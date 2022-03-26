Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,4 тис. осіб, 117 літаків, 127 гелікоптерів, 575 танків і 1 640 броньованих машин

Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 16 400 осіб особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 16400 осіб,

танків ‒ 575 од,

бойових броньованих машин ‒ 1640 од,

артилерійських систем – 293 од,

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РСЗВ - 91 од,

засоби ППО - 51 од,

літаків – 117 од,

гелікоптерів – 127 од,

автомобільної техніки - 1131 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.

Спеціальна техніка - 19.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 2.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.