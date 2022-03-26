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армія РФ (13507) війна (56620) Генштаб ЗС (4529) ліквідація (1958) втрати (3826)

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,4 тис. осіб, 117 літаків, 127 гелікоптерів, 575 танків і 1 640 броньованих машин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 16 400 осіб особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 16400 осіб,

танків ‒ 575 од,

бойових броньованих машин ‒ 1640 од,

артилерійських систем – 293 од,

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штурмовики 128-ї бригади знищили чеченців з Росгвардії і захопили трофейну зброю та техніку окупантів. ФОТОрепортаж

РСЗВ - 91 од,

засоби ППО - 51 од,

літаків – 117 од,

гелікоптерів – 127 од,

автомобільної техніки - 1131 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.

Спеціальна техніка - 19.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 2.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+9
Літаки доганяють гелікоптерів.
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26.03.2022 10:16
+9
Пока их реальные потери не достигнут как минимум 50 тыс. убитыми и 120 тыс. ранеными херералы парашки не прихлопнут свою ******** БЛЕДНУЮ МОЛЬ! От украинской армии напрямую зависит как быстро сдохнет эта ТВАРЬ!
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26.03.2022 10:32
+7
Грустная судьба Серкека хур Кужугета(так по тувински) напомнила мне старый анекдот.
- Как дела, где ты сейчас?
- Устроился в пожарной охране.
- Ну и как там?
- В основном хорошо. Зарплата приличная, добавки разные, удобный график работы, хороший коллектив. Вот только одно но - пожары эти когда случаются, из-за них прямо не знаю, что делать...
Хороший министр обороны у России. Мундирчик себе пошил красивый, звезды маршальские, много золотого шитья, наград опять же, не пересчитаешь. Одно но, выпускник строительного факультета в звании "лейтенант запаса", ни одного дня в армии не служивший, понимает в военном деле как свинья в апельсинах.
А может оно и к лучшему?
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26.03.2022 10:35
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26.03.2022 10:11 Відповісти
А ведь напряжение в кругу пуйла с каждым днем возрастает и анус уже сжался в малекулу😁👍
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26.03.2022 10:23 Відповісти
.....а отжатая техника жителями и ВСУ включена?.....
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26.03.2022 10:11 Відповісти
Кацапський воєнторг постачає нам техніку.
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26.03.2022 10:15 Відповісти
.......бесплатно и иногда даже с бонусом - топливо+ боекомплект....
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26.03.2022 10:31 Відповісти
Файно.
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26.03.2022 10:14 Відповісти
Гай чарівний ніби променем всипаний, чи загадався, чи спить
Ген на стрункій та високій осичині шмат москаляки висить.
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26.03.2022 10:21 Відповісти
Літаки доганяють гелікоптерів.
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26.03.2022 10:16 Відповісти
это уже свежачок - курсанты отважные пошли.
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26.03.2022 10:21 Відповісти
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили два самолета, два вертолета, 14 танков, 15 ББМ, два средства ПВО, одну РСЗО, две пусковые установки оперативно-тактических ракет, 42 автомобиля, одну цистерну с ГСМ, одну единицу спецтехники, две артсистемы, три БПЛА и две надводные единицы (о чем идет речь, пока не уточняется).
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26.03.2022 11:34 Відповісти
оф инфа. у шойги инфаркт. а не оф он готовил военный переворот.
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26.03.2022 10:21 Відповісти
ага. Обширный кужугет миокарда. Оркестр Александрова уже заждался.
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26.03.2022 10:24 Відповісти
Грустная судьба Серкека хур Кужугета(так по тувински) напомнила мне старый анекдот.
- Как дела, где ты сейчас?
- Устроился в пожарной охране.
- Ну и как там?
- В основном хорошо. Зарплата приличная, добавки разные, удобный график работы, хороший коллектив. Вот только одно но - пожары эти когда случаются, из-за них прямо не знаю, что делать...
Хороший министр обороны у России. Мундирчик себе пошил красивый, звезды маршальские, много золотого шитья, наград опять же, не пересчитаешь. Одно но, выпускник строительного факультета в звании "лейтенант запаса", ни одного дня в армии не служивший, понимает в военном деле как свинья в апельсинах.
А может оно и к лучшему?
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26.03.2022 10:35 Відповісти
Там не столько некомпетентность, сколько тотальное воровство как основная причина поражения кацапов на первом этапе. Но это еще на жаль не конец, не вижу повода для радости, Шойгу с его показухой нас устривал , хай бы "работал" и дальше,
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26.03.2022 10:53 Відповісти
" ... одно плохо: когда война - хоть увольняйся ...."
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26.03.2022 11:05 Відповісти
Це була славна охота! (Р. Кіплінг "Мауглі")
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26.03.2022 10:25 Відповісти
Ты даже не представляешь как мы будем рады снова лицезреть как вы будете драться за гуманитарку, хотя погоди, в этот раз проклятые пендосы уже ничего не дадут.
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26.03.2022 16:15 Відповісти
сосальник стяни опущенка дрыснявая,иди своего папку собери а то вонять начал собаки жрать не хотят
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26.03.2022 19:29 Відповісти
Є відео, як їдуть ешелони з танками т-62,скоро докотяться до дідівських т-34.
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26.03.2022 10:29 Відповісти
Дайте посилання. Я чув про танки з консервації, але не такі старі.
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26.03.2022 15:49 Відповісти
В телеграмі чи в твіттері бачив.Вони ж ще їх на Донбас кидали,а потім в Лівію перекидали.Для м'яса і таке зійде.
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26.03.2022 16:03 Відповісти
Два русских кораблика пошли нах.
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26.03.2022 10:30 Відповісти
Пока их реальные потери не достигнут как минимум 50 тыс. убитыми и 120 тыс. ранеными херералы парашки не прихлопнут свою ******** БЛЕДНУЮ МОЛЬ! От украинской армии напрямую зависит как быстро сдохнет эта ТВАРЬ!
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26.03.2022 10:32 Відповісти
Сейчас погонят на убой новых мобилизованных, вполне реально намолотить за месяц-два такое количество в 50к.
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26.03.2022 11:32 Відповісти
тебе свиноцабака обидно стало что вашу хвалёную армию вздрючили...?
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26.03.2022 15:43 Відповісти
дальше скулишь че очко даг бутылкой порвал,а ну скули "чечьня круто" , ведь все знают что рузге лючьший дырка для горца,даже овца подвинулась в очереди)))
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26.03.2022 19:31 Відповісти
льотчикам подезают стропы. шоб в плен не попали. москали реально уроды.
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26.03.2022 10:35 Відповісти
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26.03.2022 11:04 Відповісти
ваих боевых ********* тушками считают...
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26.03.2022 15:45 Відповісти
не понять что ты там с хером за щекой скулишь
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26.03.2022 19:32 Відповісти
Война, победобесие и педофилия - вот основные скрепы кацапов. Ну и полное отсутствие чувства прекрасного
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26.03.2022 13:16 Відповісти
Arsen Avakov


@AvakovArsen



Инсайд - выдержка з внутренней сводки в рф на утро 25 марта:
"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 15007 человек; ЧВК - 4862 погибший.
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК на 19869 человек"
Яка сумна новина
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26.03.2022 17:43 Відповісти
Там еще к тому же говорят, что потери днр и лнр сюда не входят, их уацапы вообще не считают, а это еще несколько тысяч мертвых оккупантов
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26.03.2022 19:47 Відповісти
Зведена інфографіка про втрати рф https://damage.com.ua
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27.03.2022 08:32 Відповісти
 
 