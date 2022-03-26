Російська армія здійснює ряд заходів для посилення окупаційного режиму на захоплених територіях, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, які заходи здійснюють російські війська на окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про інформація опублікована в офіційному фейсбуці Генштабу.
"Крім проведення наземної та повітряної кампаній, ворог намагається продовжити здійснення підготовчих заходів до запровадження в обіг російських рублів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей замість гривні. У Харківській області противник здійснює обмеження пересування цивільного населення за рахунок встановлення мережі блокпостів.
Окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців Українських міст Херсон, Генічеськ, Мелітополь, близько 90 % населення яких налаштовані проти російських загарбників, із залученням підрозділів росгвардії", - зазначається у повідомленні.
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