимбалюк оприлюднив інформацію що командувача першої танкової армії РФ генерал-лейтенанта Сергія Киселя зняли з посади через великі втрати рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Цимбалюк зазначив: "У зв'язку з провалом операції та нездатністю досягти поставлених цілей, залучення до бойових дій в Україні військовослужбовців строкової служби, а також наявність величезних втрат серед особового складу, було знято з посади командувача 1 танкової армії (в/ч 11161, Баківка) Західного військового округу генерал -лейтенант Кисіля Сергія Олександровича.

Нагадаємо, що раніше також було знято з посади заступника командувача 1 танкової армії".

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