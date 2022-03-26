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Росія обіцяє Європі багато крові, - Подоляк про ініціативу російського депутата з "денацифікації" країн Балтії, Молдови, Польщі та Казахстану
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія, ймовірно, планує повномасштабну атаку на Польщу, країни Балтії та Казахстан.
Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов. Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", - йдеться в повідомленні.
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путіну нічого не залишається, як воювати з усім світом та усіма країнами.
Хоть выступление того севасьянова или как там его - из разряда "просто по**здеть", но пусть Европа напряжётся, а если добавить, что залогом европейской безопасности является поражение ***** в Украине - может, наконец-то дадут какое-нибудь интересное вооружение. Надо их долбить хоть и дипломатично, но настойчиво.