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Окупанти прицільно б’ють по продуктових складах у Сєверодонецьку, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сергей,гайдай,лога

Російські війська прицільно б’ють по продуктових складах у Сєверодонецьку, оскільки знають, де вони розташовані.

Про це в Телеграмі повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни прицільно б’ють по продуктових складах в Сєверодонецьку – знають, де вони розташовані, та необізнані, наповнені вони чи ні. Декілька прицільних влучань ворога за тиждень. Чергове – 25 березня ввечері. На щастя, ніхто не постраждав. Упевнений, без корегувальника вогню не обійшлося. Ще одна ознака "руського миру" – залишити мирних жителів без їжі. Це вони називають "спецоперацією"", - написав Гайдай.

Він запевнив, що гуманітарної катастрофи на Луганщині не буде: по підвалах і бомбосховищах постачають харчові продукти та все необхідне, щоденно евакуюють людей до безпечних регіонів країни, відновлюють комунікації, наскільки це можливо.

Підвозити їжу допомагають патрульні поліцейські та рятувальники. Останні вчора доставили десятки тонн води до Лисичанська та Золотого, вдалося навіть заживити одну із насосних станцій в Рубіжному та частково подати воду в місто.

Автор: Наталя Джума
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Жрать терпилы хотят..
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26.03.2022 07:45 Відповісти
Тактика средневековых варваров,чем кацапы и являются.
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26.03.2022 07:50 Відповісти
Страны мира, объединитесь и пойдите гуманитарным коридором в Мариуполь, спасите жителей, это то, что будет достойным Мировым поступком согласно Западным целям, под вооруженным прикрытием стран миротворцев, не НАТО
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26.03.2022 07:55 Відповісти
сцять вони під кулі лізти..руске ванька страшний для НАТО
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26.03.2022 08:02 Відповісти
Якщо адміністрація знає про те що ворог прицільно бє по складам то чому досі хавчик не розтягнуто по різним місцям?
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26.03.2022 07:59 Відповісти
вони ж у рашці продукти тракторами давили і на мусорку викидували
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26.03.2022 08:00 Відповісти
Сократить кв-о продуктов на сумму потерь для пленных орков. И так делать каждый раз, когда горят склады с продуктами. Через неделю другую начнут жрать себя сами, падлюки. Пришло время устроить голод уже для "освободителей".
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26.03.2022 08:29 Відповісти
Асвабадители асвабаждают украинских граждан от продуктов.
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26.03.2022 08:42 Відповісти
росіян придумав єльцин, а вони - москалі...
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26.03.2022 08:58 Відповісти
Ищите местных шпионов которые сдают эти склады. Не жалейте пособников, их нужно уничтожать по законам военного времени.
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26.03.2022 18:55 Відповісти
 
 