Під час визволення Лук’янівки загинув боєць полку "Азов" Денис Котенко з позивним Шкіпер. ФОТО
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Денис загинув, визволяючи від рашистів село Лук’янівка, що на лівому березі Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про смерть Дениса Котенка повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України, де чоловік працював у пресслужбі.
"Наш світлий хлопець. Наш мужній Захисник. Наш найкращий, найталановитіший колега загинув…", - йдеться у повідомленні.
Денис Котенко - ветеран російсько-української війни, брав участь у боях на Донбасі, зокрема, в операції зі звільнення Широкиного, що на Донеччині. А з 2021 року чоловік працював у Міністерстві у справах ветеранів України.
Коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Котенко не всидів на місці, і знову став на захист країни, і знову став Шкіпером.
"Ми переживали за нього. Але, щоб не хвилювати його, жартували: "Ти ж броньований, ми знаємо", а Денис відповідав: "Та все добре!"" - додають у Мінветеранів.
Денису було 25 років. У нього залишився маленький син.
Будь ласка, зачекайте...
Вважаю правильним, щоб після Перемоги на кожному робочому місці, що лишилось пустим після загибелі Захисника, стояло його фото.
Щоб у кожному розбитому і відбудованому місті лишився хоч один зруйнований об'єкт. Як нагадування: не забудемо, не пробачимо
Украіна сумує...😪😪😪
Глибокі співчуття рідним.
"Малий. Іслам. Шкіпер. Назавжди в строю. Помстимося!
Боляче.
🙏🙏💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦