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Розголошення інформації в ЗМІ зривало контракти на постачання зброї до України, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Поширення несанкціонованої інформації про військову допомогу Україні від партнерів дає ворогу можливість коригувати свої дії.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"У нас було вже декілька прикрих фактів, коли люди з радощів, з вдячності тій чи іншій країні намагалися написати про те, що готується допомога ось така-то, що Україні нададуть таку-то зброю чи таку амуніцію, і потім через ворожі дії російської федерації у нас зривалися контракти та постачання. І тому в умовах війни ми сьогодні намагаємося мінімізувати витік інформації про те, яка допомога нам надається. Крім того, що нам перешкоджають в укладенні цих контрактів і в поставці самої допомоги,.. це дає можливість ворогу коригувати свої дії", - підкреслила заступник міністра.

Вона нагадала, що відповідно до закону, який ухвалила Верховна Рада, за поширення несанкціонованої інформації про міжнародну військову допомогу, а також за оприлюднення до офіційного повідомлення Генерального штабу ЗСУ інформації про пересування, місцеперебування, бойові дії українських військ запроваджено кримінальну відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ця війна завідомо програшна для Росії, - Маляр

"Верховна Рада проголосувала за закон, який встановлює кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про пересування, місцезнаходження українських військ, про бойові дії, про те, приміром, що зайнятий якийсь рубіж, але війська там не закріпилися. Якщо цю інформацію подають до того, як подав офіційно Генеральний штаб, за це буде наставати кримінальна відповідальність", - сказала Маляр.

За її словами, є приклади, зокрема по Київській області, коли очевидці виклали позитивну, здавалося б, інформацію, але це була незавершена оборонна операція, "і насправді це загрожує збільшенням втрат особового складу та активізує надмірно противника".

"Тому ми повинні всі розуміти, що про бойові дії, які тривають зараз, не можна говорити, поки не оприлюднить Генеральний штаб. Як би нам не хотілося оці проміжні перемоги всім разом озвучити й радіти їм", - додала заступник міністра оборони.

Також читайте: Німеччина продовжить допомагати Україні зі зброєю, - Фельдгузен

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
это когда не МО, а адвокатская контора Резников и партнеры !

при Порохе и Полтораке Украина сама с нуля армию сделала

сейчас воююет Нова Армія Пороха !!!!!
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26.03.2022 00:53
+18
Адекватно, але в першу чергу своїм роти позатикайте.
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26.03.2022 00:55
+18
А коли тут писали відвідувачі ,що не треба заздалегідь щось анасувати про домовленності що до зброї,хто слухав? Навіть прості люди просили щоб не базікали на увеь світ про військову допомогу.
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26.03.2022 00:57
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это когда не МО, а адвокатская контора Резников и партнеры !

при Порохе и Полтораке Украина сама с нуля армию сделала

сейчас воююет Нова Армія Пороха !!!!!
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26.03.2022 00:53 Відповісти
Тут повністю згоден, хоч Пороха і не підтримую. Ще не забувайте вклад волонтерів.
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26.03.2022 00:56 Відповісти
Прикриваючи з повітря колону, загинув керівник одного з відділень Нової пошти Хмельниччини Євген Казіміров

24 лютого капітан запасу був мобілізований. Із са­мо­го по­чат­ку пі­ло­тів ду­же не вис­та­ча­ло, а штур­ма­нів - особ­ли­во.

Ви пригадуєте як масово звільнялись молоді військові пілоти у 2019 -2021 рр ?

Ми вступили у війну із некомплектом по
бригадах у 60 - 30 % !!!!!!!!!!!

бо грошей на армію не вистачало....
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26.03.2022 01:18 Відповісти
Действительно, давайте сплотимся вокруг Ермака, Татарова и Портнова..... Совсем дурачок?
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26.03.2022 02:12 Відповісти
І бронить Київ саме Порохом замовлене ППО.
Міноборони підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/minoboroni-pidtverdilo-shcho-ppo-navkolo-kijeva-pereobladnali-za-rakhunok-roshen-2468575.html
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26.03.2022 01:10 Відповісти
причому тут твій овоч?Він війну роз,язав, а не армію створював.Іди геть кацап1
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26.03.2022 01:26 Відповісти
Ах ти мерзота!Так кажешь"агент Лоліта"?!! Стара в тебе методічка казламордий, але усім тут вже відома!Спалив роги кацаплячі,навіть українська не допомогла.
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26.03.2022 02:07 Відповісти
Януковия якраз і є трігером війни
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26.03.2022 01:49 Відповісти
******* ерунды
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26.03.2022 04:54 Відповісти
Частково правда.
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26.03.2022 01:23 Відповісти
Я знаю правду, мій чоловік з 2015 року воював під Дебальцево.Правда відома усім ветеранам АТО,тому на день незалежності вони пішли окремою колоною з Порохом.
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26.03.2022 01:34 Відповісти
Я на рахунок ППО. Я застав в ЗСУ і Полторака і Тарана, я офіцер. Словом Полторака навіть неможливо порівнювати з таким "дном" яким являвся Таран.
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26.03.2022 01:46 Відповісти
ти диви,!Волонтери робили оборонний заказ,озброювали ,годували, одягали,і запеспечували топливом 100 тисячну армію,та виплачували їм зарплатню? Я розумію що правда вам неприємна, але щось волонтери при Зеленському виходить ніць ничого не робили.Чи то Зеленській не робив?
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26.03.2022 01:30 Відповісти
Поросказуй я якраз служив в останній рік Полторака на посаді і в перший довбойба Тарана, небо і земля.
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26.03.2022 01:22 Відповісти
Завдяки чому?Що зробив Зе для ВСУ за 2,5 років.Слухаю уважно!
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26.03.2022 01:31 Відповісти
21 армія світу у 2014 р не могла поставити блок-пост на Перекопі - не було акумуляторів на автівки
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26.03.2022 01:44 Відповісти
І чого ти не привіз, волонтером же ж був ? А звертався в ЗСУ з пропозиціями, як зробити так, щоб аккамулятори були ?
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26.03.2022 01:52 Відповісти
а чого возити ?

то ж була 21-ша армія, я волонтерив для 30-тої армії Пороха
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26.03.2022 02:12 Відповісти
куди мали сідати літаки ?
на Джакойський аеродром, який вже був зайнятий рашистами

тому і вигрузились
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26.03.2022 04:20 Відповісти
Адекватно, але в першу чергу своїм роти позатикайте.
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26.03.2022 00:55 Відповісти
Ну кто-то же эту инфу СМИ давал, она же не с потолка взята.
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26.03.2022 00:55 Відповісти
А хто це робив для ЗМІ з влади? Догадайтесь з 1 разу.
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26.03.2022 00:55 Відповісти
Через місяць порозумнішають , не від злого ж умислу люди радіють , просто нів кого в цій країні немає досвіду війни з фашизмом
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26.03.2022 00:57 Відповісти
Вірно, всього не передбачиш, головне швидко вчитись на помилках.
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26.03.2022 01:24 Відповісти
А коли тут писали відвідувачі ,що не треба заздалегідь щось анасувати про домовленності що до зброї,хто слухав? Навіть прості люди просили щоб не базікали на увеь світ про військову допомогу.
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26.03.2022 00:57 Відповісти
Уровень наших политиков
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26.03.2022 01:16 Відповісти
Шапітолію з ОП про це скажіть, що наввипередки новини розносять і антанінє, яка за день 3-чі скоригувала артилерію по Києву, що вже пресс- секретар ДСНС не витримала і сказала йому заткнутись.
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26.03.2022 00:58 Відповісти
Не прошло и полгода, как догадались молчать в тряпочку…
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26.03.2022 00:58 Відповісти
просто не треба видавати бажане за дійсне ! той хто хоче допомогти той допомагає , а хто ні той шукає привід !
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26.03.2022 00:59 Відповісти
Люсю Обдристовіча заткніть!
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26.03.2022 00:59 Відповісти
Давно пора. Всі хто викладає будь-яку інформацію у вільних джерелах та в тіктоці повині розуміти, що таким чином допомагають рашистам і тому підпадають під статус «диверсант»
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26.03.2022 01:01 Відповісти
Я вот такой сижу на кухне,а мне СМС о поставках приходит.
Да эту инфу знает 3-4 человека.Не знать,кто сливает-это делать с нас дураков.
Даже закон приняли
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26.03.2022 01:08 Відповісти
Вся информация о переговорах и заключённых договорах о поставках вооружений исходит от одного источника - Главнокомандующий и подчинённые ему структуры : Администрация президента, включая многочисленных советников, Генштаб ВСУ, правительство.
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26.03.2022 01:10 Відповісти
геращенку повідомте. Той довбаний тік-токер вже на довічне собі налементів.
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26.03.2022 01:14 Відповісти
І гончаренку також - такий саме пи*дун - про літаки він першим розпи*дів....
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26.03.2022 01:16 Відповісти
и Борелю...
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26.03.2022 02:20 Відповісти
Так сливайте дезу и затапливайте правду десятками фейков, как это делают на россии.
Они задолбаются всё перепроверять.
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26.03.2022 01:18 Відповісти
ото диванним військам треба дати завдання фейки робити
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26.03.2022 01:42 Відповісти
Та да, борьба должна бьіть тотальной и везде. Вся информация оборонного свойства должна бьіть закрьіта Кормить их одними слухами и фейками.
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26.03.2022 01:58 Відповісти
Понятно же, что узнали про готовящеюся помощь для Украиньі,любую,хоть для беженцев, тут же с кремля ,с мининдел дипломатам за рубежом дается команда используя личньіе связи, знакомства, деньги любьіми способами помешать Украине ее получить или хотя бьі відтермінувати.
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26.03.2022 02:05 Відповісти
Нарешті вдуплили. Не пройшло і місяця війни,як кров наших воїнів і цивільних спонукала зробити те,про що можна було у підручнику прочитати. Ще б дотумкали,що зрадників,диверсантів і мародерів треба знищувати на місці,а не «затримувати»-то зовсім би гарно було. Але для усвідомлення подібного мабуть ще замало крові та руйнувань. Через місяць-два. Можливо.
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26.03.2022 01:52 Відповісти
А хто ж поширював інформацію? Прості громадяни - чи всілякі типи на кшталт єрмака?
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26.03.2022 01:54 Відповісти
Від єрмака не чів. Від Льоші Гончаренко багато чув і від Геращенка також. Ті ще 2 пи*дуна.
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26.03.2022 02:11 Відповісти
всеу пішло з Бореля - до нього претезії
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26.03.2022 04:22 Відповісти
Корисні ідіоти
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26.03.2022 08:04 Відповісти
так вот эта же шмулярка и трындела вместе с геращенками-херащенками... а что делает военная контрразведка? или если водка мешает работе - то ну ее нафиг всю эту работу?
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26.03.2022 05:20 Відповісти
правильно.
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26.03.2022 06:13 Відповісти
Заткніть цю дуру хто небудь!
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26.03.2022 07:12 Відповісти
БРЕХНЯ!
Хто хоче, той постачає не дивлячись ні на що.
А хто не хоче, той шукає приводу не постачати.
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26.03.2022 07:58 Відповісти
100%! Это голимый чёс! Как, конкретно, враг может сорвать поставки? Позвонить на Германский завод и запретить поставки? Или Путлер позвонит Шольцу и попросит "не поставлять"?
Кто-то серьёзно думает, что если нам "тайно" поставят вооружение, то рашисты об этом (пусть даже не сразу) не узнают?
К чему этот словесный понос? Абы шо-то ляпнуть, чтобы прикрыть свою бестолковость?
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26.03.2022 08:37 Відповісти
цікаво,а що ж то за "люди" мають доступ до держоборонзамовлень?Чи не чиновники та депутати зелені?Я ж то чомусь нічого не знаю і "злити" мені енічого.
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26.03.2022 08:40 Відповісти
А хто зливає цю інформацію кореспондентам? Ось і шукайте.
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26.03.2022 09:19 Відповісти
Просто запам'ятаємо ці слова, а після війни незалежні журналісти перевірять їх правдивість, як і інші заяви команди преза.
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26.03.2022 09:46 Відповісти
 
 