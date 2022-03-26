УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4999 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 833 13
Бердянськ (372) війна (56620) Запоріжжя (1441) Мелітополь (737) Запорізька область (2565)

У Мелітополі окупанти почали полювання на тих, хто не хоче підкорятися Росії, - Запорізька ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Станом на вечір 25 березня підрозділами Сил оборони Запорізького краю знищено двадцять окупантів, сорок поранено, знищено бронетранспортер, танк, три автомобілі та один 120-мм міномет, а також пошкоджено самохідну гаубицу.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі окупанти почали полювання на тих, хто не хоче підкорятися загарбникам. Так, представники російської комендатури міста збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, "де живуть фашисти". Під поняття "фашисти" підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь - це Росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також ті, хто вважає українську владу єдиною легітимною.

До того ж, журналісти, що продовжують працювати на окупованих територіях області, отримують погрози і вимоги перестати працювати на користь України. Терористи залякують представників медіа тюремним ув'язненням за статтею "Тероризм" УК РФ в разі продовження інформаційної діяльності видань. Аналогічні вимоги надійшли і до редакції запорізького сайту 061.ua.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти збирають у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку Росії

За нашою інформацією у Бердянську продовжується тиск з боку окупантів на тих, хто забезпезпечує життєдіяльність міста та дбає про безпеку цивільних мешканців. Натомість українці, що є співробітниками критичної інфраструктури, навіть на волонтерських засадах, продовжують працювати та виконувати свої посадові обов'язки.

До селища Кирилівка сьогодні приїхали військові російської федерації і представилися мешканцям та місцевій владі як "військова комендатура міста Мелітополя", після чого запропонували "співпрацю". Голова Кирилівської селищної ради від "пропозиції" відмовився та скерував окупантів у всім відомому напрямку.

Жителі Запоріжжя разом із підрозділами ТрО та іншими силовими структурами продовжують готувати місто до оборони. Активісти активно виготовляють маскувальні сітки, спальні мішки, шапки "кікімори". Крім того, організовують збір одягу, взуття, медикаментів та інших речеи‌ першої необхідності. Для військового шпиталю, тероборони, блокпостів готують та передають домашню їжу . А волонтери штабу "Паляниця" з перших днів активної фази війни виготовляють протитанкові їжаки, буржуйки, бронежилети тощо", - йдеться у повідомленні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
показати весь коментар
26.03.2022 08:47
+9
показати весь коментар
26.03.2022 08:45
+6
В кириллице нет буквы z
показати весь коментар
26.03.2022 08:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.03.2022 08:45 Відповісти
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
показати весь коментар
26.03.2022 08:47 Відповісти
на российском ТВ озвучили безумную версию значения символов Z и V

символы Z и V: расшифровку букв связали со славянским алфавитомТу технику, которая "освобождает" восток Украины, маркируют символом "Z", что в кириллице означает "земля", ведь "Донбасс - это русская земля". А та техника, которая едет на Киев, маркируется буквой "V", что значит "ижица". Дать "ижицу" означает выпороть, добавляет ведущий, отмечая, что именно с подобной целью российская техника и идет в столицу Украины.
показати весь коментар
26.03.2022 08:48 Відповісти
В кириллице нет буквы z
показати весь коментар
26.03.2022 08:55 Відповісти

Це нижче дна.

Київ ці скоти =пороть= зібрались ?
Ну-ну.

Я хочу, щоб Небо покарало цю кончену територію, населену конченим тупим стадом.
показати весь коментар
26.03.2022 08:56 Відповісти
Из за не возможности производить достаточного кол-ва ракет и др. оружия скоро даже самый дремучий ватник будет понимать, что это разгром! 💥 И главное свалить с Украины целым😁. А это уже кто первый, тот может пропетляет. 😁 Но уголовное преследование после капитуляции не кто не отменит👍😁
показати весь коментар
26.03.2022 08:51 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
26.03.2022 08:54 Відповісти
Фашисты из ********** ищут фашистов...
показати весь коментар
26.03.2022 09:02 Відповісти
Гуркоче грім в ковальні Бога
Стоять вої с кісьми до плеч
Рука зсивілого Сварога
Кує Арею моцний меч
І ось знаряддя вже готове
Відблиснув меч в люстрах небес
Меча окропила Покрова
А рід нарік його Черкес.
На позір Перунова Полка
Піднімає меч Ареєва рука
На могутній дух, на захист нам
На погибель злим, підступним ворогам
Гримне небо и тремтить Земля
Меч Арея Русь з неволі втзволя
На Вкраїні хай пощезне враг
Меч Арея поверне нам рідний стяг.( автор Василь Лютий)
показати весь коментар
26.03.2022 09:06 Відповісти
Черкес- чарівний меч Арея
Тримали Тур и Святослав
Не раз Аратту і Борею
І Русь він щиро захищав.
Тримав Гатило- Богом даний
Тримали витязі- князі
Тримали лицарі- гетьмани
А зараз він в твоїй руці!
( виконує " Тінь Сонця")
показати весь коментар
26.03.2022 09:12 Відповісти
Это то. о чём я на днях писал ..Не надо призывать украинцев на временно захваченных территориях выходить на протесты..и тем упрощать ***** охоту на активистов...
показати весь коментар
26.03.2022 09:23 Відповісти
а з іншого боку в Донецьку і Луганську не виходили і що? це помогло якось Донецьку і Луганську? Ні, не помогло і колись розвинуті багаті міста перетворилися на територію лепрозорію, а нещасних мешканців як вівці погнали на убой. Це треба зрозуміти всім, русские ніколи не будуть вважали їх за своїх і в будь-якому разі кинуть. У росіян немає своїх, вони одне одного кидають, навіть рідні, там немає любові, тільки ненависть і параноя.
показати весь коментар
26.03.2022 10:01 Відповісти
А наших війск все нема і нема в Мелітополі. Нема кому руснявих різати.
показати весь коментар
26.03.2022 16:28 Відповісти
 
 