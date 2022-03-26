Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 6:00 26 березня, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 25 березня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в офіційному фейсбуці.
Як зазначається, розпочалася тридцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
"Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
На окремих напрямках ворог не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається завдати вогневого ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має.
Окупанти продовжують вживати заходів з метою відновлення боєздатності своїх підрозділів, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки до відновлення наступальних дій. Під час комплектування підрозділів, що мають суттєві втрати під час ведення бойових дій з силами оборони, внаслідок браку кваліфікованих кадрів, противник здійснює комплектування особовим складом з низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичними речовинами і алкоголем", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та в окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя.
Крім того, окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління.
Це пояснюється неспроможністю швидко поповнити втрати, здійснити належне перегрупування і застосування військ для підтримання необхідного темпу ведення бойових дій та досягнення кінцевої мети війни.
"З врахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил російської федерації та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною.
До того ж, проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.
Крім того, техніка що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, що намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання.
Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на визначених напрямках, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони", - додали в Генштабі.
"Так, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримання раніше визначених оборонних рубежів.
На Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам. Українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб. Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога.
Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу знищило 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БПЛА, вертоліт та 5 крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.
Вірте у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!" - підсумували в Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
бийте їх, дорогенькі, нищіть!
ем россияне"
08:43
Депутат райсовета Воронежской области от КПРФ Нина Беляева выступила с речью против войны в Украине. "Я против того решения, которое было принято президентом Российской Федерации. И я против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит, военным преступлением", - заявила Беляева.
Как сообщает «Настоящее время», один из присутствующих спросил у нее, какого она мнения о российских военнослужащих, которые, по его словам, "защищают жизни" россиян.
Нина Беляева
"У вас исходные данные ложные. На нашу страну никто не нападал. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам пропагандисты в головы вложили. Потому что нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну, - заявила Беляева. - И нацистов там нет. Очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом".
Беляева представляет КПРФ, она шла на выборы как аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Члены райсовета, в том числе от ее партии, уже заявили, что не поддерживают ее мнение и направят заявление в правоохранительные органы для оценки действий депутата: за это проголосовали 20 из 23 депутатов райсовета. По новым законам, которые были приняты в России после начала войны в Украине, депутату грозит до 15 лет тюрьмы. Беляеву также исключили из комиссии по депутатской этике Совета народных депутатов Семилукского района.
Ми з України.
З'явилася цікава статистика чого ЗСУ наколядували за місяць війни.
Слід пам'ятати, що тракторна бригада Свирида Опанасовича теж має певні здобутки і судячи з того, що лише її Полтавський юніт повернув через поліцію з десяток ТАНКІВ, там є на інфографіку теж.
https://cripo.com.ua/news/war/zsu-zvilnili-trostyanets-okupanti-tikayut-z-mista-na-kradenih-mashinah-ta-skuterah/?fbclid=IwAR1DjxLgSxehKGW-Gn2Hx6njkO7MYbukJwOM7YADABGhcleB7MFz4uDjEvs
Наводчик может сидеть в самом городе - нажал на кнопочку геотега на смартфоне, кинул смс - вот и вся наводка.
Выход один - уничтожение арты (в основном координаты с БПЛА, от местного населения хер допросисся, а большинство гиацинт от тунгуски не отличают). Ну и уничтожение наводчиков прямо на месте, а не выкладывание фоток типа "муж и жена наводили артиллерийский огонь оккупантов".
Вперед, азербайджанські друзі!
Ото б ще Молдова почала за Придністров'я активно боротися та Грузія за Абхазію і Осетію.