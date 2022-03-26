УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5001 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
72 957 101
війна (56620) пропаганда (2570) Росія (47279) ЗМІ (1247)

"Нашли в танке": російські ЗМІ заповнені звістками про ліквідацію вояк армії РФ в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф

У російських ЗМІ публікують велику кількість матеріалів про ліквідацію вояк РФ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вирішили зранку подивитися, а що ж там на Росії. Можливо, про щось починають здогадуватись? Можливо, з'являються сумніви? Врешті-решт, можливо, переживають за своїх чоловіків? Куди там! Все жахіття злочинів російських окупантів подається лише, як "героїзм". В школах влаштовують "меморіали" з "почетным караулом" зі школярів... Про тих кого Путін послав на убой кажуть "Жизнь так распорядилась". Про масову ліквідацію окупантів пишуть: "Ивановские бойцы один за другим склоняют головы на поле боя. Ребята отдали жизнь ради обеспечения безопасности нашей страны и нашего народа".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська пропагандистка Сімоньян, яка нетерпляче чекала початку війни РФ проти України, тепер хоче, щоб "це закінчилося якнайшвидше"

І під цим всім, коментарі "спасибо", "выполнил долг" та решта маразму. Так і ліквідують українські воїни російських окупантів, а їх родичі будить лише хоронити, та розповідати нісенітниці про "защиту родины". Раби на більше не здатні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+119
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
26.03.2022 09:39
+74
Када армієй рукавадіт алєнєвод-то ето проста стадо алєнєй...
показати весь коментар
26.03.2022 09:39
+69
показати весь коментар
26.03.2022 09:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Все эти линейки, красные уголки и прочая хрень прямо как из советского детства 1970-80-ых. Они там точно мумифицировались в 50-летнем прошлом.
показати весь коментар
26.03.2022 20:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 