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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,4 тис. осіб, 117 літаків, 127 гелікоптерів, 575 танків і 1 640 броньованих машин
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 16 400 осіб особового складу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 16400 осіб,
танків ‒ 575 од,
бойових броньованих машин ‒ 1640 од,
артилерійських систем – 293 од,
РСЗВ - 91 од,
засоби ППО - 51 од,
літаків – 117 од,
гелікоптерів – 127 од,
автомобільної техніки - 1131 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
Спеціальна техніка - 19.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 2.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 MyronMaG mm
показати весь коментар26.03.2022 10:16
+9 RustIck
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+7 arye z.
показати весь коментар26.03.2022 10:35
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Будь ласка, зачекайте...
Ген на стрункій та високій осичині шмат москаляки висить.
- Как дела, где ты сейчас?
- Устроился в пожарной охране.
- Ну и как там?
- В основном хорошо. Зарплата приличная, добавки разные, удобный график работы, хороший коллектив. Вот только одно но - пожары эти когда случаются, из-за них прямо не знаю, что делать...
Хороший министр обороны у России. Мундирчик себе пошил красивый, звезды маршальские, много золотого шитья, наград опять же, не пересчитаешь. Одно но, выпускник строительного факультета в звании "лейтенант запаса", ни одного дня в армии не служивший, понимает в военном деле как свинья в апельсинах.
А может оно и к лучшему?
@AvakovArsen
Инсайд - выдержка з внутренней сводки в рф на утро 25 марта:
"Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 15007 человек; ЧВК - 4862 погибший.
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК на 19869 человек"
Яка сумна новина