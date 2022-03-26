Луганщина направила на погодження п’ять "гуманітарних коридорів" на сьогодні, чекаємо на "режим тиші", - Гайдай

Луганщина направила на погодження п’ять "гуманітарних коридорів" на сьогодні, але чекає на "режим тиші".

Про це очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомив 26 березня зранку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Режим тиші" погоджується по п’ятьох маршрутах, евакуювати людей спробуємо з шести населених пунктів – Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Гірського та Нижнього. Вже забрали 40 людей з Тошківки. Сподіваюсь, безпекова ситуація дозволить вивезти всіх бажаючих. Бо минулого разу автобус в Лисичанську потрапив під обстріл російської армії і люди не змогли виїхати", - розповів Гайдай.

За його словами, евакуація із зазначених населених пунктів відбуватиметься за відсутності обстрілів.

У зворотному напрямі буде направлено автотранспорт з гуманітарний вантажем.

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