Денисенко про перекидання російських військ із окупованих районів Грузії до України: Судячи з усього, це правда
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко підтвердив інформацію про можливий намір Російської Федерації перемістити в Україну війська, які дислокуються в Грузії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Судячи з усього, це правдива інформація. Судячи з усього, після того, як було ухвалено рішення відправити з вірменської бази в Гюмрі близько 800 військовослужбовців Російської Федерації для підготовки до перекидання в Україну. Зараз докладна інформація у нас є і з окупованих грузинських територій – це Абхазія та (Південна. - Ред.) Осетія. Але щоб ми розуміли контингент на цих окупованих територіях: він трохи більший, ніж у Вірменії, і становить трохи більше 6 тисяч людей", - пояснив Денисенко.
Радник глави МВС зазначив, що навряд чи кількість цих військовослужбовців буде "якоюсь великою і суттєвою".
Будь ласка, зачекайте...
А кацапский ставленник даже санкции не ввел..
что он умеет делать - уже знают все
вы из одного квартала с гидрантом, раз юща с газовой бабкой вспоминаете?
который(гидрант), зная про войну допустил чтобы волонтеры таскали броники, а сам предъявляет претензии к союзникам?
так я про другое, я про дела его(зека) в Украине. насмотрелись.
Неужели даже сейчас не очевидно, что нынешнее правительство в Грузии-ставленники кацапов?
Советую поинтересоваться, какие санкции ввели страны ЕС и просто присоединиться к ним...
Например санкции против отдельных банков там и предприятий или хотя бы небо для тварей закрыть..
Ваше правительство оказалось предателями не только Украины, предав в том числе людей, которые погибли за свободу и независимость Грузии, сражаясь со свинособаками.