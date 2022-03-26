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Денисенко про перекидання російських військ із окупованих районів Грузії до України: Судячи з усього, це правда

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко підтвердив інформацію про можливий намір Російської Федерації перемістити в Україну війська, які дислокуються в Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Судячи з усього, це правдива інформація. Судячи з усього, після того, як було ухвалено рішення відправити з вірменської бази в Гюмрі близько 800 військовослужбовців Російської Федерації для підготовки до перекидання в Україну. Зараз докладна інформація у нас є і з окупованих грузинських територій – це Абхазія та (Південна. - Ред.) Осетія. Але щоб ми розуміли контингент на цих окупованих територіях: він трохи більший, ніж у Вірменії, і становить трохи більше 6 тисяч людей", - пояснив Денисенко.

Радник глави МВС зазначив, що навряд чи кількість цих військовослужбовців буде "якоюсь великою і суттєвою".

Також читайте: США фіксують перекидання російських військ із окупованих районів Грузії - Абхазії та Південної Осетії до України

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Далі що? Космонавтів з МКС відправлять?
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26.03.2022 01:02
+18
та там пророссийское правительство, какой там ход
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26.03.2022 01:05
+14
Грузины, ваш ход
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26.03.2022 01:02
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Грузины, ваш ход
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26.03.2022 01:02 Відповісти
забояться, будуть вичікувати
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26.03.2022 01:03 Відповісти
та там пророссийское правительство, какой там ход
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26.03.2022 01:05 Відповісти
А что такое пророссийское правительство без силовиков ? Да пустое место. Грузинам самое время припомнить кто в их доме хозяин.
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26.03.2022 01:32 Відповісти
Там не та влада.
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26.03.2022 01:12 Відповісти
Хиба що вони зайдуть своїми військами неофіційно під прапорами рашистів
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26.03.2022 09:48 Відповісти
Далі що? Космонавтів з МКС відправлять?
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26.03.2022 01:02 Відповісти
ЩЕ ПІВТОРИ ТИСЯЧИ МОКШАНСЬКИХ ТРУПАКІВ ДО НАС ЇДУТЬ! ПИЛИ СОБІ ГРУЗИНСЬКЕ ВИНО, ЇЛИ ВІРМЕНСЬКИЙ ЛАВАШ, А ТЕПЕР ВСЬО...
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26.03.2022 01:06 Відповісти
Покоцали 15 тисяч, покоцаємо і півтори, шкода що потепліло, смороду не оберешся від трупачні.
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26.03.2022 01:13 Відповісти
трактором до рову зграбати тай по всьому)))
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26.03.2022 01:17 Відповісти
Был бы Саакашвили президентом-100% можно было бы ожидать от него поддержки, в том числе и по сковыванию сил противника.
А кацапский ставленник даже санкции не ввел..
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26.03.2022 01:09 Відповісти
ой, не смешите тапочки)))

что он умеет делать - уже знают все
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26.03.2022 01:15 Відповісти
если вы о галстуке то нечего смешного. На маленькую Грузию напали, их почти все бросили. Пока он галстук живал, Тимошенко с пукиным хихакала, а Ющенко с медведевым лясы точил. И только Буш начал что то предпринимать. И они норм 8 дней сопротивлялись. И летчиков рашистов норм били.
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26.03.2022 01:23 Відповісти
когда на маленькую напали...

вы из одного квартала с гидрантом, раз юща с газовой бабкой вспоминаете?

который(гидрант), зная про войну допустил чтобы волонтеры таскали броники, а сам предъявляет претензии к союзникам?

так я про другое, я про дела его(зека) в Украине. насмотрелись.
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26.03.2022 01:28 Відповісти
Эти двух любых друзив нужно после войны на гиляку повесить, и не забыть про Гриценко. Нулевая реакция на угрозы суверенитета и тотальная распродажа военной техники именно со службы. Одних Ми-24 сколько продали.
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26.03.2022 01:30 Відповісти
Санкции он бы точно ввёл и был бы у нас ещё один надёжный союзник..
Неужели даже сейчас не очевидно, что нынешнее правительство в Грузии-ставленники кацапов?
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26.03.2022 02:06 Відповісти
та щас, ще б і дрг до Києва засилав, як він уже це робив на бабки курченкa
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26.03.2022 02:44 Відповісти
Вы чем писать из-под ВПН, спросите хотя бы тех, кто тут живёт, нечего слушать всяких одиозных персонажей. Какие мы им санкции должны объявить? Что, запретим чурчхелы и Боржоми? Так они и так без них проживут. Тут население во всей стране меньше в 1,5 раза, чем в одном Киеве. И кстати, в отличие от некоторых, у нас нету с Россией дипотношений, уже 14 лет, после Крыма и Донбасса что-то никому это в голову ни разу не пришло, как будто так и надо. Так что не надо искать крайних, они не где-то за бугром, а под боком обычно.
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26.03.2022 05:05 Відповісти
Какие мы им санкции должны объявить?

Советую поинтересоваться, какие санкции ввели страны ЕС и просто присоединиться к ним...
Например санкции против отдельных банков там и предприятий или хотя бы небо для тварей закрыть..
Ваше правительство оказалось предателями не только Украины, предав в том числе людей, которые погибли за свободу и независимость Грузии, сражаясь со свинособаками.
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26.03.2022 07:02 Відповісти
ненадежный союзник, ненадежный. Доказано его действиями в Украине.
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26.03.2022 13:09 Відповісти
я якраз говорив недавно тут в чаті..що це можна сказати затишшя перед новою хвилею..недарма йде скрита мобілізація в рашці підкріплюють загонами з грузії і сирії.. і ябацька з військом на кордоні вичікує..
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26.03.2022 01:27 Відповісти
скотину везут на забой... ну и пусть везут...некоторых опознают по биркам, ну а некоторые будут размазаны по башням тонким слоем мяса... добро пожаловать в ад, дорогие расияны и сирийцы...
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26.03.2022 05:24 Відповісти
Ну чего-то такого мы и ждали
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26.03.2022 06:35 Відповісти
Зараз час патріотам Грузії повернути собі окуповані російськими нацистами території
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26.03.2022 06:42 Відповісти
 
 