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Все більше країн НАТО схвалюють миротворчу місію в Україні, - прем'єр Польщі Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що інші країни-члени НАТО підтримують ідею про миротворчу місію в Україні, при цьому вони також очікують спільного схвалення з боку Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

"Ми вже знаємо зі ЗМІ за попередні кілька днів, що були позитивні реакції з Данії та Литви. Сьогодні я можу сказати, що інші держави-члени висловили своє схвалення, але вони також очікують певної підтримки і загального голосу з боку НАТО. Ми також наголошуємо, що це має бути точкова місія НАТО", - розповів глава польського уряду в Брюсселі на прес-конференції після засідання Ради Європи.

Моравецький зазначив, що деякі лідери країни на саміті були налаштовані скептично щодо ініціативи віце-прем'єр-міністра Польщі Ярослава Качинського щодо миротворчої місії в Україні.

"Хотілося б, щоб вони представили, що вся Україна стає Маріуполем, розбомбленим містом, де втікають люди", - сказав він.

Прем'єр Польщі вказав, що державам доведеться прийняти "десятки мільйонів біженців".

"Я думаю, що сьогодні, дивлячись на варварську поведінку Путіна і росіян, російських солдатів, можна уявити собі найгірші сценарії. На жаль, я можу уявити й гірші сценарії, тому презентація цієї концепції знаходить все більш благодатний грунт", - зазначив Моравецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ініціатива про миротворчу місію не має однозначної підтримки НАТО: варто говорити про об'єднання з країнами, які готові боротися за перемогу України, - Дещиця

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
при цьому вони також очікують спільного схвалення з боку Альянсу. Джерело: https://censor.net/ua/n3328717

Никогда ни шваль ни любители х*йловского газа не проголосуют. В рамках НАТО это "миссия невыполнима"... Только в рамках союза с отдельными странами НАТО
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26.03.2022 02:04
+8
венгрия костьми ляжет но не даст. Самая мерзотная страна НАТО
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26.03.2022 02:17
+8
Миротворцы на Западной Украине закрют нам тыл и высвободят украинские военные ресурсы для отвоевания Юга, части Севера и Донбасса.Посмотрим решится ли на это США и Польша.
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26.03.2022 02:48
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ихтамнет по- украински )
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26.03.2022 01:45 Відповісти
Ну звичайно, дойшло що путлер на Україні не зупиниться і краще воювати за кордоном, ніж вдома, а ми як завжди посередині, тепер зрозуміло як була виграна друга світова...
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26.03.2022 01:49 Відповісти
Немає сенсу в тій миротворчій міссії . Поки Рашці кирдик не настане , то вона і далі сіпатися буде . І ніякі миротворці не допоможуть.
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26.03.2022 01:50 Відповісти
Миротворці, то є заморожений конфлікт, наші території будуть під владою мордора, а мордор буде накопичувати сили на продовження війни
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26.03.2022 01:51 Відповісти
1. миротворці на Правобережжі
2. заморожений конфлікт це - нациська та мілітирізована Україна

від таких варіантів ***** сказиться, а в рашці цього Акелю порвуть на шматки
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26.03.2022 01:56 Відповісти
Ага, трусливое НАТО возьмет под крыло, вот тут надо сдержать хохот...
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26.03.2022 13:37 Відповісти
при цьому вони також очікують спільного схвалення з боку Альянсу. Джерело: https://censor.net/ua/n3328717

Никогда ни шваль ни любители х*йловского газа не проголосуют. В рамках НАТО это "миссия невыполнима"... Только в рамках союза с отдельными странами НАТО
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26.03.2022 02:04 Відповісти
венгрия костьми ляжет но не даст. Самая мерзотная страна НАТО
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26.03.2022 02:17 Відповісти
Мадярстан хоче в кацапстан, потрібні варіанти це організувати
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26.03.2022 02:24 Відповісти
не треба, там будуть вибори, і Бог дасть, все зміниться на краще. Он в Чехії вибрали замість прем"єра- олігарха нормального прем"єра і супер тепер і чехам і сусідам, німці ж можуть тільки казитися. То саме буде і в Угорщині.
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26.03.2022 09:47 Відповісти
Головне щоб це не призвело до замороження конфлікту!
Небо треба теж закрити!
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26.03.2022 02:21 Відповісти
Потрібно розвивати зраду на рахунок ціх миротворців, бо наша аудиторія " усталі от вайни" аж бігом побіжить домовлятися за " миротворців" . Спочатку винищать людей на одному березі Дніпра а потом на другому.
Заморожений конфлікт приведе до повного знищення нації.
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26.03.2022 02:30 Відповісти
Миротворческая миссия - не смешите мои тапки. Будут сдерживать наступление украинской армии на восток?
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26.03.2022 02:46 Відповісти
Миротворцы на Западной Украине закрют нам тыл и высвободят украинские военные ресурсы для отвоевания Юга, части Севера и Донбасса.Посмотрим решится ли на это США и Польша.
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26.03.2022 02:48 Відповісти
Все вірно, тільки не на Західній Україні, а на заході України.
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26.03.2022 08:23 Відповісти
якщо так то було би добре.
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26.03.2022 09:48 Відповісти
Це болить країнам східної Європи, тому що гуртом можна вистояти і вони пам'ятають радянське минуле
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26.03.2022 06:26 Відповісти
Достатньо блокування збоку рашистської Угорщини і Німеччини...
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26.03.2022 09:32 Відповісти
Нажаль коли вони домовляться сотні мертвих дітей перетворяться нв сотні тисяч
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26.03.2022 10:25 Відповісти
ТАК КОГДА !!!???
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26.03.2022 10:42 Відповісти
Миротворцы на Западной, это практически гарантия, что Бацька не полезет с Севера, а значит высвобождается много войск для других фронтов.
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26.03.2022 12:07 Відповісти
10млн беженцев, все бабы выедут с страны, и будет одна большая СПАРТА.
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26.03.2022 13:33 Відповісти
Миротворча місія має мати на меті не тільки зупинку бойових дій, а виведення московських нацистів з усих захоплених територій.
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26.03.2022 14:45 Відповісти
 
 