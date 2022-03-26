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Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 6:00 26 березня, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 25 березня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в офіційному фейсбуці.

Як зазначається, розпочалася тридцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

"Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

На окремих напрямках ворог не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається завдати вогневого ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має.

Окупанти продовжують вживати заходів з метою відновлення боєздатності своїх підрозділів, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки до відновлення наступальних дій. Під час комплектування підрозділів, що мають суттєві втрати під час ведення бойових дій з силами оборони, внаслідок браку кваліфікованих кадрів, противник здійснює комплектування особовим складом з низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичними речовинами і алкоголем", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та в окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя.

Крім того, окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління.

Це пояснюється неспроможністю швидко поповнити втрати, здійснити належне перегрупування і застосування військ для підтримання необхідного темпу ведення бойових дій та досягнення кінцевої мети війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія стягує додаткові артилерійські підрозділи до кордону, - Генштаб ЗСУ

"З врахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил російської федерації та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною.

До того ж, проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.

Крім того, техніка що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, що намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання.

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на визначених напрямках, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони", - додали в Генштабі.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 24:00 25 березня

"Так, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримання раніше визначених оборонних рубежів.

На Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам. Українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб. Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу знищило 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БПЛА, вертоліт та 5 крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.

Вірте у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!" - підсумували в Генштабі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Всім героям які боронять Україну-вдячність,всебічна підтримка,шана та повага...
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26.03.2022 06:51
+13
ЗСУ звільнили Тростянець. Окупанти тікають з міста на крадених машинах та скутерах

https://cripo.com.ua/news/war/zsu-zvilnili-trostyanets-okupanti-tikayut-z-mista-na-kradenih-mashinah-ta-skuterah/?fbclid=IwAR1DjxLgSxehKGW-Gn2Hx6njkO7MYbukJwOM7YADABGhcleB7MFz4uDjEvs
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26.03.2022 07:04
+11
лізуть і лізуть. а наші їх б'ють і б'ють.
бийте їх, дорогенькі, нищіть!
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26.03.2022 06:56
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Всім героям які боронять Україну-вдячність,всебічна підтримка,шана та повага...
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26.03.2022 06:51 Відповісти
А ти на пальцях порахуй.
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26.03.2022 07:05 Відповісти
МУтематик. 28-й день був 23-го березня. Сьогодні 26-те. То який сьогодні день війни?
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26.03.2022 07:09 Відповісти
з 24 по 28 - пять днів. плюс 26 = 31. У мене календарик на столі
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26.03.2022 07:32 Відповісти
"...противник здійснює комплектування особовим складом з низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичними речовинами і алкоголем"
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26.03.2022 06:54 Відповісти
лізуть і лізуть. а наші їх б'ють і б'ють.
бийте їх, дорогенькі, нищіть!
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26.03.2022 06:56 Відповісти
Пропагандоны прозрели! "Украина не хотела, чтобы ее спасали. Они жили лучше, чhttps://www.youtube.com/watch?v=lTdOODHPg68
ем россияне"
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26.03.2022 13:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lTdOODHPg68 😂
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26.03.2022 13:18 Відповісти
Российский депутат обвинила Москву в военном преступлении ... И ПОСТРАДАЛА
08:43

Депутат райсовета Воронежской области от КПРФ Нина Беляева выступила с речью против войны в Украине. "Я против того решения, которое было принято президентом Российской Федерации. И я против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит, военным преступлением", - заявила Беляева.

Как сообщает «Настоящее время», один из присутствующих спросил у нее, какого она мнения о российских военнослужащих, которые, по его словам, "защищают жизни" россиян.


Нина Беляева

"У вас исходные данные ложные. На нашу страну никто не нападал. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам пропагандисты в головы вложили. Потому что нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну, - заявила Беляева. - И нацистов там нет. Очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом".

Беляева представляет КПРФ, она шла на выборы как аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Члены райсовета, в том числе от ее партии, уже заявили, что не поддерживают ее мнение и направят заявление в правоохранительные органы для оценки действий депутата: за это проголосовали 20 из 23 депутатов райсовета. По новым законам, которые были приняты в России после начала войны в Украине, депутату грозит до 15 лет тюрьмы. Беляеву также исключили из комиссии по депутатской этике Совета народных депутатов Семилукского района.
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26.03.2022 06:57 Відповісти
Режим падет, отпустят. А скорей всего и осудить не успеют😁. Агония режима проявляется все отчётливей.
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26.03.2022 07:05 Відповісти
Сначала зауважал эту тетку, а тут узнал, что она из кпрф. Пффффф.... Все-таки точно на 100% больные все там!
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26.03.2022 07:26 Відповісти
Убивать безжалостно кацапских оккупантов дело зело полезное ,приятное и самое главное БОГОУГОДНОЕ ! Слава Украине и её доблестным Вооружённым Силам !
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26.03.2022 06:59 Відповісти
Багатого раночку!
Ми з України.
З'явилася цікава статистика чого ЗСУ наколядували за місяць війни.
Слід пам'ятати, що тракторна бригада Свирида Опанасовича теж має певні здобутки і судячи з того, що лише її Полтавський юніт повернув через поліцію з десяток ТАНКІВ, там є на інфографіку теж.
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26.03.2022 07:02 Відповісти
ЗСУ звільнили Тростянець. Окупанти тікають з міста на крадених машинах та скутерах

https://cripo.com.ua/news/war/zsu-zvilnili-trostyanets-okupanti-tikayut-z-mista-na-kradenih-mashinah-ta-skuterah/?fbclid=IwAR1DjxLgSxehKGW-Gn2Hx6njkO7MYbukJwOM7YADABGhcleB7MFz4uDjEvs
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26.03.2022 07:04 Відповісти
Хорошая новость но надо догонять их либо отогнать от города километров на 20.Потому что вата если не может захватить город или село начинают их обстреливать тактикой выжженой земли.А так чтобы артиллерия ватная не долетала и наводчики авиации ватной не смогли наводить их бомбардировщики
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26.03.2022 07:23 Відповісти
отогнать на 20 ничего не решает. Мста и гиацинт тридцать легко, а реакторы от 20 до 60, и даже 70.
Наводчик может сидеть в самом городе - нажал на кнопочку геотега на смартфоне, кинул смс - вот и вся наводка.
Выход один - уничтожение арты (в основном координаты с БПЛА, от местного населения хер допросисся, а большинство гиацинт от тунгуски не отличают). Ну и уничтожение наводчиков прямо на месте, а не выкладывание фоток типа "муж и жена наводили артиллерийский огонь оккупантов".
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26.03.2022 08:23 Відповісти
буряты бегут на скутерах, **** на скутерах))

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26.03.2022 08:35 Відповісти
Українські військові звільнили місто Тростянець на Сумщині. Як повідомив голова Тростянецької міськради Юрій Бова, військові рф тікають з міста на крадених автівках та скутерах.
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26.03.2022 07:05 Відповісти
Хоч цукерок наїлися, голодранці.
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26.03.2022 07:17 Відповісти
как максимум - диарея будет. Совершенно потрясающее по эффективности оружие - оставленный на видном месте марочный коньяк с добавлением спиртовой настойки любого паутинника - гарантированный летальный исход внезапно через трое-десять суток. За это время двумя ящиками угостятся до полусотни организмов.
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26.03.2022 08:33 Відповісти
Добрі новини. Азербайджанці пішли в наступ у Карабахе. Місцеві сепаратисти та керівництво Вірменії просять Путіна повернути російських «миротворців», які поїхали воювати в Україну.
Вперед, азербайджанські друзі!

Ото б ще Молдова почала за Придністров'я активно боротися та Грузія за Абхазію і Осетію.
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26.03.2022 07:10 Відповісти
Цигане будуть чекати куди схиляться важелі успіху.
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26.03.2022 08:03 Відповісти
они будут оперативно реагировать. Кочевники.
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26.03.2022 08:24 Відповісти
рашистский колосс на глиняных ногах рухнул,на брюхе ползать будет от силы месяца четыре.Слава непобедимой украинской армии!!!
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26.03.2022 07:42 Відповісти
кожен ранок, хочу побачити пр контрнаступ
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26.03.2022 07:56 Відповісти
На усе свій час. Поки рашиссти й самі добре лізуть на смерть.
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26.03.2022 10:02 Відповісти
Оголошено конкурс на нову назву селища. Варіанти: Чорно.*******, Чорно.Вєбаївка, Чорно.*********. Голосуємо.
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26.03.2022 08:01 Відповісти
На більше розуму не вистачило?
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26.03.2022 08:26 Відповісти
Вумний?
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26.03.2022 08:49 Відповісти
Европа давит на Зеленского что бы то начал переговоры. Она была бы и рада, что бы Украина победила, но боится что этого не случится. Да и Байден что то сдулся.
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26.03.2022 10:30 Відповісти
 
 