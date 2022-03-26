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Росія обіцяє Європі багато крові, - Подоляк про ініціативу російського депутата з "денацифікації" країн Балтії, Молдови, Польщі та Казахстану

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росія, ймовірно, планує повномасштабну атаку на Польщу, країни Балтії та Казахстан.

Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ, судячи з усього, повномасштабно атакує Польщу, країни Балтії та Казахстан у межах глобальної військової спецоперації з... демілітаризації та денацифікації. Про це офіційно заявив російський депутат Савостьянов. Усе тільки починається. Європейської крові буде багато, відверто обіцяють росіяни", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат КПРФ Савостьянов закликає провести "денацифікацію" країн Балтії, Молдови, Польщі та Казахстану

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
Стадо, яке бориться в чергах за цукор, ніколи не зрозуміє людей, котрі борються за свою незалежність.
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26.03.2022 00:36
+12
А мультікі про "АналоГовнет" будуть?
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26.03.2022 00:40
+10
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26.03.2022 00:47
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26.03.2022 00:35 Відповісти
Захлинеця
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26.03.2022 00:58 Відповісти
Стадо, яке бориться в чергах за цукор, ніколи не зрозуміє людей, котрі борються за свою незалежність.
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26.03.2022 00:36 Відповісти
Клініка
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26.03.2022 00:37 Відповісти
Их за это видео заблокировал ютуб.
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26.03.2022 01:00 Відповісти
І що там страшного? Чому не блокували відео знущань над українцями всі 8 років?
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26.03.2022 01:12 Відповісти
скорее всего кацапские боты маляв настрочили.
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26.03.2022 01:17 Відповісти
нет у этой раzzии столько крови, пусть не ******
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26.03.2022 00:38 Відповісти
Данунахєр , якщо ці всі країни зараз почали воювати як єдиний фронт лінія вже проходила десь на уралі біля бункера
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26.03.2022 00:40 Відповісти
А мультікі про "АналоГовнет" будуть?
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26.03.2022 00:40 Відповісти
Після мега Хакерської атаки Anonymous

путіну нічого не залишається, як воювати з усім світом та усіма країнами.
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26.03.2022 00:41 Відповісти
Ванькам не надоело дохнуть? Насмешили.
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26.03.2022 00:42 Відповісти
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26.03.2022 00:47 Відповісти
"денацифікацію" вже хотів провести гітлер у минулому столітті.
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26.03.2022 00:47 Відповісти
Вполне вероятно. Для этого нужно провести тотальную мобилизацию, объявить вторую великую отечественную войну и повести миллионы свинопсов на убой.
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26.03.2022 00:49 Відповісти
Орки скоро с памятников Т-34 и Миг-15/17 снимать будут и вперде за раиссю матушку, бурятов только наловят и хана Америке.
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26.03.2022 00:52 Відповісти
вони в Україні себе показали , яка там Європа ! ці старі танки до Європи просто не доїдуть ...
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26.03.2022 00:55 Відповісти
Мясом закидают. Миллионы свинопсов на убой
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26.03.2022 01:00 Відповісти
яке м'ясо , цукру вже не вистачає ? лапті розбіжаться по тайзі хрін спіймаєш ! а з москвичів вояки відомі ...
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26.03.2022 01:05 Відповісти
Коли сотні ракет прилетять на расію то і мозок включиться, що то не є добре...
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26.03.2022 00:55 Відповісти
Скоріше б.
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26.03.2022 01:05 Відповісти
разве что своей крови )
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26.03.2022 01:07 Відповісти
Та яке нато в дупі. Це класична тактика москалів, згадайте союз. Це називається тримайте мене семеро. Просто Столтенбергу треба вийти і сказати: на любий акт агресії або порушення кордонів нато, буде завданий потужний удар у відповідь. Все що треба йому сказати і рашка закриє ******.к.
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26.03.2022 01:19 Відповісти
Подоляк, ты не нам об этом пиши, а труби об этом зарубежом на нескольких языках.
Хоть выступление того севасьянова или как там его - из разряда "просто по**здеть", но пусть Европа напряжётся, а если добавить, что залогом европейской безопасности является поражение ***** в Украине - может, наконец-то дадут какое-нибудь интересное вооружение. Надо их долбить хоть и дипломатично, но настойчиво.
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26.03.2022 01:24 Відповісти
Если поляки, грузини, казахи подключатся то севостьянов обкакается.
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26.03.2022 05:37 Відповісти
Господи, невже не зрозуміло що посадові особи повинні говорити про речі які входять до їх компетенції, а не займатись навипередки прогнозами з люсею.
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26.03.2022 05:59 Відповісти
От було б дуже доречно, якщо б п.здабол Подоляка зайнявся заявами таких самих п.здаболів з боку ворога... і не чим більше!
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26.03.2022 09:44 Відповісти
Та пусть начинают, тем быстрее будет кацапский конец.
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26.03.2022 11:57 Відповісти
Кроме Казахстана всё было в ультиматуме ублюдочного кремля.
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26.03.2022 15:14 Відповісти
 
 