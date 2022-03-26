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Сумська область (2209) хімічна зброя (300) Живицький Дмитро (465)

Нам треба бути готовими до всього, - керівник Сумської ОВА Живицький про можливе застосування хімічної зброї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

живицький

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, як планує готувати область до можливої хімічної атаки з боку ворожих російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це йдеться у відеозверненні Живицького

"Питання, яке останнім часом дуже активно обговорюється і в міжнародному середовищі, і в нас у регіоні відносно того, що ворог може застосувати хімічну зброю, можливо, ядерну зброю…

Також читайте: Російські окупанти бомбардували Охтирку, у місті великі руйнування, - Живицький

Ми бачимо, що розвідки провідних країн світу говорять про таку ймовірність.

Нам треба бути готовими до всього…

Ми обов’язково оприлюднимо інформацію, як себе поводити в разі хімічної загрози, загрози хімічної атаки.

Ми сподіваємося і молимося, щоб цього не відбулося, але треба готуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На хімзаводі в Сумах стався витік аміаку, - голова ОВА Живицький

Автор: Роман Свиридович
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А протівогази ж у нас в кожному домі є.....шашлички,відосіки,арахамія ти де?
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26.03.2022 02:57 Відповісти
Против того же циклозарина поможет только замкнутый цикл. А еще он металлы корродирует.
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26.03.2022 05:26 Відповісти
Ампулы с атропином, хотя бы что то.
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26.03.2022 06:46 Відповісти
InformNapalm: российским офицерам начали раздавать ампулы с атропином, который используют как антидот при химических отравлениях. Также в InformNapalm полагают, что российские войска могут применить зарин в городах, где они не могут прорвать оборону.
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26.03.2022 06:45 Відповісти
Это падло Живицкий с первого дня сметелился и сидит где-то в бункере-его и близко в Сумах нет.Впрочем,как и 90% всех чиновников.В перерывах между запоями что-то вякнет и дальше в штопор
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26.03.2022 06:57 Відповісти
Раскажи як саме приготуватись до застосування кацапами заприклад заріна?
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26.03.2022 08:09 Відповісти
Надо не говорить,а обеспечить средствами защиты людей
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26.03.2022 09:24 Відповісти
Отак просидять і нічого не зроблять аж до того часу, коли кацапи застосують зброю, а потім будуть просити союзників про постачання засобів захисту. Якщо є така інформація, то треба вже почати негайно забезпечувати засобами захисту військових, тероборону та цивільних
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26.03.2022 10:16 Відповісти
 
 