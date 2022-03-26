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армія РФ (13507) війна (56620) ліквідація (1960) Росія (47279) втрати (3826)

За даними Міноборони РФ, російська армія в Україні за день втрачає солдат у 6 разів більше, ніж у Чечні та у 12 разів більше, ніж в Афганістані. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати армії РФ в Україні за офіційними даними Міноборони РФ в рази перевищують втрати в першій чеченській війні та втрати армії СРСР в Афганістані.

На це звернув увагу Олексій Малаховский, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо чесно, це повний пздц. Навіть за офіційними даними Міноборони Росії, втрати нашої країни у "спецоперації" у 12 (!!!) разів більше, ніж в Афганістані та у 6 (!!!) разів більше ніж у Першу Чеченську війну. І це лише за офіційними даними! Вдумайтесь!" - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,4 тис. осіб, 117 літаків, 127 гелікоптерів, 575 танків і 1 640 броньованих машин

За даними Міноборони РФ, російська армія в Україні за день втрачає солдат у 6 разів більше, ніж у Чечні та у 12 разів більше, ніж в Афганістані 01
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Топ коментарі
+28
Руслан

@kruslan2005

15 ч

В ответ

Первые номинанты на Чер-Нобылевскую премию.
В устав ВС Фашистской федерации необходимо внести новое обращение к военнослужащим:

К лицам, пребывавшим в радиусе 20 км от ЧАЭС обращаться с приставкой "фон",
в радиусе 10 км - "ваша светлость",
в радиусе 5 км -"ваше сиятельство".
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26.03.2022 11:18
+14
Солдат в расии - пушечное мясо и их никто и никогда не считал. Расходный материал
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26.03.2022 11:17
+14
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26.03.2022 11:18
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Солдат в расии - пушечное мясо и их никто и никогда не считал. Расходный материал
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26.03.2022 11:17 Відповісти
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26.03.2022 11:18 Відповісти
От Китайцев.
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26.03.2022 12:22 Відповісти
Руслан

@kruslan2005

15 ч

В ответ

Первые номинанты на Чер-Нобылевскую премию.
В устав ВС Фашистской федерации необходимо внести новое обращение к военнослужащим:

К лицам, пребывавшим в радиусе 20 км от ЧАЭС обращаться с приставкой "фон",
в радиусе 10 км - "ваша светлость",
в радиусе 5 км -"ваше сиятельство".
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26.03.2022 11:18 Відповісти
а остаткам частей с известного аэродрома, присвоить звание чернобаевских ))
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26.03.2022 11:26 Відповісти
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26.03.2022 12:16 Відповісти
Кацапской трындеж. Уже даже по кацапским региональным новостям о подохших можно понять, что украинские данные о потерях свинособак близки к реальности
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26.03.2022 11:20 Відповісти
В одной знаменитой сожженой колонне росгвардии под Харьковом дохльіх орков бьіло 200-300 штук
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26.03.2022 11:29 Відповісти
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26.03.2022 11:23 Відповісти
Обычная для русской армии картина - хорошо воюют там, где не встречают сопротивления(Польша, Прибалтика, Бессарабия в 1939 г., Чехословакия в 1968, Грузия в 2008, Крым).
Там, где есть сопротивление, "непобедимая и легендарная" моментально сдувается - Финляндия, Афганистан, Чечня, Украина.
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26.03.2022 11:23 Відповісти
в Польші вони зустріли спротив, просто ці падлюки напали разом з німцями з двох сторін. в Чехословаччині люди теж виходили, і там і всюди вони тільки завдяки своїй підлоті "перемогали", тому країни "переможених" завжди живуть краще ніж ці ї..ні "переможці".
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26.03.2022 11:32 Відповісти
не совсем так-немцы вошли 1 сентября,ссср 18-го,когда уже стало понятно ,что польше конец,и захотелось урвать на шару кусок территории
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26.03.2022 12:18 Відповісти
так вони з початку домовилися про розділ Польші, вони її вже кілька рази й до того розділяли і кожен раз мусили убратися.
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26.03.2022 12:25 Відповісти
да не ворошите Вы те события,там у всех "рыло в пуху",и у Польши к сожалению тоже (куча фоток есть Бека целующегося в десны с тем же Риббентропом ,и договорняк насчет Тешенской области,и попытка захвата Виленской губернии (Литва тогдашняя и т.п.).
Время тогда было такое смурное и мутное,и трактовать можна по всякому
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26.03.2022 12:53 Відповісти
ну так і ми теж маємо пух, помилки треба признавати, тільки тоді їх не повторюєш. бо будемо й далі по колу - чорту на радість.
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26.03.2022 13:41 Відповісти
За даними Міноборони РФ - ключові слова. Були пару днів тому розрахунки Коха, ось:
Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох подвел итог первых 4-х недель войны:

- Прошло четыре недели войны.

Российское наступление окончательно выдохлось. Путину нужно предпринять какие-то сверхусилия, чтобы вдохнуть новую энергию в свое войско.

Но пора подвести некоторые итоги. Поэтому сегодня я займусь вычислениями.

Начнем с потерь. Каковы потери путинской армии? Все известные оценки умещаются в интервал от 7 тыс. до 14,4 тыс. убитых. Возьмем цифру 10 тыс. как более-менее реалистичную.

Много это или мало? Я решил сравнить эти потери с потерями в Великой отечественной войне. И вот какой результат я получил. Всего в Красную армию за период войны было призвано 29,6 млн человек. Накануне войны у Сталина была армия численностью 4,8 млн человек. Итого, так или иначе, через войну прошли 34,4 млн человек.

Общие потери убитыми (на поле боя и в госпиталях) составили 6,8 млн человек. Таким образом, было убито около 20% всех участвовавших в войне солдат Красной армии.

Война длилась 1418 дней. Следовательно, Красная армия в боях ежедневно теряла примерно 0,014% своего состава. Это при том, что основная ее часть действительно воевала, а не прохлаждалась в тылу.

На сегодняшний день у Путина есть две армии.

Одна - это собственно российская армия, которой командует великий полководец Шойгу (или уже не командует?). Ее численность - 900 тыс. человек.

И другая армия (Росгвардия), которой командует некто Золотов (тупой ублюдок, промышлявший в 90-е рэкетом вместе со своим покойным дружком Ромой Цеповым). Ее численность - 340 тыс. человек.

Итого сегодня у Путина под ружьем 1,24 млн человек. За четыре недели путинское войско потеряло 10 тыс. человек или 0,8% численного состава. Следовательно, всего оно теряло примерно 0,028% своего состава в день.

Таким образом, удельные ежедневные потери в нынешней войне с Украиной у российской армии в два раза (!) выше, чем у Красной армии в войне с Германией.

Это еще нужно учесть, что большая часть путинской армии (80%) не задействована (и не может быть задействована) в войне (в отличие от Красной армии в ВОВ). Если же взять только ту группировку, которая участвует в боях (около 200 тыс.) то нынешние потери составят 0,14% в день или в 10 (!) раз выше, чем в войне с немцами.

Красная армия времен Второй мировой войны вошла в историю как армия, которая совсем не жалела своих солдат. Хрестоматийным стал пример, как Жуков хвастался перед Эйзенхауэром изобретенным им способом быстро преодолевать минные поля: нужно просто гнать солдат через них без разминирования.

На недоуменный взгляд американца наш великий полководец ответил, что по его подсчетам потери при таком методе не выше, чем при попадании под артобстрел на марше. Немая сцена...

И вот эта армия теряла в той войне в 10 раз меньше солдат, чем нынешняя путинское войско в войне с Украиной. Я не шучу. Вы можете проверить мои цифры. Это просто дикость и безумие - так вести войну.

Я даже не касаюсь потерь с украинской стороны. Особенно потерь мирного населения! Это отдельное, чудовищное преступление. И я удивляюсь благородству украинцев, которые еще не перенесли эту войну на территорию России.

Но где оргвыводы? Сталин своих генералов за такое "наступление" давно бы поставил к стенке. А у Путина - тишина... Шойгу исчез, Герасимов - молчок, а Конашенков с бодрым лицом олигофрена (это ж надо было такого чудика найти!) несет полную околесицу, которую даже его коллегам стыдно слушать.

Еще раз для совсем тупых: вы теряете ежедневно в 10 раз больше солдат, чем в Великую отечественную Войну. В войне, которую вы даже не называете войной. Так, "спецоперация" какая-то... Где-то там, далеко... В общем, не в нашем районе…

Ходят слухи, что Путин велел победить к 9 мая. Не знаю как с победой, но, судя по всему, к ноябрьским праздникам (как там это теперь называется, День народного единства?) у него просто не будет армии.

И тогда Бабченко поедет на Абрамсе в Москву. И его даже остановить будет некому.

Впрочем, не знаю как насчет Бабченко, но вот китайцы смогут зайти в Сибирь, как к себе домой. Собственно, они уже сейчас могут это сделать. Но им просто лень. Да и Вовик их слушается на раз-два. Чего суетиться-то?

Или злое НАТО высадится где-нибудь на Чукотке-Камчатке и поедет по России-матушке... Или мы НАТО не боимся? А отчего тогда весь этот сыр-бор?

Россияне! Одумайтесь! Вы ведете неправую, бездарную, чудовищно несправедливую и людоедскую войну против Украины. А Украину в этой войне поддерживает та часть человечества, которая производит 70% мирового ВВП и насчитывает 1 млрд человек.

И ладно бы все остальные народы поддерживали вас. Но дудки! Они просто запаслись поп-корном и с интересом наблюдают, как вы сами себя уничтожаете. И уже присматриваются к вашим богатствам, которые вы так ревностно храните и так отчаянно боитесь, что их у вас отнимут…

Прекращайте войну. Просто уходите и все. Все равно вы проиграете. Не 9 мая, так 4 ноября. Потому что ваше дело - дрянь. А правда - у Украины. Ее дело - правое. Ее и того миллиарда, который ее поддерживает.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!
Альфред Кох
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26.03.2022 11:41 Відповісти
Ну не верно сказать, что тишина с той стороны - ***** само сказало, что "такие потери вполне допустимы"
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26.03.2022 11:59 Відповісти
Х*йло сказало не на публику, к тому же бьідлу нарасие отключили интернет.
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26.03.2022 12:02 Відповісти
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26.03.2022 12:12 Відповісти
так они у себя в учебниках если успеют написать
напишут в 5 10 раз меньше потерь
сейчас 1300 признают
ну придумают цифру в 3000 максимум
и все
в чечне в первую они нарисовали цифру 5тыс вроде
в реальности намного больше
(и это без танков, артилерии и прочего у чеченцев)
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26.03.2022 13:03 Відповісти
я боюсь спросить какие потери у нас....особенно после 10 раз прилета в казармы.
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26.03.2022 13:52 Відповісти
На самом деле цифра 16400 занижена. Только в одном Мариуполе русские фашисты потеряли не менее 10тыс. Согласно военной науке наступающие всегда несут потери минимум в 3 раза большие, в городах ещё больше. Азов расстреливает фашистов как тараканов.
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26.03.2022 14:14 Відповісти
Вопрос один, зачем российскому народу ложить головы за тоталитарную власть ***********.
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26.03.2022 15:58 Відповісти
 
 