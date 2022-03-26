Денисенко про перекидання російських військ із окупованих районів Грузії до України: Судячи з усього, це правда

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко підтвердив інформацію про можливий намір Російської Федерації перемістити в Україну війська, які дислокуються в Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Судячи з усього, це правдива інформація. Судячи з усього, після того, як було ухвалено рішення відправити з вірменської бази в Гюмрі близько 800 військовослужбовців Російської Федерації для підготовки до перекидання в Україну. Зараз докладна інформація у нас є і з окупованих грузинських територій – це Абхазія та (Південна. - Ред.) Осетія. Але щоб ми розуміли контингент на цих окупованих територіях: він трохи більший, ніж у Вірменії, і становить трохи більше 6 тисяч людей", - пояснив Денисенко.

Радник глави МВС зазначив, що навряд чи кількість цих військовослужбовців буде "якоюсь великою і суттєвою".

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