Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 6:00 26 березня, - Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 25 березня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в офіційному фейсбуці.

Як зазначається, розпочалася тридцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

"Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

На окремих напрямках ворог не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається завдати вогневого ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має.

Окупанти продовжують вживати заходів з метою відновлення боєздатності своїх підрозділів, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки до відновлення наступальних дій. Під час комплектування підрозділів, що мають суттєві втрати під час ведення бойових дій з силами оборони, внаслідок браку кваліфікованих кадрів, противник здійснює комплектування особовим складом з низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичними речовинами і алкоголем", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та в окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя.

Крім того, окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління.

Це пояснюється неспроможністю швидко поповнити втрати, здійснити належне перегрупування і застосування військ для підтримання необхідного темпу ведення бойових дій та досягнення кінцевої мети війни.

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"З врахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил російської федерації та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною.

До того ж, проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.

Крім того, техніка що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, що намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання.

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на визначених напрямках, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони", - додали в Генштабі.

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"Так, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримання раніше визначених оборонних рубежів.

На Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам. Українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб. Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу знищило 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БПЛА, вертоліт та 5 крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.

Вірте у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!" - підсумували в Генштабі.