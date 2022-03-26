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армія РФ (13505) окупація (5847)

Російська армія здійснює ряд заходів для посилення окупаційного режиму на захоплених територіях, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росгвардия

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, які заходи здійснюють російські війська на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про інформація опублікована в офіційному фейсбуці Генштабу.

"Крім проведення наземної та повітряної кампаній, ворог намагається продовжити здійснення підготовчих заходів до запровадження в обіг російських рублів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей замість гривні. У Харківській області противник здійснює обмеження пересування цивільного населення за рахунок встановлення мережі блокпостів.

Окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців Українських міст Херсон, Генічеськ, Мелітополь, близько 90 % населення яких налаштовані проти російських загарбників, із залученням підрозділів росгвардії", - зазначається у повідомленні. 

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Автор: Роман Свиридович
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Нехай оті окупаційні війська починають окуповутись у землю, да поглибше, щоб хлопцям потім не смерділо коли звільнятимуть неньку
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26.03.2022 01:58 Відповісти
ордло краще відрізати ніж утримувати
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26.03.2022 03:18 Відповісти
Скоро весь південь та схід ордлом стане
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26.03.2022 07:28 Відповісти
 
 