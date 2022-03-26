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Унаслідок збройної агресії РФ загинуло 136 дітей, 199 - поранені, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 31 доби повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі загинуло 136 дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Київській - 64, Харківській - 44, Донецькій - 50, Чернігівській - 38, Миколаївській - 28, Луганській - 25, Запорізькій - 17, Херсонській - 20, столиці - 16, Житомирській - 15, та Сумській - 14 областях.

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25 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ на Донеччині загинула 9-річна дитина, ще одна зазнала поранення.

24 березня 2022 року 13-річна дівчинка з селища на Миколаївщині внаслідок артобстрілу російськими військовими отримала численні поранення обличчя.

23 березня 2022 року через обстріл окупантами пішохідного моста в м. Чернігів, родина з 11-річним хлопчиком отримали тілесні ушкодження у вигляді осколкових поранень.

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

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Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
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Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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26.03.2022 08:59 Відповісти
Всі кацапські покидьки-вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
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26.03.2022 08:59 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти! руSSкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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26.03.2022 09:00 Відповісти
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26.03.2022 09:39 Відповісти
Царство Небесне безвинно згубленим Душам янголят України

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26.03.2022 09:59 Відповісти
А мариупольский драмтеатр считать не нужно? Там 300 мам с детьми убили московские орки...
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26.03.2022 10:04 Відповісти
тому оркі і хочуть взяти Марік, крім всього іншого, щоб приховати від Світу справжні втрати серед цивільних, щоб приховати свої звірства. Та це вже не вдасться. Як не вдалося приховати Голодомор, а тоді навіть інтернету не було. Треба молитися за Маріуполь, за його захисників, за його людей, щоб надійшла допомога. Те, що бомбанули пару кораблів, це супер, але треба ще допомоги.
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26.03.2022 11:21 Відповісти
Гори ясно, пaлaй вата і зeмля вам як скловата. Щоб усі ви тут подoxли і фашиcтiя зісохла. Хай щодня горить, палає і фaшиcт-рaшиcт здихає. Смерть вам падаль-окупантська, дoxнiть гнойники мокшанські. Всі прокльони, всього світу нехай чують ваші діти. Зброя наша вас звільняє від життя, гучно й без жалю. Ми вас всі вбивaти будем й геноцид цей не забудем. Щоб гoрiли ви всі в пеклі при житті, вонючі й кляті Zмерді.
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26.03.2022 12:21 Відповісти
«Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка» (с) Достоевский Ф.М., русский.
В результате вооруженной агрессии РФ погибли 136 детей, 199 - ранены.
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26.03.2022 15:36 Відповісти
ця гниляцька нація не заслуговує на розмноження! мразюки!
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26.03.2022 20:43 Відповісти
 
 