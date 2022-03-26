УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5001 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 938 14
дезінформація (275) Росія (47279) РНБО (1721) США (14495) Центр протидії дезінформації (102)

Росія використовує екстремістів зі США для своєї пропаганди, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фейк

Росія використовує американських екстремістів для своєї інтернаціональної пропаганди. Останніми днями країна-агресор поширює інформацію про ексвійськового США Генрі Хоефта, який начебто "покинув лави тероборони України через нестачу зброї".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Як пояснили у відомстві, насправді від самого початку завданням Хоефта було створення для російської пропаганди ролика, який дискредитує ЗСУ та іноземний легіон.

"Генрі Хоефт - представник американського екстремістського руху "Бугалу Бойз", який штурмував Капітолій у січні 2021 року, коли внаслідок озброєного зіткнення загинули люди. Іноземні медіа намагалися зв’язатися з Хоефтом, щоб дізнатися, чому він втік з України, вдавши із себе гуманітарного працівника, але облікового запису TikTok, який він використав для документування своєї подорожі до України, більше не існує", - розповіли в центрі.

Також читайте: Окупанти провадять активну дезінформацію серед населення Харківщини та поширюють фейки, - Синєгубов

Також там зазначили, що екстреміст не виходить на зв’язок і в інших соцмережах.

"Пам’ятайте, що вся інформація, оприлюднена навіть у західних ЗМІ, потребує ретельної перевірки!" - закликали у відомстві.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
по всем у миру, росия поддерживает любые расслоения и сепаратизм по всему миру.
показати весь коментар
26.03.2022 09:45
+7
Касап за что не возьмётся - всё по-касапски получается.. так что всё и у всех будет УКРАИНА..
показати весь коментар
26.03.2022 09:45
+7
Хоп...у *********** и.о. министра обороны

показати весь коментар
26.03.2022 09:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по всем у миру, росия поддерживает любые расслоения и сепаратизм по всему миру.
показати весь коментар
26.03.2022 09:45 Відповісти
Касап за что не возьмётся - всё по-касапски получается.. так что всё и у всех будет УКРАИНА..
показати весь коментар
26.03.2022 09:45 Відповісти
Мы же понимаем - по-касапски = через ж0пу..
показати весь коментар
26.03.2022 09:47 Відповісти
Хоп...у *********** и.о. министра обороны

показати весь коментар
26.03.2022 09:45 Відповісти
Оленевода на ЧМО (хенерала Частей Матриального Обеспечения) поменяли, "шило на мыло"!?
показати весь коментар
26.03.2022 10:24 Відповісти
Ср...ть на них всех.
показати весь коментар
26.03.2022 09:51 Відповісти
дебілів вистачає будь-де, у Мокші великі надії на це..
показати весь коментар
26.03.2022 09:52 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1507442517805084676
показати весь коментар
26.03.2022 09:56 Відповісти
паРашка ИСПОЛЬЗУЕТ ВСЕХ КАК ГАНДОНЫ и потом выкидывает их после "коитуса" брезгливо отворачиваясь от своей же мерзости!
показати весь коментар
26.03.2022 10:19 Відповісти
А ГДЕ РОЗВЕДКА США !?
показати весь коментар
26.03.2022 10:25 Відповісти
разведывает. В чьих интересах спрашиваешь?
показати весь коментар
26.03.2022 11:16 Відповісти
В НАЦИОНАЛЬНЫХ !!!
показати весь коментар
27.03.2022 11:04 Відповісти
Странное сообщение, в "штурме" Капитолия в январе 2021 погибла одна девушка, убитая черным полицейским, и сторонником черных расистов. Если потиноиды думают, что таким образом они остановят добровольцев, которые хотят защищать Украину от русских фашистов, то это полный бред. Добровольцы сами все могут узнать насчет оружия и не будут слушать провокаторов.
показати весь коментар
26.03.2022 10:28 Відповісти
ПУСТЬ СТАРАЯ ШЛЮХА РОССИЯ ПОТРАТИТ ВСЕ ДЕНЬГИ И ЗДОХНЕТ НИЩЕЙ !)
показати весь коментар
26.03.2022 10:33 Відповісти
 
 