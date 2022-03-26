УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4865 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 141 2
Байден (2326) Дуда (627) Салліван Джейк (215)

Байден зустрінеться із Дудою та виступить у Польщі із промовою щодо війни в Україні, - Салліван

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 26 березня завершить свою поїздку до Європи у Варшаві.

Як повідомив радник із національної безпеки Джейк Салліван, у суботу він планує зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та виступити з "великою промовою" щодо війни в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

За словами Саллівана, виступ Байдена торкнеться "ставок на цей момент, невідкладності виклику, який чекає попереду, значення конфлікту в Україні для світу і чому так важливо, аби вільний світ зберігав єдність і рішучість перед обличчям російської агресії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові виділити додатково мільярд доларів на гуманітарну допомогу та прийняти 100 тисяч біженців з України, - Байден

Як повідомив радник журналістам, Байден також говоритиме про "контекст та історію цього конфлікту та про те, яким він бачить його розвиток", перш ніж сісти на літак, щоб повернутися до Вашингтона.

Очікується, що раніше вдень у суботу в Байдена буде можливість зустрітися з українськими біженцями та американськими гуманітарними працівниками, які допомагають переселенцям у Польщі.

Польща приймає тисячі американських військових у складі бойової групи НАТО. Вона також прийняла понад 2 мільйони українських біженців після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

Також читайте: Українці неймовірні, вони зупиняють ці "чортові танки", - Байден

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже повилітали Єрмаки, Пололяки та Люсі і починають розказувати яке НАТО погане та і всі союзники здулися. Це нам на користь не піде
показати весь коментар
26.03.2022 05:49 Відповісти
Головне, щоб серед біженців не знайшлося ватного ідіота з промитим кацапською або зебільною пропагандою мозком
показати весь коментар
26.03.2022 10:06 Відповісти
 
 