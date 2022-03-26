Бойовики "Вагнера" готували замах на Зеленського і Шмигаля, - радник міністра оборони
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Бойовики російської ПВК "Вагнер" планували замах на президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в інтерв'ю CNN розповів радник Міністра оборони України Маркіян Лубківський
"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", – сказав Лубківський і додав, що всі докази надано Міжнародному суду.
Радник міністра оборони зауважив, що українська розвідка відстежувала бойовиків в Україні та за її межами, кілька з них були ліквідовані всередині країни.
Раніше Михайло Подоляк розповів, що президент України Володимир Зеленський пережив вже більш як десять спроб замахів на його життя.
Будь ласка, зачекайте...
Що буде якщо знов обстріляють його авто....у гаражі..
Сам Шифер мабудь у Лондоні
зранку пьє хербату з молоком..
.... то есть, падлоляки эти все тупо думают шо в Киеве они незаметно хотят сделать это.... либо заметно - типо прорыв и Зеля как памятник - на одном месте - только стреляй... тупо какая то инфо-диверсия шоле. ну просто смешно же - посылают мол орду убийц в столицу страны, на которую напали..... типо там одних мусоров нет в сто раз больше чем вагнеро-кадырок придет
А также на Демченко, Портнова, Татарова, Рабиновича, Мертветчука и Януковоща.
Хотя и сладостен азарт
По сразу двум идти дорогам
Нельзя одной колодой карт
Играть и с Дьяволом, и с Богом
так кто тогда "сотона", раз восстала против такого "миролюбивчика", а?
причем я жё не вру ни разу - даже тупой кретин последний может тупо прочитать про "подвиги" Яхве.
Вот поэтому и стоит отменить действующие и прекатить выдачу новых виз.
А отой мальчік в футболочкє через кляті обстріли й бомбардування з свого окопа тільки відосики пише. Бо не може навіть гривню з рахунка свого зняти на допомогу захисникам...
Бо перемога ЗСУ їхній кінець також.
готовилось покушение - это серьезно... но об этом должны знать только спецслужбы, а не каждая собака... ибо если каждая собака - то это уже тупо пиар и раскрутка шоу...и херовое соблюдение тайны следствия (если такое ведется относительно этих диверсантов, как того требует Закон)
Лубкивский лизнул не зачётно. Не доработал.
мена руководства не повлияет на борьбу народа с оккупантом
Чешут мальчику по ушам, взбадривают, держат в тонусе - так им легче управлять.
Припустим, що це все так. Де тоді відосики з цими кілерами чи селфі на фоні трупиків.
Тому вірю нашим воїнам ЗСУ, добробатам, теробороні і їхній справі. Для безвірків в мережі купа фото- і відео -доказів їх роботи. Тому такі заяви -
дешевийчистий піар.
Зелебобики врут не переставая...
Но ничего, подождём до Победы.