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Під час визволення Лук’янівки загинув боєць полку "Азов" Денис Котенко з позивним Шкіпер. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Денис загинув, визволяючи від рашистів село Лук’янівка, що на лівому березі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про смерть Дениса Котенка повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України, де чоловік працював у пресслужбі.

"Наш світлий хлопець. Наш мужній Захисник. Наш найкращий, найталановитіший колега загинув…", - йдеться у повідомленні.

Денис Котенко - ветеран російсько-української війни, брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в операції зі звільнення Широкиного, що на Донеччині. А з 2021 року чоловік працював у Міністерстві у справах ветеранів України.

Коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Котенко не всидів на місці, і знову став на захист країни, і знову став Шкіпером.

"Ми переживали за нього. Але, щоб не хвилювати його, жартували: "Ти ж броньований, ми знаємо", а Денис відповідав: "Та все добре!"" - додають у Мінветеранів.

Денису було 25 років. У нього залишився маленький син.

Під час визволення Лук’янівки загинув боєць полку Азов Денис Котенко з позивним Шкіпер 01

Також читайте: У боях за Харків загинув доцент Харківського університету Безуглий, рятуючи побратимів з тероборони

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+66
Царство Небесне. Дякуємо тобі.
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26.03.2022 08:35
+34
Слава справжньому захиснику українського народу.
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26.03.2022 08:47
+29
Світла пам'ять нашим Героям.
Боляче.
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26.03.2022 09:24
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Царство Небесне. Дякуємо тобі.
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26.03.2022 08:35 Відповісти
Слава справжньому захиснику українського народу.
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26.03.2022 08:47 Відповісти
Слів уже немає, лише пустота, яку не заповнити нічим…
Вважаю правильним, щоб після Перемоги на кожному робочому місці, що лишилось пустим після загибелі Захисника, стояло його фото.
Щоб у кожному розбитому і відбудованому місті лишився хоч один зруйнований об'єкт. Як нагадування: не забудемо, не пробачимо
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26.03.2022 08:48 Відповісти
Світла пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття родині і близьким !!

Украіна сумує...😪😪😪
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26.03.2022 08:50 Відповісти
Ми оплакуємо загибель кожного нашого Воїна.

Глибокі співчуття рідним.
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26.03.2022 08:53 Відповісти
в тім бою, на привеликий жаль... загинуло трое.. трое "Азовців" -
"Малий. Іслам. Шкіпер. Назавжди в строю. Помстимося!

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26.03.2022 09:21 Відповісти
Світла пам'ять нашим Героям.
Боляче.
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26.03.2022 09:24 Відповісти
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26.03.2022 11:43 Відповісти
Вічна Слава Героям! Ви в наших серцях назавжди!
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26.03.2022 09:32 Відповісти
Треба, щоб давали інформацію про допомогу родинам загиблих. Хоч грошима допомгать тим, хто втратив рідних. Вони повинні відчувати, що країна сумує разом з ними.
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26.03.2022 09:37 Відповісти
Как всегда, гибнут лучшие. Вечная Слава. Украина отомстит за вас!
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26.03.2022 10:32 Відповісти
Вічна Слава Героям України!
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26.03.2022 10:43 Відповісти
Вже тепер потрібно продумати,щоб діти батьків,які загинули за незалежність Держави стали синами і дочками для Держави. Бо ці діти, точно, на всі 100%--НІКОЛИ не пробачать цього рашистам!!!
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26.03.2022 11:36 Відповісти
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26.03.2022 11:40 Відповісти
Господь збирає там на небі світлих і ясних Ангелів. Царство Небесне! Коротким було їхнє життя. Та вічною буде наша пам'ять про них!
🙏🙏💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.03.2022 00:25 Відповісти
 
 