Окупанти прицільно б’ють по продуктових складах у Сєверодонецьку, - Гайдай

Російські війська прицільно б’ють по продуктових складах у Сєверодонецьку, оскільки знають, де вони розташовані.

Про це в Телеграмі повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни прицільно б’ють по продуктових складах в Сєверодонецьку – знають, де вони розташовані, та необізнані, наповнені вони чи ні. Декілька прицільних влучань ворога за тиждень. Чергове – 25 березня ввечері. На щастя, ніхто не постраждав. Упевнений, без корегувальника вогню не обійшлося. Ще одна ознака "руського миру" – залишити мирних жителів без їжі. Це вони називають "спецоперацією"", - написав Гайдай.

Він запевнив, що гуманітарної катастрофи на Луганщині не буде: по підвалах і бомбосховищах постачають харчові продукти та все необхідне, щоденно евакуюють людей до безпечних регіонів країни, відновлюють комунікації, наскільки це можливо.

Підвозити їжу допомагають патрульні поліцейські та рятувальники. Останні вчора доставили десятки тонн води до Лисичанська та Золотого, вдалося навіть заживити одну із насосних станцій в Рубіжному та частково подати воду в місто.